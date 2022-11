Me despido de vos: cómo cerrar viejas historias

05/11/2022 - 22:21 Opinión

¿Cómo podemos saber que alguien tiene una historia abierta, una herida que no está sanada? Veamos distintas situaciones que lo dejan en evidencia: -Cuando la persona nunca habla del tema. Muchas veces, el hecho de que se evite hablar de lo que le pasó, porque hacerlo produce angustia y ansiedad, se debe a que esa cuestión no esté cerrada. -Cuando la persona sueña con lo que le sucedió y lo habla constantemente con todo el mundo: “Mirá lo que me pasó… mirá lo que me dijo… mirá lo que me hizo”.

En esos casos también, muy probablemente, el tema permanezca abierto. -Cuando la persona repite conductas. Situaciones como volver a elegir una pareja violenta o volver a ser abandonado/a pueden indicar que aún no se ha sanado el pasado. En estos casos, uno vuelve a repetirlo. Todos nosotros debemos cerrar nuestras historias. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Comparto tres ideas prácticas: a.

Escribir una carta de despedida Podemos escribirle una carta a ese ser querido que partió, a esa persona que nos lastimó, etc. Y en esa misiva, escribimos todo lo que está en nuestro corazón. Cuando la terminamos, le decimos: “Me despido de vos” y lo rompemos, como un ritual de despedida. Lo ideal es escribir unos diez minutos por día durante una semana. Se trata de expresar absolutamente todo mediante este símbolo o esta metáfora que es la carta de despedida. b. Practicar el perdón Perdonar es cerrar; es liberar un esclavo y descubrir que somos nosotros; es abrir el área de nuestra vida donde estamos reteniendo a quien nos causó dolor y echarlo. Perdonar no es un acto de debilidad, como algunos creen; tampoco es reconciliación, pues no implica que necesariamente nos volvamos a juntar; y tampoco es olvidar ni minimizar lo sucedido. Otorgar el perdón es decir: “Te saco de mi vida, ya me lastimaste una vez y no me vas a seguir lastimando”. Es un acto de la voluntad, una decisión. Por eso, uno puede perdonar y todavía sentir dolor, pero nos ayuda a darle un cierre a la situación.

Ser transformados Transformarse es metabolizar lo que nos ocurrió para extraerle una enseñanza, para convertirlo en un don para ayudar a otros. Siempre podemos crecer a partir de algo negativo que nos sucedió. Si, por ejemplo, yo me separé, puedo escribir una carta de despedida, puedo ejercer el acto del perdón o puedo saldarlo diciendo: “Hubo cosas buenas y cosas malas; cierro acá la historia y crezco a partir de lo vivido”. Lo importante es cerrar bien las puertas del pasado, para ser capaces de abrir bien las puertas del futuro. Si uno deja puertas abiertas, probablemente lleve ese malestar a los nuevos proyectos hacia adelante. Por eso, cerrar el pasado y abrir el futuro con paz es algo sumamente terapéutico.