La clase trabajadora se moviliza en todo país pidiendo la libertad de su líder el Coronel Perón

17/10/2022 - 10:45 Opinión

Por DANIEL MILKI DIRIGENTE PERONISTA

E n el marco de una reacción oligarcaliberal, unida en su voluntad de mantener el viejo país, que manejaron durante los últimos años a su antojo, se precipitaran los acontecimientos de octubre de 1945, punto inicial del proceso revolucionario. La presión de la oligarquía y el aparato político liberal que junta en una misma bolsa a conservadores, radicales, socialistas y comunistas, logra con un sector del ejército y la marina destituir a Perón y detenerlo (9 de octubre). No prevén la vitalidad con que reaccionaría la clase obrera y algunos dirigentes sindicales frente al intento de restauración oligárquica. Y llegados a este punto queremos enfatizar, ya que creemos que la jornada revolucionaria de octubre en la que Evita y núcleos de activistas tuvieron un papel relevante en la movilización de masas, fue exclusivamente protagonizada por el proletariado y sus activistas de bases en forma totalmente espontánea. Y es en esta última característica en que residió toda la fuerza y fue también la posterior debilidad de la revolución nacional. Es notable por la sinceridad de la descripción y por la agudeza con que están observados los hechos, el trabajo que al respecto realizó el fundador y primer secretario de la Unión Obrera Metalúrgica, Ángel Perelman y en consecuencia creemos de mucho valor su reproducción: La oligarquía de toda canallada antinacional festejó ruidosamente la renuncia de Perón. Yo me encontraba en el local de la Unión Obrera Metalúrgica cuando nos llegó inesperadamente esa noticia. Mi primera impresión (que era la justa) era que se trataba de un golpe dirigido contra nosotros. Las opiniones en la CGT estaban divididas sobre la actitud a tomar. Algunos dirigentes sindicales, influidos por el viejo criterio amarillo y oportunista, que les venía del pasado, estimaban que ciertas vagas afirmaciones del general Ávalos, jefe del golpe lanzado desde Campo de Mayo contra Perón, en el sentido de que respetarían las conquistas sociales, eran suficientes para que la clase obrera permaneciera tranquila. Obsérvese que esta aptitud de negociar, la pérdida de poder a cambio de participar de las migajas del mismo conservando privilegios será la actitud reiterada históricamente por muchos dirigentes sindicales y en todas las coyunturas críticas para el sistema y la clase obrera. Se repite en 1955 cuando el entonces secretario de la CGT reclama paz y orden a la clase sindical, esgrimiendo el argumento que la dictadura en ciernes respetará las conquistas sociales, con menos franqueza cada vez, se reitera esta conducta hasta culminar en octubre de 1969, cuando los dirigentes sindicales con sus tácticas de repliegues levantaron el paro activo programado, cambiándolo por una cuota de participación en el fondo de obras sociales y mutuales. Continuando con el relato de Perelman, luego de describir la agitación barrial y la decisión de las lucha de las bases, dice: El día 16 se reúne el Comité Central Confederal para considerar como único punto la declaración de la huelga general. Casi diez horas dura el agitado debate; las representaciones de los gremios de la industria dijeron que el 12 de ese mes los patrones se negaron a pagar el aumento que disponía el decreto de Perón del día 9 y además manifestaron: ¡vayan a cobrárselo a Perón…! A la una de la mañana del 17 se resuelve en declarar la huelga general revolucionaria por 48 horas en todo el país a partir del día 18: la votación arrojo 21 votos a favor de esta decisión, en contra 19. Nuevamente vale la pena cortar el relato y detenerse en parte del mismo. Se observa por un lado la endeble combatividad de los dirigentes en conjunto que declaran un paro general de 48 como huelga general revolucionaria con un escaso margen de aprobación, frente a lo que se ve como un avance casi irreparable de las fuerzas reaccionarias. Contrastando con esta tibieza, el pueblo se moviliza con fuerza tal que sorprende pasando por encima a sus dirigentes; en la mañana del 17 de octubre, vinieron a buscar en el sindicato metalúrgico en la calle Humberto 1°, unos compañeros de Barracas: -¿Qué pasa? – preguntamos. -En Avellaneda y en Lanús la gente se está viniendo al centro-contestaron. -¿Cómo es esto? -Sí, no sabemos quién largo la consigna, pero toda la gente está marchando, hace algunas horas hacia Buenos Aires. -Pero la CGT en la reunión de anoche -les dijimos-, dio la orden de huelga general para el día18. -¿Qué es esa marcha? -No sabemos, dijeron eso los compañeros. La cosa viene sola .Algunas fábricas que estaban trabajando porque no habían recibido a tiempo la orden de huelga general, han parado el trabajo, pero los compañeros en vez de irse a la casa enfilan hacia Plaza de Mayo. -¿Ustedes saben algo? -Lo único que sabemos es que Evita está en un auto recorriendo los barrios y arengando marchar a la Plaza de Mayo. Dicha decisión brotó profundamente en el seno de las masas populares porque de otra manera, no hubiera surgido. No hay orden alguna capaz de movilizar a tiempo a centenares de hombres, mujeres y niños, sino cuando esa multitud siente la necesidad de manifestarse en los momentos decisivos de su existencia. La marcha masiva de los trabajadores sobre Plaza de Mayo impuso con la sola presencia de esa multitud de obreros el fin de un período de represión y entrega; se marca el momento inicial de la Revolución Peronista, que será consagrada electoralmente tiempo después, febrero de 1946, a través de la formula Perón-Quijano. Son las primeras elecciones presidenciales libres de las que goza el país desde 1928, en la que el peronismo se impone con un 56% del electorado, frente a la alianza demo-liberal, instrumentada por la oligarquía. l Fuente: MNJ