La alegría incomensurable de la pasión argentina

El diccionario nos dice que Pasion es un sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira intensos.

Sabemos como medicos que la pasión es una de las emociones más intensas que podemos sentir en nuestras vidas, ella constituye el alma de nuestro propio éxito. La pasión podemos sentirla cuando nos dedicamos a lo que realmente amamos y consideramos más importante

Covey; dice la pasión nace del corazón y se manifiesta en la forma de optimismo, entusiasmo, conexión emocional, determinación. Alimenta un impulso implacable.

Jamás se había visto como un deseo decidido de ganar la copa se traducía en una voluntad colectiva cuyo inevitable desenlace era la fusión amorosa. La que iba a provocar, convocando la presencia de millones de personas, un testimonio ejemplar de amor incondicional en el pais de las confrontaciones irreductibles.

Deberíamos rediscutir a qué atribuimos nuestra pasión. Si nos viene del fútbol, ubicados en el escalón más alto del fervor deportivo que ya nadie discute. Si se acentuó por una Selección carismática y campeona mundial como la de Messi. Si influye el legado de amor por la camiseta que nos transmitió Maradona o, simplemente, si el disparador está en nuestra propia condición de argentinos, latinos y apasionados hasta la desmesura con cualquier excusa.

¿Será que somos así por nuestro afán de protagonismo, un análisis del sujeto solo auditable por psicoanalistas? ¿Por sentirnos partícipes de una fiesta popular y masiva que jamás vivimos? ¿Será porque estar en el momento y espacio histórico preciso nos llevará a contarlo con orgullo a nuestros descendientes? ¿Será por formar parte de… O por el hecho de vivir una epopeya? Capaces de transferir y recibir sensaciones desbordantes como un tsunami.

Y aquí surge un interrogante que desborda a la fiesta inevitable ¿Los millones que ocuparon las calles eran un fenómeno de masas o constituían la presencia de un pueblo? Esto tiene una difícil respuesta. Por un lado se cumplieron todas las condiciones de la masa: una pasión amorosa que unifica a todas las subjetividades en relación al objeto amado del equipo nacional. En cambio si tomamos a la definición de Pueblo como categoría política y entendemos al mismo como un sujeto histórico cuyo sentido es disputar la hegemonía al poder, no podríamos responder inmediatamente que se trataba, en este sentido estricto, de un Pueblo.

El trasfondo dramático de estos interrogantes lo constituye el hecho de que se vive en el tiempo histórico de una impotencia evidente, o al menos una dificultad explícita, en los proyectos nacionales y populares, para sentir que son acompañados por un pueblo en tanto sujeto histórico de un transformación de gran calado.

Lo sucedido con la toma de la ciudad por millones de personas envía un mensaje al futuro próximo que aún no estamos en condiciones de descifrar.

La risa siempre ha sido peligrosa en este lado del mundo; un mundo al que no terminamos de pertenecer. Somos América Latina, una región subordinada políticamente a Estados Unidos, y a Europa, en términos culturales. Una región con subsuelos. En el de más abajo está nuestra propia historia regional, que ignoramos por completo. Como dice Dussell, aprendemos en la escuela el mundo antiguo, el medieval, el moderno, y creemos que eso es “la” historia, cuando no tenemos la menor idea de qué pasaba en estas tierras mientras tanto. Somos educados como occidentales y no como latinoamericanos.

La risa, esas bocas abiertas, ese breve descontrol. Ese espasmo. La risa colectiva, esa comunión provista apenas de frases cortas y todo el texto colocado en los cuerpos. La risa contagiosa, la multitud que ríe, ese tiempo suspendido en lo eterno, en lo que mientras sucede, sucede con más potencia porque se sabe histórico. Quizá porque la risa en la vida cotidiana de pueblos pobres no es un bien escaso, porque esos pueblos pobres compuestos por sobrevivientes saben que la risa es la última trinchera que se ubica entre la boca y el estómago, y entre la carencia y la dignidad. La resistencia íntima.

No obstante, si la estudiamos como hacemos con las emociones, la pasión es muy parecida a una compulsión, un impulso que crece a partir del deseo y se manifiesta arrasando hasta el extremo de ser destructiva por su caprichosa, intensa e irracional necesidad de ser satisfecha.

