Qatar 2022 | Cómo vivir y sufrir el partido ante México, sin morir en el intento

25/11/2022 - 16:23 Opinión

Por Santiago Gallo Gastaminza

Psicólogo

Por Santiago Gallo Gastaminza - Psicólogo.

Qatar 2022, Argentina, Messi y la Scalonetta, la Ausencia de Maradona, las fiestas que están muy cerca y nuestras vidas que no pueden dejar de ser vividas. Una ilusión que nos hermana, una esperanza que nos abraza y un sinfín de cábalas, rituales y promesas que extrañamente nos dan fuerza y nos regalan la esperanza de que ahora puede suceder el gran acontecimiento, ese momento que parecía que siempre se nos escapaba de nuestro propio cuento.

No podemos negar que este mundial significa una gran posibilidad; y no me refiero solamente a la tan deseada tercera estrella que se luciría en el pecho de nuestra camiseta; estoy hablando de la posibilidad de volver a experimentar sentimientos y pensamientos, un partido intenso que se juega dentro de nuestros cuerpos; y esa extraordinaria variedad de emociones agradables y desagradables acompañan a nuestras ilusiones y temores.

El martes 22, según se comenta en las calles y se lee en las redes sociales, fue un martes triste, un martes enojado, una martes frustrado, un martes amargo… en fin, un martes 22, un martes bien loco, visceral y pasional; pero… que un martes sea tan intenso y que el motivo sea un partido no ganado, me resulta un tanto extraño, por lo menos sospechoso, entonces me pregunto… ¿de verdad nos enojamos tanto porque nuestro seleccionado no ha ganado? ¿De verdad podemos decir tantas cosas desagradables sobre personas ajenas que visten otra camiseta, y hasta burlarnos y reírnos de cuerpos golpeados y rostros desfigurados? Algo no me cierra, algo hay detrás de tanta expresión de disgusto. Me pregunto nuevamente… ¿Qué hay detrás de esto? O mejor dicho… ¿Qué no hay? ¿Qué lugar le estamos dando a nuestras experiencias emocionales? ¿Abrazamos nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestros dolores, nuestras frustraciones, nuestros logros?

¿Y si este sábado lo disfrutamos? Aprovechemos los goles para celebrar aquellos logros alcanzados que aún no hemos festejado; aprovechemos los goles para abrazarnos bien fuerte, mira a quien tengas al frente y griten juntos que extrañan a ese que está ausente… aprovechemos los goles y mandemos un te quiero hermano a ese amigo que está en otro lado… aprovechemos las pelotas que no entran para alentarnos y decirnos, “tranquilo, tranquilo porque la tenemos, es nuestra y estamos más cerca”… y que en cada uno de esos pequeños actos nos abracemos a nosotros, nos alentemos y nos perdonemos… que en cada uno de esos instantes nos sintamos orgullosos por nuestros intentos y por nuestros proyectos.