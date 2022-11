27/11/2022 - 11:36 Opinión

Por Sonia De Marco





Él "Oh juremos con gloria morir" de Messi, ese que vimos cuando, justo la cámara lo "ponchó", nos ensanchó la esperanza. Me atrevo a pensar que el que no estaba cantando el Himno a esa hora, en silencio se animó a vernos allá, lejos, posicionados en el fixture de los que llegan alto.

Cada uno cumpliendo con su cábala, quizás sin decirla, con miradas casi cómplices, empezaban a ocupar los lugares en la casa, en los que se acomodaron en aquel primer tiempo contra Arabia Saudita, en esos 45 minutos en los que todavía creíamos que seríamos superiores al rival. Y por lejos!

Y empezó el segundo partido. Creíamos que íbamos a ser superiores desde el vamos, confesemos, pero no. Algo no estaba funcionando. Y lo vivimos… y lo sufrimos de nuevo. Desde nuestro lugar (díganme quien no) dábamos las indicaciones cómo si Leo, Fideo, Lautaro, irían a escucharnos.

Hubo un momento en el que el Dibu, oootra vez, nos dio vida. "Se lo comió" al del terrible tiro libre.

Llegado el entretiempo, mientras unos corrían a preparar el mate, o destapar la otra cervecita, otros se animaban a "plantear" los cambios que Scaloni tenía que hacer. "Qué sabiendo!!!", diría mí abuela.

Y arrancó el segundo tiempo. Nos encontró, creo que a la mayoría, un poco más nerviosos, con menos uñas, escondiendo los dedos cruzados para que no nos vieran que sí, aunque digamos que no creemos en esas cosas… creemos en esas cosas.

Quiso Dios que sea él, nuestro Leo, quien una vez más nos agrande la ilusión, nos haga olvidar de todo aquello que sufrimos y no solo en el primer partido, sino de todo eso que este año nos pesó. Fuimos felices. Créanme que con ese gol vi llorar a "los que no lloran", vi el desahogo de los argentinos que no la estamos pasando bien, del que lucha contra una enfermedad, del que no tiene trabajo y se merece una alegría, del que en el pasillo de un hospital espera un nuevo parte médico. Todos fuimos Messi en ese instante. Hasta los antimessi (que dirán que de causalidad salió ese gol). Fuimos él, porque necesitábamos esto de él. Y además… quién no se alegró por el propio Messi más que por nosotros mismos! (Si, ya sé, sigo exceptuando a los Anti).

Y después ya el descontrol con su asistencia al Enzo. Qué lindo abrazo que se dieron. Qué lindo abrazo que nos dimos.

Y volvimos a ser Messi cuando se acercó a preguntar cuánto faltaba y pedir que lo terminaran.

¡¡¡Y se cumplió el tiempo!!! ¡¡¡Y estamos más vivos que nunca !!

Déjenme creer en ellos!! Déjenme creer es esa mano del Diego señalando la bandera de Qatar! Déjenme creer en ese 5 de Copas! Déjenme creer en ese Oh juremos con gloria morir! Del 10, que nos ilusionó a todos.