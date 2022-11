Contra la violencia: educación sexual integral

27/11/2022 - 01:03 Opinión

Hoy es 27 de noviembre. El viernes fue, por lo tanto, 25 de noviembre. Un par de días después del otro. Si, parece una estupidez. Pero insistamos: el viernes fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy no. Pero sigue siendo necesario remarcarlo porque aún hay mucho que hacer para que esa realidad no pase, porque lo cierto es que la violencia sigue presente. Aunque no nos guste que sea verdad, aunque queramos decir que no, lo sabemos, lo sentimos, lo sufrimos, ella sigue estando allí y, a pesar de lo que se avanzó, porque es justo decirlo, la violencia sigue presente. A pesar de varios logros aún hoy, hay tantas personas que siguen permitiéndola, estimulándola, aceptándola, dejándola que pase. Algún día, tal vez, cuando avancemos realmente –que no tiene nada que ver con los avances tecnológicos y de esas cosas- nos daremos cuenta que como sociedad seguimos haciendo, en el tema de la violencia, “una de cal y otra de arena” y tal vez por allí pasen los problemas más graves que tenemos.

Como sociedad debemos darnos cuenta de que la violencia reina porque la permitimos al hacer que la impunidad, en cualquiera de sus formas, se presente como una opción posible de cualquier poder. Cuando nos empeñamos en preocuparnos solamente en la justicia de lo que ya pasó y no en una justicia también de lo que está pasando. Cuando utilizamos varas diferentes para el amigo, para lo funcional, para el poderoso y otra para el que no puede defenderse. Cuando tomemos conciencia de que nuestra tolerancia es arbitraria, tantas veces y discriminada según el color de algo. Cuando hagamos algo frente a eso, quizás, avancemos un poco más en evitar todo tipo de violencia y esa en particular, la que va contra lo femenino simplemente porque parece “lógica y necesaria” para aquellos que la ejercen.

El viernes fue un día para recordar lo hecho, pensar en lo que es importante hacer y reconocer que hemos avanzado. Hoy, los demás días, es el momento para hacer lo cotidiano, poniendo un límite más concreto contra esa violencia que no para. Recordemos lo que ya todos deberían saber: el 25 de noviembre está establecido como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Día aprobado por las Naciones Unidas en 1999, como un recuerdo del asesinato de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como las “mariposas”. Así, este organismo desarrolla campañas que están bajo el lema, desde hace unos años, de “16 días de activismo contra la violencia2 (desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, día de los DDHH). El lema general es #pinta tu mundo de naranja.

Particularmente quiero remarcar una cuestión esencial que no le damos la centralidad que necesita. Entre las formas más eficaces de prevenir la violencia contra la mujer existe una que tiene un efecto tan grande que no sólo sirve para hacer la prevención, sino que, además, ofrece el desarrollo de habilidades específicas para poder sentirnos mejor y construir una sociedad más equitativa en todo sentido. Una medida que garantizaría, si la hacemos bien, una transformación positiva de nuestra sociedad. Me estoy refiriendo a la implementación real, completa y activa de la educación sexual integral, tal como la recomienda la ley de educación sexual integral de nuestro país.

Sé que hay diferencias de percepción sobre la misma y que, a veces, podemos disentir sobre contenidos y modalidades. Sin embargo, no podemos negar algunas evidencias que establecen que cuando un programa de educación sexual integral se ejecuta de una manera activa, constante, sistemática e integrada los beneficiarios directos (estudiantes) e indirectos (familias, escuela, sociedad) avanzan positivamente. ¿Por qué? Porque aprenden a gestionar el conflicto de una manera no violenta, aumentan la autoestima, desarrollan la asertividad, estimulan la comunicación de una cultura de la paz, aprenden a manejar información adecuada y, entre otras cosas más, respetan la diversidad.

Sí, creo que, si apostamos a una educación sexual integral, estaremos trabajando seriamente para evitar la violencia y permitirnos una sociedad justa, equitativa, solidaria y feliz, lo que independiente de nuestras creencias y posiciones ideológicas, creo firmemente que todos y todas buscamos.