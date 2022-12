EL PEOR HOMENAJE

20/12/2022 - 03:41 Opinión

El mejor homenaje que se les puede brindar a los campeones mundiales es trabajar como ellos, sin aflojar, unirse como equipo, cada uno en su función, para lograr un propósito, hablar poco y esforzarse mucho para hacer de una utopía una realidad, convencerse de que no se llega sin viajar y que lo importante es el viaje, con todas sus vicisitudes, buenas y malas. Que el mejor premio a la tarea denodada es la tarea misma, cuando se hace con amor, presencia, compromiso, dedicación y respeto mutuo. Lejos de todo eso, con una falta de sensibilidad, de tacto y de capacidad de liderazgo que ya es marca de fábrica, el gobierno no tuvo mejor idea que declarar feriado nacional el día en que llegan los campeones.

Los que desconocen el valor del trabajo, los que carecen de sensibilidad para comprender el estado de la sociedad, los que fueron capaces de hacer fiestitas cuando otros morían y sufrían, siguen ejercitando la demagogia barata y obscena que parece ser su único lenguaje.

Era un día para trabajar más que nunca, para trabajar mejor, para trabajar con valores, con propósito, con sentido. No se les ocurrió. No se les puede ocurrir, no está en su naturaleza, como el escorpión del viejo cuento, serán fieles a su naturaleza hasta el final de su turbio camino.