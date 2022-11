Qué es el viejismo y cuáles son sus cinco indicios

03/11/2022 - 18:04 Opinión

Alberto Cormillot

El paso del tiempo es ineludible a todo ser vivo. Y el viejismo o edadismo, como lo llaman muchos, es la actitud que uno tiene hacia las personas que tienen 20 años más que uno, cuando tenés 20 o 30. Es hacia todas las personas que tienen más de 60 o 65 años. Es que, en algunos contextos, la edad se ha utilizado como único criterio y se ha posicionado como un tipo de discriminación en ámbitos sociales y laborales.

Hay como una especie de estereotipo de que esa persona ya está vieja o que esa persona ya no puede disfrutar, no puede tener pareja, no puede tener sexo, no puede trabajar, no puede moverse, no puede hacer cosas que le gustan o no puede bailar.

En resumidas cuentas, a eso se le llama viejismo. Es un sesgo y lo peor que ocurre es cuando la gente lo compra. Más aún, cuando la misma gente o esa misma persona se siente discriminada y empieza a actuar como viejo. Acuérdense, uno es viejo cuando empieza a actuar como viejo.

El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, también se refirió a esta situación en algunas oportunidades. Una de las últimas tuvo lugar cuando habló de la post pandemia.

“Ahora que los países trabajan en la recuperación y reconstrucción con motivo de la pandemia, no podemos permitir que estereotipos, prejuicios y actitudes discriminatorias basados en la edad reduzcan las oportunidades para garantizar la salud, el bienestar y la dignidad de las personas en todas partes”, afirmó el titular del organismo internacional.

Pero para poder dar detalles sobre esta situación, yo hoy le quiero dejar sencillamente cinco preguntas que podrán indicarle cuando surgen los primeros indicios sobre esta situación.

Cuáles son los cinco indicios del viejismo

Para poder detectar indicios de que usted “padece” edadismo se puede hacer cinco preguntas:

La primera inquietud aparece si usted cumplió 60 años. ¿Usted tiene idea de que todavía le quedan aproximadamente 9 mil días por vivir? Sí, como lo escucha: 9 mil días. No son infinitos, pero son muchos días. Multiplíquelo por horas. Ahora, multiplíquelo por minutos. Entonces, de ese modo va a poder ver todas las cosas que puede hacer.

La pregunta número dos es: ¿está en este momento de su vida enfrentando desafíos de algún tipo? Porque el desafío es lo que lo mantiene activo. Es lo que te conecta las neuronas y es lo que te ayuda a que seas cada día una persona más fuerte.

Ahora, la tercera pregunta se basa en el conocimiento: ¿está aprendiendo algo nuevo? Es que cuando dejás de aprender ya no sos más una película, sos una foto. Estás cristalizado.

En tanto, la cuarta pregunta es con qué frecuencia te decís “esto no es para mí” antes de haberlo probado. Si te lo decís muy frecuentemente, estás practicando el viejismo con vos mismo, salvo que tengas una imposibilidad física muy manifiesta.

Por último, la quinta inquietud, que es la más importante, es: ¿qué edad tendrías si no supieras la que tenés? Acordate que la edad es una combinación de lo que dice tu documento, más tu actitud, más tu salud, más tu aspecto y más todas las cosas que vos te decís acerca de vos mismo.

Porque, a fin de cuentas, una persona comienza a estar vieja, cuando comienza a actuar como viejo.

