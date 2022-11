Reflexionando sobre relaciones

12/11/2022 - 12:38 Opinión

Por Francisco Viola. Médico y Sexólogo.

Podemos decir que una relación serían dos personas que establecen un “vínculo” por algo. A veces coinciden en sus intenciones, deseos, propósitos o lo que fuera. A veces, simplemente complementan sus necesidades. Pero lo cierto es que el ser humano, por su propia naturaleza social y cultural, vive con la maravillosa necedad de relacionarse. Poco o mucho, pero allí está la relación como inevitabilidad para el ser humano. Si, pueden apelar para contradecir a algunos casos donde lo ermitaño aparece como realidad. Pero, aun así, en esos casos el otro, por su urgente ausencia, está presente.

Hoy, pensaba en las relaciones, llegué a una conclusión simple. Deberíamos medirnos en las relaciones por el esfuerzo que hacemos para tender puentes o en lo que hacemos para evitarlos. Recordando siempre que un puente funciona si se lo transita. No hay forma que una relación se concrete, crezca, se haga verdad, fructifique si al puente lo hace uno solo y, obviamente, lo recorre sólo uno. Esta evidencia es central. En una relación nadie puede hacer el 100% para que funcione. O la hacen los dos o sólo se vive una ilusión nefasta que, tarde o temprano, cobra su peso en daño.

Pero volvamos al puente, porque en eso pensaba y, al hacerlo, comprendí que lo que da paz en una relación es terminar el día es el haber hecho algo para que ese puente exista y que, eso, no sea una deuda, es decir, que lo hecho no te pese. Recordando que tener un poco de paz en una relación facilita que el camino sea siempre un poco mejor.

Hacer algo para tender el puente no es una ofrenda, es mostrar la convicción de uno en una relación. Reconocer en el otro lo que hace, aunque sea mínimo para que el puente exista, se mantenga. Esto es una necesidad imperiosa para la relación. Esto es, pienso, la verdadera reciprocidad que permite la relación: no sólo hacer algo por ella, sino reconocer los méritos concretos del otro.

El reconocer lo que uno hace para que el puente no se construya o sea intransitable es fundamental, porque de allí hay dos caminos posibles: el primero, el pedir disculpas sinceras, que nos devuelve paz, que conlleva el aceptar las disculpas del otro, lo que nos permite la convicción en lo que buscamos. El segundo, asumir que ese puente no lo deseamos. Porque a veces, debemos saber que hay relaciones que no son para uno, independiente de lo maravillosa que pueda ser esa otra persona.

Gary Chapman sugiere que existen 5 lenguajes del amor que, en este caso, serían 5 maneras de hacer que el puente no sólo sea transitable, sino que lo recorramos con decisión y entrega: 1) el toque físico: el contacto físico, lo aprendimos a golpes en la pandemia, es una necesidad humana incuestionable; 2) las palabras de afirmación: reconocer lo positivo y lo negativo decirlo de manera cuidadosa es clave para que la relación prospere; 3) La calidad del tiempo: el único tiempo compartido que toma una dimensión profunda es aquel donde somos capaces de percibir la presencia del otro de manera concreta y dispuesta. 4) Entregar regalos: que no está asociado, obviamente a los precios de los mismos, sino al reconocimiento, al afecto y al ocuparnos de hacerlo. Un regalo que no se identifica por el precio que pagamos, sino por el valor que le ponemos. 5) Actos de servicio: el servicio al otro siempre implica un pequeño o grande acto de renuncia no retibruible, ya que hacer un acto de servicio nos quita tiempo, lo que, valga remarcarlo, nos permite crear momentos.

Por ello, ante nuestras relaciones nos preguntemos ¿Qué has hecho hoy por el puente que existe entre nuestros dos universos? Y, también, ¿Cómo lo transitaste hoy? Quizás, así, descubramos que la paz y la felicidad son nuestras y se comparten con el otro. Sin olvidar que en una relación nosotros también somos el otro.