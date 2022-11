05/11/2022 - 22:15 Opinión

Una vieja consigna generalmente usada con humor dice que “el problema siempre son las expectativas”. Una afirmación que pretende recordar lo obvio: que las expectativas no son la realidad, sino lo que aguardamos de ella. Lo que no sería problema salvo por dos situaciones: si cuando evaluamos lo que conseguimos lo hacemos con la regla de creer que las expectativas son la realidad, lo que nos haría injustos con los demás y, sobre todo, con nosotros mismos y, en segundo lugar, el detenernos tanto en las expectativas que dejemos de ver lo que tenemos. No por nada Stephen Hawking decía que “cuando las expectativas de uno se reducen a cero, uno aprecia realmente todo lo que tiene”.

Lo curioso es que las expectativas nacen, en muchas ocasiones, de lo que Piaget llamaría pensamiento mágico.

Algo válido siendo niños, pero que cuando adultos deberíamos haber aprendido otro modo de hacerlo. Esas expectativas, que son creaciones del alma para aguardar lo que puede pasar en una situación determinada surgen a partir de nuestras realidades. Como diría Borges, “vemos y oímos – creamos expectativas, agrego- a través de recuerdos, de temores, de previsiones”. Está claro que las expectativas son necesarias porque su principal función es prepararnos para la acción. Ante lo que aguardamos, imaginamos qué hacer y lo ejecutamos en términos de nuestras pretensiones. En estas épocas de mucha “autoayuda” como evangelio y de frases positivas como realidad es posible que nuestras expectativas germinen amparados por la lógica que el hecho básico de sentir y pensar en ciertos deseos, hará que estos ocurran. Con este razonamiento estamos nutriendo un pensamiento mágico y, por consiguiente, estableciendo las bases para una potencial decepción, porque, a pesar de lo buenos que seamos “la vida no está obligada a darnos lo que esperamos”, aunque, afortunadamente, a veces pase, pero está lejos de ser una ley irrevocable y constante. Entonces, ¿qué hacer? No existe un manual, obviamente, pero, tal vez, sea importante hacer algunas cosas para que nuestras expectativas sigan siendo sólo un deseo y que la realidad sea donde concretamos lo que fuera, disfrutamos lo que hay y creamos nuevos momentos para seguir andando. Sólo como sugerencias diría: 1 Controlar la mente expectante. Las cosas siempre pasan no porque la deseamos, sino porque hacemos lo que nuestro deseo impulsa y lo transforma en pequeñas realidades que debemos disfrutar o pasarlas, porque la vida también tiene malos tragos, aunque nos esmeremos mucho. 2 Diferenciar las expectativas realistas de las poco realistas: no podemos evitar tenerlas, el problema, insisto, es cuando creemos que la magia como mecanismo operativo existe y no la construcción que hacemos en el día a día y en el aquí y ahora.

3 Comunicar tus expectativas: la mejor comunicación es la que se comunica. Dejemos de pensar en los demás, sobre todo los cercanos, como seres mentalistas, adivinos o parapsicólogos que son capaces de leer nuestra mente o decodificar nuestros mensajes cósmicos.

Seamos más compañeros para decir lo que queremos, lo que necesitamos, más amantes para ofrecer y para pedir y más humanos para sentir lo que está presente. 4 Preparar un plan B: en nuestro andar por la vida vamos recibiendo tantas cosas, lo que debemos comprender que no siempre salen como queremos, pero siempre podemos hacer que lo que fuera sea un poco mejor. Algo así, como suelen decir, si la vida te da limones… Esa es nuestra realidad, en ocasiones una maravillosa realidad. La que se vive no en las expectativas, sino en ese instante donde el otro y uno mismo está presente, haciendo, sintiendo y, eso sí, esperando, como esperanza, porque eso sí es algo que nos permite avanzar siempre.