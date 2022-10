Alberto Fernández tiene problemas para juntar a los 11

11/10/2022 - 13:46 Opinión

Por Marcos Novaro





El gobierno nacional se sigue deshilachando. Mientras se abandonan áreas enteras de la gestión a su suerte y se multiplica el número de mandantes en el gabinete que no son el presidente, a él cada vez le queda más lejos intervenir en la recalentada interna oficial.





Hay dos personas con poder real en el gobierno del Frente de Todos, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Ninguno de los dos intervino en lo más mínimo en el reciente recambio de tres ministros del gabinete. Primera conclusión: nada importante se jugó en ese recambio, ni se decide en ninguno de esos cargos.





Segunda conclusión: el “albertismo” se sigue achicando. Era desde el comienzo un proyecto menor, con muy pocos seguidores y aún menos ideas, orientado apenas a aguantar con el país como está, e ir viendo a ver qué pasa. Con tres años de gestión en las espaldas es lógico que se haya vuelto un proyecto raquítico, fantasmal.





Por eso cada vez que pierde por el camino un pedazo más, un nuevo funcionario abandona el barco sin avisar, todos se preguntan si aún se va a mantener mínimamente en pie, si le alcanza con lo que tiene para llegar hasta el final.





Con las últimas renuncias quedó otra cosa en claro, un rasgo complicado que desde el comienzo caracterizó la gestión de Alberto: con suerte tiene un plan A para algunas áreas de gobierno, así que no le pidan que tenga un plan B para ninguna. Si las cosas no salen como él esperaba, lo que le sucede muy seguido, no tiene la menor idea de qué hacer.





Así que estira el fracaso y la inmovilidad resultante hasta que se desate una crisis o algún otro desenlace, porque otros lo decidan, alguien presione desde afuera o, en su defecto, el funcionario en aprietos se canse y se vaya. En suma, pase algo que sea lo que sea el presidente no será capaz ni de anticipar ni de controlar.





Estos últimos días las “sorpresas” para Alberto fueron tres, se fueron Gómez Alcorta ofendida porque a sus amigos terroristas disfrazados de mapuches no les permitieron seguir saqueando el sur a piacere; Moroni, agotado tras meses de descontrol de las paritarias y los conflictos sectoriales; y Zabaleta, aterrado de que sus compañeros del oficialismo le serruchen el piso en su pago chico, Hurlingham, donde volvió a asumir la intendencia. En ninguno de los tres casos el presidente tenía preparado un recambio. Lo que tiene su lógica, porque de las tres carteras involucradas, Mujeres, Desarrollo Social y Trabajo, solo esta última tiene un rol relevante que cumplir en su gestión, y no casualmente para cubrirla había que consultar más a los gremios que a Alberto.









Es que, en verdad, lo que le queda por hacer al presidente es bastante poco: hizo saber que no iba a consultar a Cristina sobre los recambios, pero seguro que a ella le debió dar gracia más que bronca la aclaración, como si le importara involucrarse en asuntos tan poco trascendentes, como si ahí, en los conciliábulos entre Alberto y sus seguidores en Olivos, se fuera a decidir algo.





Se entiende, en este marco, que ser ministro de esta administración no sea algo que seduzca a mucha gente. Salvo que, como Massa, se tenga un proyecto muy personal, y muy alejado del presidente y su círculo. Es lo que sucedió, desde el comienzo, con las áreas entregadas a los cristinistas. Para el resto de la gestión hay que conformarse con un personal cuyo único rasgo en común y destacado es que en otras circunstancias ni en sueños estarían en posiciones de tal jerarquía.





Es lo que estamos viendo en Desarrollo Social: en otros tiempos, incluso en el comienzo de la gestión de Alberto, un puesto de ministro como ese se concedía a quien había acumulado méritos, por ejemplo, había ganado alguna elección; ahora solo los aceptan quienes las han perdido, como es el caso con Tolosa Paz y su sonrisa de teflon.





A Cristina todo este entuerto le debe haber resultado muy lejano, también, porque lo que sí le está interesando cada vez más es lo que hace Massa en Economía. Ahí la paz sellada dos meses atrás, basada en la funcional división del trabajo entre la radicalización política e institucional del camporismo y el ajuste gestionado disimuladamente por el tigrense, está llegando a su fin. Lo que es lógico porque se acercan las elecciones, y se aleja la posibilidad de empezar el último año de esta administración con una inflación mínimamente bajo control.





Las presiones sobre el equipo de Massa no serían tan graves, de todos modos, si no fuera por el mensaje contradictorio que transmiten: Cristina, la Cámpora y los gobernadores, todos en distintos tonos le están pidiendo al ministro que haga al mismo tiempo cualquier cosa con tal de moderar el alza de precios, y lo que seguro va a acelerarla, aumentar el gasto y la emisión. Como la economía está entrando en una peligrosa fase de estanflación, con indicadores cada vez peores de actividad y consumo, se entiende la desesperación de los accionistas del oficialismo, que tienen su capital invertido en votos, ahora que nos acercamos al momento de la verdad, y esos votos pueden escapárseles entre los dedos.





¿Tiene algo para decir sobre eso Alberto? Ni se lo plantean, ninguno de esos accionistas esta interesado en conocer su opinión. Lo único que esperan de él es que llene los casilleros de su gabinete sin generar más ruido, y espere educadamente al final del mandato sentadito en su sillón. Siempre habrá gente que con tal de ponerse la cucarda de ministro por unos meses acepte sumarse a un equipo que tiene ese pobre destino por delante. Pero van a ser 11 jugadores que mejor no poner a prueba en un partido difícil. Como el que se viene en el año largo que nos espera.





