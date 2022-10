¿Hizo bien el embajador Rafael Bielsa en el caso Jones Huala?

12/10/2022 - 13:13 Opinión

Por Marcos Novaro





El embajador Rafael Bielsa sostiene haberme perdido el respeto que me tenía, según él, por haber pasado de escribir buenos libros de historia (me alegra que alguno de ellos le haya gustado y le agradezco su deferencia en reconocerlo en estas incómodas circunstancias) a hacer periodismo berreta, o algo así. Según su argumento, no debería haberme dedicado a este oficio, ni a hacer comentarios sobre la política cotidiana, porque así habría conservado su respeto.





El argumento es un poco forzado y parece esconder unas preferencias puramente egoístas del embajador: lo que se ve no le gusta es que lo critiquen, y cuando alguien lo hace su inclinación es “perderle el respeto” al responsable. No parece una reacción acorde a la importancia y naturaleza de la función pública que desempeña, y sí parte de las malas costumbres asociadas al proyecto político al que se ha enrolado.





Me encantaría convencerlo de que conviene respetar a nuestros críticos, sobre todo cuando ellos se toman el trabajo de analizar y escribir sobre nuestro trabajo, en este caso, la función pública y la forma en que ella es ejercida, en vez de tildarlos de “mozos” y “muchachos” indignos, de acusarlos de armar argumentos “con sobras”, simplificaciones y tonterías, entre otras lindezas. Pero el embajador es una persona adulta y sabrá lo que hace.





El argumento principal que levanta en su defensa es que lo que él hizo en el caso Jones Huala es parte de su función, estaba obligado a hacerlo, no lo decidió discrecionalmente sino que aplicó el “protocolo habitual” digamos: “El reglamento consular obliga a los funcionarios diplomáticos a ‘asegurar la legítima defensa en juicio de los ciudadanos argentinos’”.





No parece ser un buen argumento: ese párrafo refiere a la ayuda que la diplomacia argentina, igual que la de cualquier otra nación, debe prestar a sus ciudadanos cuando enfrentan un juicio fuera de su país y no pueden defenderse. El señor Jones Huala contaba con abogados bien pagos, siempre los ha tenido, así que no estaba en condición de necesitar que nadie más “asegurara su legítima defensa”. A menos que partamos de la base de que los tribunales chilenos lo impedían, obstaculizaban a los abogados defensores en su trabajo, o ignoraban arbitrariamente sus planteos. Pero no es el caso.





Lo más importante, de todos modos, es que el reglamento en que se ampara el embajador Bielsa nada dice que él estuviera obligado a intervenir en persona, hacerse presente en las audiencias de la Comisión de Libertad Condicional de la Araucanía. Tampoco establece como parte de su función diplomática la obligación de intervenir en las deliberaciones e impugnar los argumentos del abogado de la parte acusadora.





Fue su decisión, y hay que suponer, de la Cancillería argentina, que él se apersonara, y hablara a favor del acusado. Cosa que no hizo en ningún otro juicio seguido contra ningún otro ciudadano argentino desde que está en Chile.





Lo que debe explicar, entonces, Bielsa -y también debería explicarlo Santiago Cafiero- es por qué se trató el caso Jones Huala de modo diferente a todos los demás casos que afectaron a ciudadanos que no tuvieron la suerte de ser Jones Huala, dirigente de una organización violenta que se arroga la representación sobre la entera comunidad mapuche y desconoce la soberanía del Estado argentino, y también del chileno.





¿Se consideró que los derechos de Jones Huala eran especiales, que era víctima de una persecución injustificada, estaba en juego algún compromiso entre el gobierno argentino y la organización a la que él pertenece, o algún objetivo estratégico de nuestro país que la justicia chilena estaba afectando? Sería interesante que Bielsa explicara algo de esto, así se entiende en qué consiste su “función” en Chile, y sabemos a qué atenernos. Tal vez él sea embajador del proyecto de formar un nuevo estado y no lo sabíamos.





Agreguemos a lo anterior que no sólo los derechos de Jones Huala no estaban desprotegidos, no había ninguna amenaza o precariedad especial que pudiera perjudicarlo, sino que la amenaza la venía ejerciendo él contra la Justicia chilena: él se ocupó de anticipar cuál sería el resultado en caso de ser liberado, burlaría lo que los jueces le impusieran como obligación, porque desde el principio planteó que para él la Justicia chilena, y lo mismo dijo sobre la argentina, no tenía ninguna legitimidad, ningún título para juzgarlo, condenarlo y encarcelarlo.





Jones Huala lo dijo clarito, en varias ocasiones, así que es difícil creerle a Bielsa que él no tiene responsabilidad alguna en que ahora esté prófugo: debió saber que ese era un resultado muy probable de su liberación anticipada. Le hubiera convenido tomar en serio a su protegido, registrar que en este caso particular el ciudadano argentino en cuestión había dado muestras muy claras y convincentes de que burlaría la ley si tenía oportunidad, así que su intervención, en caso de ser necesaria, debía ser acorde a esa actitud, y muy diferente de la que merecería, por poner un caso hipotético, un buen ciudadano argentino que hubiera cometido un error, había violado alguna ley, pero estaba dispuesto a respetar lo que la Justicia le impusiera.





Bielsa, como el gobierno al que pertenece, no hace esos distingos, sino más bien los contrarios, y así le va. El embajador sostiene que no es su responsabilidad lo que pasó después de sus gestiones, pero dado que ejerce un cargo de enorme responsabilidad política, y tiene mucha experiencia diplomática, no es creíble que ignore realmente su contribución al drama que se vive en la zona andina: no puede ignorar que Jones Huala prófugo ha sido un buen granito de arena para empeorar la situación de violencia a ambos lados de la frontera en los últimos meses. Ese es el argumento central de la crítica que expuse en el artículo que despertó su indignación, y da la sensación de que se sostiene, está bien fundado. La réplica del embajador no me convenció de otra cosa, aunque no hace mella alguna al profundo respeto que siento hacia su persona.





Fuente: TN