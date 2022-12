La Inmoralidad del fallo de la Corte Suprema de Justicia

26/12/2022 - 00:10 Opinión

El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 2244 dice: “Las leyes civiles, moralmente justas, ordenadas al bien común, obligan en conciencia. Pero no obliga la ley injusta que va contra la razón, contra la conciencia o contra Dios”. Es tradición de la Iglesia Católica el rechazo de toda ley que atente contra la dignidad humana y contra el bien común por ser considerada “moralmente mala”. Es este el marco desde el cual los católicos, todos, debemos rechazar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dictaminó la devolución de fondos de parte del Gobierno Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien el fallo no resolvió la cuestión de fondo planteada en la disputa entre ambos poderes por la coparticipación de recursos financieros a las provincias no deja de ser injusto ya que privilegia al sector más rico del país en contra de las provincias más pobres. El fallo, moralmente repudiable, que provocará mayor pobreza, desolación y muerte en los sectores más vulnerables de la sociedad argentina, deslegitima a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y pone en crisis no solo la división de poderes y sus facultades sino el mismo sistema republicano y democrático. Nuestro país, formalmente federal, con aspiraciones de alcanzar los objetivos y metas que dicho sistema requiere se ve lesionado por este fallo que en lugar de fortalecerlo lo deteriora privilegiando al sector más rico del país en detrimento de los sectores históricamente más pobres. El mismo catecismo de la Iglesia Católica dice en su Nº 1921: “La autoridad se ejerce de manera legítima si se aplica a la prosecución del bien común de la sociedad. Para alcanzarlo debe emplear medios moralmente aceptables”. Es de sentido común que dicho fallo es inmoral y como señalé arriba deslegitima a los miembros de la CSJ, no así a la institución que es parte del Sistema republicano y democrático. Invito, en este tiempo de Navidad, en el que Dios se ha hecho cercanía y ternura liberadora para su pueblo, a las autoridades religiosas de la Iglesia Católica de las provincia perjudicadas por el fallo, a toda la Conferencia Episcopal Argentina y a toda persona de buena voluntad a unirse en oración y reclamo para que este fallo y otros que dañen el “federalismo” y la democracia sean erradicados para siempre de nuestra historia argentina. l