Mirar, reflexionar, actuar: el desafío de evaluar en la nueva era

15/01/2023 - 12:38 Opinión

Por Liliana Avellá

La pandemia desencadenó un cambio que venía gestándose paulatina y silenciosamente durante las últimas décadas. Pero la innovación que se hizo al introducir la modalidad de clases remotas obró una verdadera revolución. Uno de los mayores desafíos de este nuevo paradigma es hallar un modo alternativo de evaluar los conocimientos desde la nueva perspectiva.

Prejuicios

¿Por qué nos ha dado y nos sigue dando tanto miedo la evaluación?, ¿será por… “estudien para la prueba” o “saquen una hoja”? ¿Será porque veíamos con qué esmero y dedicación las maestras nos preparaban para la visita de la temible inspectora?

Inspectora o inspector, que ahora sabemos, evaluaba la práctica docente de una forma recortada, sin muchos elementos y bastante arbitrariamente.

Si estamos convencidas/os de que la evaluación es un proceso que no puede separarse de la enseñanza-aprendizaje, entonces estaremos de acuerdo con que la Evaluación es sinónimo de Ayuda.

Al evaluar, no sólo damos cuenta de los conocimientos adquiridos o no por las/os estudiantes, sino que también registramos nuestra propia práctica docente: de dónde parto, cómo, qué tengo que consolidar, si los objetivos propuestos se adecuan o no a nuestro grupo de clase, si las consignas son o no claras y motivadoras, si inciden en su curiosidad e interés, si los impulsa a la acción, etc.

Mirar

El primer punto por tener en cuenta: Todos/as los/as estudiantes tienen distinto punto de partida, distinto punto de llegada, distintas trayectorias escolares. Es por eso que es esencial un buen dispositivo de Evaluación diagnóstica para saber de dónde tenemos que partir. Nadie es una tábula rasa; todos traemos conceptos arraigados (en ocasiones, erróneos): preconcepciones, que hay que detectar y luego tratar de revertir con contraejemplos. En algunos casos, como están tan arraigadas ya que nos sirven para explicar el mundo que nos rodea, son muy difíciles de modificar.

“Estudiar de memoria”

Si, al intentar erradicar esos equívocos, el estudiante no logra atrapar el nuevo concepto o proceso, el concepto queda en un sistema paralelo a la red construida anteriormente y con el correr de determinado tiempo, se olvida, no se inserta en ese entramado de conocimientos, lo cual no permite que ocurra el aprendizaje significativo.

Es a lo que llamamos “estudiar de memoria”; dura lo que cada memoria resiste y más tarde o más temprano, se olvida, se pierde.

Por ejemplo: estudiantes (de nivel primario, secundario y también universitario) contestan que las plantas crecen y se desarrollan porque toman todo lo que necesitan de sus raíces (agua y alimento). Un contraejemplo para poder explicar la fotosíntesis/autotrofismo y dar por tierra con esta preconcepción sería: colocar plantas al sol con y sin riego periódico y plantas en un armario oscuro con y sin riego periódico. Al cabo de cierto tiempo, los estudiantes observarán cómo las plantas del armario han marchitado y muerto. En consecuencia, las plantas necesitan no sólo del agua sino también de la luz del sol para fabricar su propio alimento (fotosíntesis/autotrofismo).

El contraejemplo es algo que nos hace tambalear nuestras estructuras mentales preexistentes y que, con ellas, no podamos explicar lo sucedido, lo nuevo; recién ahí hay un aprendizaje significativo.

Una vez realizada la evaluación diagnóstica (donde no es conveniente pedir definiciones), tendremos un buen panorama de nuestro grupo clase; hemos “mirado”. Mirada que no debemos dejar de tener durante todos nuestros encuentros.

Reflexionar

Segundo punto por tener en cuenta -y que también debe acompañarnos siempre- es reflexionar sobre qué objetivos (procesos + conceptos) deben guiar toda la enseñanza-aprendizaje.

Durante el ingreso de la información (explicación, videos, recortes periodísticos, películas, lecturas), durante la consolidación (actividades dónde se trabajen los objetivos propuestos desde los de menor complejidad hasta los de mayor complejidad), y en la generalización o transferencia (trabajar los procesos y conceptos en otro contexto), siempre será preciso estar mirando, reflexionando y actuando para que la evaluación sea realmente una Evaluación Formativa, no escindida de la enseñanza-aprendizaje.

Ésta sirve para determinar los avances, retrocesos y estancamientos en el aprendizaje y brindar así la ayuda contingente para reconstruir el error y evitar el fracaso. Es ayudar, acompañar, volver sobre los pasos, brindar seguridad y nunca pensarla o hacerla sentir como un CASTIGO.

Todo esto conlleva a mirar y reflexionar sobre nuestras propias acciones docentes, para actuar pensando dónde debe el educador poner el énfasis, cómo ayudar, qué otras herramientas puede brindar, cómo motivar nuevamente, y en qué podría estar equivocándose.

Acá hago hincapié en los “famosos prácticos evaluativos”. Son de mucha ayuda para estudiante y docente siempre y cuando tengamos bien en claro para qué nos y les sirven. Un trabajo práctico desaprobado no le sirve a nadie, sólo sirve para la frustración y fracaso del estudiante y del docente. Salvo que se convierta en una herramienta más del aprendizaje.

Ese “práctico” debe ir y volver ajarse el papel hasta que se haya dado cuenta de que los estudiantes se han apropiado de los conocimientos.

Actuar

En síntesis, la educación que se viene requiere también un paradigma nuevo en la Evaluación. Reducir “a una apreciación conceptual o numérica necesaria para determinar el grado de conocimiento alcanzado según se acerque o aleje de la escala diseñada de antemano” es una concepción envejecida. Ya no alcanzará con ese tipo de “Evaluación sumativa”. El desafío para los nuevos educadores es mucho más ambicioso, en amplitud y en profundidad.

Siempre perdura en nuestra memoria algún docente que nos brindó todo su compromiso y ayuda en los momentos más difíciles de nuestra escolarización y que nos hizo amar esa asignatura y la profesión docente.