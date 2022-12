Quiero más

04/12/2022 - 13:42 Opinión

Por Soleil

Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha buscado satisfacer necesidades. Incluso hay historias, como en la biblia, que cuentan cómo el que más avaricia tenía, peor le fue. Pues hoy les quiero hablar de cómo los seres humanos no nos conformamos con lo que tenemos y siempre queremos más y más. Como dice mi madre, “si tienen una cosa, te falta otra”.

No podemos conformarnos con la vida, la queremos feliz, por ejemplo. Y ni hablar de los bienes materiales, donde más se ve el deseo por tener el mejor televisor, el más nuevo celular, etc. etc. Yo no me puedo explicar porque somos así, me incluyo, sí. Cuando hago algo, quiero que sea perfecto. Así podré caminar sobre ello y hacer otra cosa, quizás es por ahí.

He conocido personas que se tiraban al abandono, por decirlo de alguna manera, sí no obtenían lo que querían. Creo que lo más semejante son los ejecutivos que pierden su trabajo y ya se dedican al alcohol. Bueno, siempre he pensado que quienes beben mucho es porque quieren llenar un vacío. Pero aquí viene el punto importante: eso nunca pasará.

No importa cuántos autos compres, qué smartphone te hayas comprado o cómo luce tu ropa nueva. Cuando tienen un vacío existencial, pocas cosas pueden sanarlo. Algunos dicen que solo Dios puede hacerlo, pero no quiero hablar de religión.

Algo de lo que estoy segura es que nunca estaremos conformes con lo que tenemos si constantemente nos están ofreciendo algo mejor. Según la oferta es la demanda, es la economía básica. Entonces, como decía una persona que conocí: “los grandes monopolios nos manejan”. No estoy segura si coincido con eso, o si esa misma persona sabía qué decía, pero creo que es por ahí.

¿Mi consejo? Aprendamos a apreciar las cosas pequeñas de la vida. Muchas personas me lo dijeron, aprecio a cada una de ellas. Sé que quieren el bien para mí, entonces, ¿Por qué me dirían algo que no es cierto? Y cuando comencé a hacerlo, como ver los pájaros (aunque le tengo un terrible miedo a todo lo que tenga plumas) o escuchar una melodía, puedo decirles que me sentí más en paz conmigo misma.

Es que es ese el tema, no estamos en paz con nosotros mismos por eso buscamos algo que nos la dé, así es como caemos en las drogas y el alcohol, ¿No creen? O diferentes vicios, el tema es ese, los vicios. Todo por un vacío que nunca llenarás si no aprendes a disfrutar la vida, quizás la persona que tienes al lado tiene la clave para tu felicidad. Pero estás tan ocupado, que no lo ves. Como decía Lennon: “la vida pasa mientras nosotros hacemos planes” (o algo así).

Aprendamos a vivir la vida, a querernos nosotros mismos y a querer a los que nos rodean. Yo sé que es difícil, lo sé, yo lo sufro, pero ¿Qué más nos queda? Sé que el ser humano nunca estará conforme con lo que tiene, pero buscar más tampoco te hará feliz. No si lo haces de mal modo, quiero decir, tener metas es lo mejor. Pero, muchas veces, estas personas solo lo hacen para superar a otros. Y créeme, eso es lo peor que puedes hacer.