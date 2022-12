Consejos para cuidar la vista durante las fiestas

18/12/2022 - 23:13 Opinión

Descuidar la salud durante estas fiestas puede acarrear problemas a todo nuestro organismo, incluidos los ojos.

Muy pocos priorizan el cuidado de la visión en esta época, pues desconocen los efectos que algunas actividades comunes de las festividades podrían tener en los ojos.

El mes de diciembre conlleva un sinnúmero de encuentros familiares y laborales, en los que las personas se reúnen para celebrar la Navidad y el Año Nuevo. Si bien es cierto, a partir de la pandemia por el brote del Covid-19, la gran mayoría ha interiorizado las precauciones que deben tener para evitar contagios y afectaciones a la salud durante estos eventos, muy pocos priorizan el cuidado de la visión en esta época, pues desconocen los efectos que algunas actividades comunes de las festividades podrían tener en los ojos.

Desde la Sociedad de Oftalmología de Santiago del Estero explicamos a nuestros lectores que los hábitos diarios suelen verse alterados en épocas de Navidad y Año Nuevo, y descuidar la salud durante estas fiestas puede acarrear problemas a todo nuestro organismo, incluyendo los ojos.

Agregar que algunos de los problemas visuales más comunes en estas fechas están relacionadas con la sobreexposición a luces, provocando principalmente deslumbramientos al volante (debido a la excesiva cantidad de luz, que dificulta la diferenciación de objetos y disminuye la capacidad de visión) y fatiga visual (cansancio ocular).

Para disminuir el riesgo de sufrir estos estragos a la salud visual, detallamos a continuación 6 recomendaciones útiles para cuidarla en esta temporada, incluso más que en otras épocas:

Seguir una dieta adecuada

Como es de conocimiento público, la alimentación es clave en el cuidado de la salud, y, por tanto, en el cuidado de los ojos. Varios estudios demuestran que un consumo excesivo de grasas, alcohol y azúcares (que suelen estar presentes en la mayoría de las comidas festivas), puede provocar hipertensión.

Si la hipertensión es severa, la persona podría empezar a notar que su visión se torna borrosa, disminuye su agudeza visual, y en casos realmente graves, pueden, incluso, perder la visión.

Para el caso de los diabéticos, se aconseja mantenerse alejado de los dulces, pues su consumo podría derivar en una retinopatía diabética (daño en los vasos sanguíneos del tejido ubicado en la retina), glaucoma (grupo de afecciones oculares que dañan el nervio óptico) y/o, al igual que con los casos graves de hipertensión, pérdida de visión.

Evitar la exposición al humo de cigarrillos

El hábito de fumar genera daños en todo el organismo, y en el caso puntual de la vista, los efectos del cigarrillo propician enfermedades como el ojo seco, una afección que aparece cuando las lágrimas no pueden lubricar los ojos de forma adecuada; o cataratas, que se refiere a la opacidad del cristalino de los ojos, que normalmente es transparente.

Otro efecto directo de la exposición frecuente al humo de los cigarrillos es que acelera el envejecimiento ocular, cuyo principal síntoma es el cambio del color blanco del ojo a un tono amarilloso. Además, estos efectos no son exclusivos de los fumadores, sino que quienes se expongan al humo, aunque no fumen (los conocidos fumadores pasivos), también podrían verse afectados.

Retirar el maquillaje al final del día

En estas fechas, producto de las reuniones y fiestas que se organizan, es muy frecuente maquillarse de forma más elaborada, lo que implica una mayor carga de productos cosméticos en la piel del rostro.

Ante esa situación, es sumamente importante retirar el maquillaje al final del día, pues dejarlo aplicado durante mucho tiempo, a más de ser dañino para la piel, puede incrementar el riesgo de sufrir infecciones oculares. Es importante que, en caso de que la persona ya haya sufrido o esté actualmente padeciendo una infección en los ojos, se deshaga inmediatamente del maquillaje utilizado en esa zona, y nunca, bajo ningún concepto, compartir el maquillaje de ojos.

No se debe sobrepasar el tiempo de uso de lentes de contacto

Quienes usan lentes, generalmente optan por reemplazarlos por lentes de contacto cuando asisten a las distintas celebraciones de diciembre. Ya sea coquetería o por comodidad, es una opción válida, pero que debe ir de la mano con la debida precaución de no abusar de su uso. Si los lentes de contacto no se cambian con la frecuencia recomendada, podría provocar una queratitis ulcerativa infecciosa, que es una inflamación a la córnea, cuyas consecuencias pueden ser complicadas. Si esta condición no se diagnostica a tiempo, el paciente podría en casos extremos necesitar un trasplante de córnea, o perder la vista. Frente a este escenario, se aconseja priorizar la limpieza del producto, y prestar especial atención a la recomendación del fabricante en cuanto al tiempo de uso, y cuidar de no usarlos nunca si va a entrar a una piscina o al mar.

Además, el descanso de los ojos es vital, y la mejor forma para lograrlo es durmiendo. ¿Por qué? Porque cuando no se duerme lo suficiente, además de sentir cansancio físico, mental y emocional, puede presentarse una fatiga en los ojos, que está relacionada con la falta de horas de descanso, y que se evidencia con ojos irritados, rojos, secos, llorosos, e incluso con alteraciones en la visión e incremento de la sensibilidad. Para evitar esto, la sugerencia es descansar 8 horas diarias, tiempo durante el cual los músculos oculares se relajarán.

Por qué tomar precauciones ante el uso de fuegos artificiales



La Navidad y el Año nuevo suelen caracterizarse por el uso de fuegos artificiales, bengalas, petardos, y otros tipos de productos pirotécnicos, clásicos de las celebraciones del mes.

A pesar de la emoción que generan los espectáculos en los que se usan, pueden llegar a ser muy peligrosos, si no se manejan con el cuidado necesario.

Un mal uso de la pirotecnia puede desembocar en varios problemas a los ojos como abrasiones de la superficie ocular, laceraciones en la córnea, y daños más severos en el nervio óptico y la retina.

Si la persona va a usar estos productos, o si va a estar presente en eventos en los que se usen, debe tomar precauciones como no mirar de cerca la mecha de un explosivo, utilizar gafas para proteger los ojos, y en caso de presentarse un accidente, acudir inmediatamente a un Oftalmólogo que evalúe el daño y brinde el tratamiento que corresponda.