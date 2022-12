QUE HAYA COCOS

27/12/2022 - 01:53 Opinión

Se cuenta de un hombre que, a sus 80 años, cavaba un pozo bajo el sol del mediodía. Un vecino más joven lo observó extrañado y le dijo: “¿Qué hace a esta hora echando bofes y con este calor?”. La respuesta: “Voy a plantar un cocotero, me encantan los cocos”. Aumentó el estupor del vecino: “¿Pero usted sabe los años que tardará en dar frutos? Usted no lo verá”. El hombre miró al muchacho y respondió con una sonrisa paciente: “Como te dije, me encantan los cocos. ¿Y sabés cuántos he comido en mi vida que fueron plantados por gente que no llegó a cosecharlos? Lo menos que puedo hacer es plantar este cocotero”.

No es una historia nueva, pero es vigente cuando despedimos un año e inauguramos otro. Las fechas en el calendario son simples accidentes, datos que nos ayudan a organizarnos, y poco más que esto. Lo que cuenta es la continuidad, comprender que tenemos una responsabilidad con el tiempo que pasó y ante el tiempo que viene.

En la era de la ansiedad y de la impaciencia pareciera que todo debe resolverse de manera fácil y rápida, sin esfuerzo, sin cavar bajo el sol, sin esperar. Cada vez más gente se come los cocos que otros plantaron, sin preguntarse qué fue necesario para que esos cocos existan, y cada vez más gente se olvida de plantar cocoteros para quienes vendrán. Cuando vivimos como si no hubiera historia, acabamos por actuar como si no hubiese futuro. Entonces, sin historia y sin futuro, nada importa, todo da igual.

Los años son olas en el mar del tiempo. Todo es continuidad. La vida entera es continuidad y frente a ella tenemos una responsabilidad. Con nosotros, con los otros, con el planeta, con el tiempo mismo. Cuando termina un año no termina la vida. Cuando empieza un año no empieza la vida. No son los años los que nos hacen más felices o menos felices. Es el modo en el cual, a través de ellos, encontramos una manera de estar en el mundo sin olvidar que somos apenas eslabones (maravillosos, preciosos eslabones) en la cadena del tiempo. Que el nuevo año nos encuentre disfrutando de los cocos que otros nos legaron y plantando amorosamente nuevos cocoteros que otros disfrutarán.