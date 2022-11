El cronograma político lejano del cronograma ciudadano

08/11/2022 - 12:18 Opinión

Por María Herminia Grande

Respira JxC, especialmente el PRO, dado que este fin de semana la pelea de fondo estuvo a cargo del FdT, que hace rato ha dejado de serlo: es un Frente donde los Todos van quedando en el camino. Alberto Fernández etiquetó –citando a Perón- de no peronista a Máximo Kirchner, en una clara divisoria de aguas. Esta reacción se produjo ante la expresión del hijo de la Vicepresidenta, que tildó de aventurero a su Presidente. A Kirchner (h), sin el respaldo de su madre, se le dificultaría cualquier acción política.

Este domingo, en una entrevista periodística, el Presidente reaccionó ante lo que entendió como un agravio. Fernández, luego, retrocedió tratando de bajar el tono y no profundizar más la rotura del cristal. Ahora bien: lo dicho, dicho está.

A propósito de definiciones, Cristina Kirchner cerró su discurso en el acto de la UOM el viernes pasado diciendo que “haré lo que tenga que hacer para devolverle la alegría al pueblo”. Indudablemente, la Vicepresidenta parece querer ignorar que desde hace tres años tiene la posibilidad de devolverle la alegría al pueblo. Construyó un gabinete con políticas para ese objetivo. Debiera señalarse, entonces, por qué este, su gobierno, no alcanzó tal propósito.

Otra curiosidad. ¿De qué forma la Vicepresidenta -según mencionó-, puede erigirse en la conductora del Peronismo, cuándo construyó otro partido (Unidad Ciudadana) y, además, ya en el peronismo en el 2019, debió buscar un “útil” para juntar a todo el peronismo porque ella no lo podía concretar encabezando la fórmula? A esta altura, debiesen entender Presidente y la Vice que, sin desearlo, ambos se complementan. Cristina tiene los votos (aún no los necesarios). Alberto Fernández tiene la lapicera. En un país presidencialista, grave error es menoscabar a un Presidente. Es decir, de aquel “con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede debiesen llegar hoy a un “Con Cristina están los votos, con Alberto la lapicera”. De no haber un tweet previo, habrá que aguardar el acto del 17 de noviembre.

Este martes los vecinos de enfrente tendrán desayuno y té. Temprano se reúne el PRO. Hay una gran preocupación del ex presidente Mauricio Macri y de un gran grupo de dirigentes, que ven cómo las disputas entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta los perjudican; no sólo dentro de JxC sino ante una sociedad hastiada de enfrentamientos. Son conscientes que ante esto no hay un ganador, en todo caso, se “engorda ganado ajeno”: Javier Milei o el propio FdT. Las distintas fuentes consultadas no ponen demasiada expectativa al resultado de esta reunión. Tampoco en que el creador del PRO pueda disciplinar a los díscolos.

Una alta fuente del PRO, cuyo off se entiende, le dijo a Infobae: “Patricia es explícita, pero Horacio es avieso, golpea desde abajo”. Si bien todas las fuentes consultadas no ven ninguna posibilidad de que JxC se rompa, la tensión explícita entre los unos y los otros, impresiona.

Otro de los temas de consulta tiene que ver con la manera en que zanjarían las diferencias ideológicas en el por hacer ante la realidad argentina, en caso de ser gobierno. La respuesta fue prácticamente unánime: “A la hora de bajar tres puntos de déficit, muchas alternativas no hay”. No se puede concretar sin hacer cosas que duelan. Por la tarde, se verán las caras después de mucho tiempo, la Mesa de JxC. El principal desafío es volver a coordinar las políticas legislativas.

Política en Santa Fe

El ex gobernador Antonio Bonfatti ayer se presentó pidiendo a la Fiscalía saber si su nombre aparece en alguna causa federal. Manifestó: “Ante declaraciones que apuntan a asociar a mi persona con el narcotráfico, me presenté para saber si existen referencias que me vinculen a algún ilícito”.

Omar Perotti se encuentra en Estados Unidos, donde se reunió con inversores para promover el acceso a la demanda de productos santafesinos. También lo hizo con Coco Ushiyama, Directora del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, a quien le presentó el perfil productivo de la provincia. El Gobernador le dijo a Infobae: “En el marco de la coyuntura internacional, especialmente en alimentos, estamos aptos para responder al sistema de compras y adquisiciones de estas organizaciones”

Sobre lo electoral, viene creciendo la información errónea en cuanto a que Perotti buscaría como sucesor al sanvicentino Alejandro Fantino. Esta cronista está en condiciones de desechar tal información. Fantino mantiene una relación de años con el Gobernador, pero no es evaluado como su posible candidato.

Por ahora, el vicepresidente del PRO a nivel nacional y diputado nacional por Santa Fe, Federico Angelini, mantiene su candidatura a gobernador “salvo que aparezca alguien mejor”. Infobae supo que trabajan intensamente para convencer a Miguel del Sel para que encabece la lista de diputados provinciales. Por ahora, el ex embajador sólo se ofrece como armador.

El calendario para los candidatos políticos es más extenso que para los ciudadanos.

