23/10/2022 - 04:39 Opinión

Vuelvo sobre ella, no como una obsesión, sino como una convicción basada en la certeza de una necesidad social que tenemos. Pero más allá de mi propia inquietud o, tal vez, para no ponerla como caballito de batalla, hoy recurro a una voz de autoridad al respecto. Me vuelco a la Unesco, quien afirma que está educación es indispensable para la salud y el bienestar. Es más, ella insiste en algo contundente: “la educación integral en sexualidad se configura como un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en planes de estudios que versa sobre los aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad. Su propósito es dotar a la infancia, a la adolescencia y a la juventud de conocimientos basados en datos empíricos, habilidades, actitudes y valores que les empoderarán para disfrutar de salud, bienestar y dignidad; entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto; analizar cómo sus decisiones afectan su propio bienestar y el de otras personas; y comprender cómo proteger sus derechos a lo largo de su vida y velar por ellos”.

Cuando leo este tipo de definición la pregunta que me regresa, irremediablemente, frente a la propuesta educativa que se plantea en los términos que abona la Unesco es la siguiente: ¿Por qué los padres y madres no estamos exigiendo que la educación sexual se haga aún más? Enuncio esta pregunta al analizar esta definición porque encuentro en ella una proposición deseable para educar a las personas. En esta definición de educación sexual creo que nos podemos reconocer todos y todas como verdaderos protectores de las personas y como garantes que, con personas educadas bajo estos parámetros, la sociedad que ambicionamos no sería una quimera, sino una realidad.

Pero, además, los adultos que vamos por la vida podemos reconocernos, en ocasiones, con algunos problemas en las relaciones, con crisis de parejas ocasionales o profundas, con etapas que la vida sexual nos cuesta un poco o demasiado, con vivencias desagradables que sentimos que afectaron nuestra dignidad, con problemas variopintos para lograr comunicar asertivamente nuestras necesidades y deseos. Sabemos, también, que hay adultos que han sufrido daño o que, aún sin pretenderlo o con esa intención, han hecho daño a alguien, generalmente, por gestionar mal la vida de pareja, aprovechándose que, por variadas limitaciones, no siempre se ha podido ejercer nuestros derechos. También, conocemos adultos que se sienten defraudados, limitados, restringidos por las relaciones que establecieron. Personas que sufren por haber sufrido alguna violencia, quizás, y, también, por el tiempo que tomaron en darse cuenta de eso y hacer algo al respecto. Estoy hablando de generaciones que han pasado y aún pasan por esto y por otras cosas aún más graves. Hoy nuestra generación tiene la posibilidad más certera de hacer cambios. Efectivamente la Unesco ha mostrado y lo hace permanentemente que ofrecer una Educación sexual integral de calidad es capaz de hacer la diferencia en quienes la reciben adecuadamente en esos temas y otros más.

“Mi hijo el doctor”, el drama costumbrista de Florencio Sánchez hablaba la confrontación de dos cosmovisiones del mundo, sin embargo, fue adaptado, en lo cotidiano, como una idea de aquellos trabajadores que por medio de su esfuerzo hacían estudiar a sus hijos y eso los llenaba de orgullo. Porque el sacrificio le permitía garantizar en sus hijos e hijas la posibilidad de progresar. Así era como un grito de orgullo por lo logrado. Pues, quizás, nosotros, si lo intentamos seriamente, un día podremos decir con orgullo: m´hijo, mp´hija, fueron educados sexualmente, con el mismo orgullo de saber que logramos hacer la diferencia para su futuro.