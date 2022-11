¿Sabés que es BeReal? Tu hijo adolescente sí

11/11/2022 - 12:48 Opinión

Aceptémoslo, existe una nueva visión del mundo de las redes sociales. Lo que es inaceptable es que nadie se haga cargo de asumir la responsabilidad de la salud mental de los usuarios y de los riesgos que estas conllevan. Las personas duermen peor, los chicos sacan peores notas en el colegio y los mayores pierden eficacia en sus trabajos por no ser capaces de suprimir la atención sobre ellas.





La hiperconexión y el exceso de horas delante de la pantalla siguen creciendo y los efectos son múltiples. Se ha incrementado el número de niños y adolescentes con tics en forma de parpadeo, muecas, sonidos involuntarios, movimientos de brazos y de tronco, aplausos, golpes en el pecho; más de diez movimientos y sonidos en un solo día que responden a nuevos comportamientos llamativos por lo que padres consultan al médico, cuando los tics se repiten durante horas y parecen incontrolables. Algunas de estas evaluaciones han resultado trastornos funcionales del movimiento, originados por las visualizaciones excesivas de vídeos en TikTok produciéndose un fenómeno de ‘contagio’ por repetición de lo que ven en sus dispositivos.





Otro caso es el vamping, conocido también como el insomnio del siglo XXI. Es una constante en muchos hogares y tiene como protagonistas a jóvenes y no tanto, que roban horas al sueño para hablar con amigos o desconocidos, seguir conectados en redes sociales, descargar vídeos, ver a sus streamers favoritos, etc. La consecuencia de esta ‘ultraactividad’ mental y sobreexposición a las pantallas en momentos indicados para la desconexión es, de forma irremediable, un mal descanso.





Ahora, una nueva app propone un cambio de conducta y una mejora en la interacción: se trata de “BeReal” que, en realidad, podría acarrear nuevos desafíos y amenazas en ciernes.





Millones de usuarios alrededor del mundo, principalmente la Generación Z, encontraron en ella una forma de cambiar las reglas de juego entre las redes sociales más populares. BeReal tuvo 3,5 millones de descargas en todo el mundo durante el primer trimestre de 2022 (400% más que en el cuarto trimestre de 2021). Hoy, tiene más de 10 millones de usuarios activos diarios en todo el mundo.





El objetivo de esta red social es captar la vida cotidiana. La app permite compartir tanto las actividades que realizamos en el día a día como los momentos emocionantes. Además de sacar una foto de lo que se está haciendo, también saca una selfie mientras “disfrutamos” de ese momento. BeReal invita a los usuarios a publicar una foto de ellos mismos y de sus vidas sin filtros ni ediciones. Tiene límite de tiempo, dos minutos, por lo que promueve la moderación del tiempo que cada uno pasa frente a la pantalla.





Las publicaciones consisten en fotografías e imágenes que se deben publicar cuando la app lo solicite. Es decir, todos los días, a una hora diferente y aleatoria, la aplicación envía una notificación para tomar una fotografía y subirla. El tiempo límite para hacerlo es de dos minutos. Antes de subirla, se permite elegir la audiencia (solo amigos o a todos los usuarios) y decidir si compartir ubicación y guardar la imagen en el dispositivo. De no publicar, la aplicación no deja ver la de restos de usuarios.









Existen una serie de riesgos de exposición que debemos tener en cuenta para salvaguardar nuestra privacidad e integridad, entre ellos, los retos virales y amenazas como: Grooming, Sexting, Phubbing, Oversharing. Estas malas prácticas continúan posicionándose como algunos de los riesgos más relevantes a los que nuestros hijos se enfrentan de forma permanente.





Al aceptar los términos y condiciones, se otorga a BeReal permiso para reutilizar las fotografías que se compartan a través de la red social durante 30 años para lo que la app considere pertinente. Esto llama la atención debido a que es un período muy largo y, dada la naturaleza de la aplicación, son muchos los usuarios que pueden compartir momentos vergonzosos o situaciones que no quieran recordar, menos en un período de 30 años.





Los usuarios, en su afán de publicar rápido su imagen, pueden verse forzados a compartir algo que en otras condiciones no harían, por caso: la ubicación, otras aplicaciones como Instagram también dejan compartir la geolocalización, en este caso se puede elegir una ciudad o un país, mientras que en BeReal se comparte la ubicación exacta en tiempo real, especialmente peligroso para acosar / crear perfiles falsos sugiriendo estar en zona para facilitar la empatía. También el usuario es propenso a compartir cosas de su intimidad como el interior de su hogar o de su cuarto, de esos espacios cotidianos que pueden llegar a ser tan personales o incluso de su trabajo; pues es común ver publicaciones de pantallas de computadoras que podrían revelar datos que no se desea.





La plataforma no se hace cargo de la responsabilidad por el contenido que se publica. La mayoría de las plataformas como Facebook o Instagram utilizan cookies de terceros, esto significa que los anunciantes de publicidad pueden rastrear la información de los usuarios para brindarles pauta de acuerdo a sus afinidades, aunque es algo normalizado, puede llegar a ser muy invasiva, BeReal no es la excepción.





A diferencia de otras plataformas de redes sociales, como Instagram y TikTok, se supone que la propuesta de BeReal es más acertada desde el punto de vista del doxxing, trolling, etc. En virtud de que no es posible ver las publicaciones de otras personas a menos que hayamos subido una propia, la plataforma no nos permite acceder al perfil de otros usuarios de forma anónima, pero la probabilidad de ficcionar una identidad o suplantarla siempre está presente.





Fuente: Infobae