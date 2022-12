19/12/2022 - 01:38 Opinión

Quiero decir primero que soy un privilegiado de ser de una generación que tuvo la fortuna de ver tres veces a la Argentina campeona del mundo. Mi primer título fue cuando era adolecente y la verdad que cada evento de esta naturaleza quedan en los recuerdos para toda la vida. Somos campeones del mundo en fútbol y ello es una alegría.

La Argentina se convierte una vez más en campeona del mundo gracias a la definición por penales, de manera muy injusta llegamos a esta instancia. Creo que la Argentina fue superior a una Francia desorientada y desbordada en cancha por el brillo en todos los aspectos. Pero parece que en esta selección si no se sufre no vale. Volvimos a tener errores de juegos anteriores. Lo bueno fue que de a poco el equipo comenzó a construir un fútbol que te muerde, te presiona que no te deja tocar la pelota, bien despierto, concentrado metido en el partido, impecable en la presión por la recuperación del balón y una sencilla interpretación del fútbol ofensivo sostenido en la calidad de su capitán, figura, estrella, Messi.

La Argentina logró tener en el mundial carácter, personalidad, en esa final que jugó contra el último campeón del mundo y le desfiguró el rostro a una Francia irreconocible. Pero bueno, sabemos que este equipo tiene grandes jugadores y se sobrepuso en el final y en dos minutos que fueron catastróficos para el equipo, se nos vino toda la estantería abajo en el final que nos encuentra con un empate, inmerecido. Pero gracias a Dios la justicia aparece en los penales.

Esta selección fue nuestra, por todo lo que nos trasmitió. Tuvo momentos difíciles y aguantó en silencio las críticas, y nos fue dando de a poco señales de crecimiento tanto su cuerpo técnico como esta camada nueva de jugadores con su líder que es Leo Massi. La fiesta empezó y un pueblo deseoso de querer festejar algo tan importante como lo es un campeonato mundial de fútbol lo hizo en todos los rincones de planeta. Quiero felicitar a la AFA porque detrás de todo gran equipo, y cuerpo técnico, hay dirigentes que supieron llevar al fútbol argentino a lo más alto del concierto internacional.