Rodrigo De Paul decía después de la final, recordando el partido desesperante con Países Bajos: “Y el argentino, viste... primero hay que sufrir”. No nos sale primero la euforia sobradora de los brasileños, sino más bien la cabeza contra la pared. Los argentinos quizá seamos también campeones en neurosis por la influencia de las olas inmigratorias. Lo que ya estaba acá, lo indígena y lo criollo, era festivo, sensorial, corporal, con fuerte impulso hacia la danza, y había una inclinación, como dice Francia Márquez, por el vivir sabroso. Ese es el gran subsuelo latinoamericano.

El Jauretche de “La multitud no odia, odian las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, mientras perder privilegios provoca rencor” está vigente siempre que se lo lea, no importa cuándo.

la segunda parte de la Poética de Aristóteles,( libro prohibido por el que morian quienes osaran leerlo en la Abadia mencionada en el Film El hombre de la Rosa ) en la que desarrollaba su idea de la comedia, y especialmente, de la catarsis.

Era un libro perdido y tabú. El cristianismo medieval debía eliminar toda teoría que viera en la risa o en los actos colectivos festivos cierta forma de liberación. La catarsis es eso que los griegos conceptualizaron pero que experimentaron todos los pueblos antiguos en diferentes representaciones o rituales: la fundición de uno en el otro. La evacuación colectiva de miedo y angustia. El permiso para explorar esa parte de lo humano, ligado a Eros, a Dionisio, a la experiencia sensorial que se vuelve una forma de saber.

Nuestros pueblos se reservan aún hoy esos días de celebración y desorden, para equilibrar sus vidas tan difíciles. En los carnavales, que existen en las ciudades pero también en pueblos perdidos en Los Andes, se ubica ese tanque de oxígeno existencial, pero también en el sincretismo de un abanico de fiestas populares que nunca han perdido vigencia.

Los días intensos de movilizaciones espontáneas y extraordinarias que vivimos por la Copa van mucho más allá de un triunfo deportivo. Fueron posibles porque reaccionamos como latinoamericanos a un estímulo enorme, consagratorio para el sistema en el que vivimos. Pero más abajo, más antiguo, más misterioso es el efecto reparador en muchas almas de esa explosión de risas y de abrazos, tan grande y tan inabarcable que hizo temblar a los que nos prefieren con la cabeza baja y la autoestima baja, mientras sus off shore suben y suben.

El Mundial de Qatar expuso como nunca antes el perfil de un hincha de nuevo tipo. Podría llamarse el hincha internacionalista. Uno que derrumba fronteras, que supera cualquier dificultad cultural o política, que se une con otros por la misma pasión aunque no hable la misma lengua. El caso más emblemático fue cómo alentó a la Argentina el pueblo de Bangladesh (en bengalí, país de Bengala). Una nación de casi 170 millones de habitantes, ubicada a 17 mil kilómetros del Río de la Plata y donde el deporte más popular es el criquet. No es el único ejemplo, pero sí el más ostensible de apoyo a la selección nacional. En la India, Nepal, Italia, Cuba, Perú y hasta en la tierra del clásico rival, Brasil, hubo miles de fanáticos de la Scaloneta y de Lionel Messi en especial.

La fiesta imaginada en el obelisco, la Plaza de Mayo, las autopistas y avenidas desbordó los precarios diques de contención, la desprolija organización, un inocuo dispositivo policial que ya había dado indicios a la madrugada de lo que vendría a plena luz del día. Era posible que pasara lo que pasó. Podría explicarse en el bello título del libro de Susana Guzner, "La insensata geometría del amor", y la demostración afectiva de un pueblo para sus ídolos.

Es evidente que nadie pudo calcular el alcance de ese amor. Los más bienaventurados pudieron ofrendárselo a la Selección sobre la autopista Ricchieri. Pero el bus descapotable no consiguió ir mucho más allá. Los campeones mundiales tuvieron que ser evacuados en helicóptero. El objeto de la pasión argentina voló por el aire. Una pasión que es tan incontrolable como perdurable después de tres títulos mundiales.





Vivímos algo cuantitativamente semejante el 20 de junio de 1973, en el regreso frustrado de Perón Un hecho incomparable con este presente por razones de una sed indomita de falta de democracia. Pero este 20 de diciembre el hormiguero humano, serpenteante, esa marea de millones de hinchas de la Selección (tres, cuatro, cinco, lo mismo da), superó cualquier previsión más o menos sensata.

Se dio el mismo día, aunque veintiún años después, de la masacre del 2001. En un mes que la Argentina parece reservar para hitos callejeros que marcan nuestra sufrida identidad contemporánea. Esta explosión de júbilo popular por el título mundial en Qatar quizás se explique en aquel y otros de nuestros muchos padecimientos.