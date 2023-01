19/01/2023 - 13:16 Opinión

Nos centramos tanto en conseguirla (a la perfección) que nos olvidamos de las cosas realmente importantes en este mundo. Como un abrazo, un rayo de sol, o una simple canción. Estamos totalmente perdidos en la rutina (en la monotonía), buscando algo que nunca conseguiremos y tampoco deseamos. Pero, hablemos de la perfección.

Aristóteles en el libro Delta de Metafísica nos habla de la perfección ¿Cómo? Como algo que se logra con tres sentidos: cuando sus cualidades lo hacen el mejor en su género, o que es completo, que no le falta nada pero tampoco le sobra y que ha alcanzado su finalidad natural. Visto de esta manera, la típica frase "la perfección es imperfecta" no tendría lugar. Al menos para Aristóteles. Que nos enseña que, para que algo sea perfecto, debe ser lo mejor de su clase, entre tantas cosas. Entonces, ¿Qué es perfecto? Me viene a la mente el concepto de "lo bello en sí". Hablamos de cosas bellas que son bellas porque participan de la belleza, entonces ¿la perfección es perfecta porque participa de ella? Muy posiblemente, en ciertos pensamientos filosóficos. Me complace esa idea, quedemonos con ella.

Ahora bien, si las cosas son así, las cosas bellas y la perfección o lo que sea, la podemos hallar solo cuando cumple su finitud. Cuando se expresa en su grado máximo. Cuando nada le falta, pero tampoco le sobra. En ese camino, un mueble puede ser perfecto porque está tallado de cierta manera, etc. etc. Pero ¿Cómo una persona puede ser perfecta? Esto es algo que me inquieta porque, en menor o mayor grado, todos queremos ser perfectos. El que diga que no, es un mentiroso. Bien, ¿Seremos perfectos por nuestras facciones? ¿Por nuestra inteligencia? ¿Qué nos hace perfectos?

"Cuando sus cualidades lo hacen el mejor en su género"... Tal vez rebuscamos mucho y, en lo cierto, el ser humano no pueda lograr ser perfecto. Al igual que no logra ser feliz hasta el momento de su muerte, tal vez sólo ahí logre ser perfecto. Son cosas inquietantes, podría hablarles de ellas páginas y páginas. Pero volvamos al primer tema. El ser humano ¿Busca la perfección? Sí. ¿Deja de lado cosas importantes para ello? También.

Un ejemplo sería un jugador de fútbol (ahora que estamos con esta alegría mundialista) que, para ser el mejor, debe pasar "por encima" de los otros. ¿Ser el mejor? ¿Esto sería "ser perfecto" porque Aristóteles nos dice que la perfección es aquello que logra ser lo mejor en su género? Podemos juzgarlo de dicha manera, sí, pero nadie sabrá si nuestro pensamiento es certero. "Nada le falta, nada le sobra" dice también Aristóteles. Bueno, aquí vemos claramente que lo perfecto, parece, es aquello que está en equilibrio. Me atrevo a decir que está en equilibrio con todo. Tal vez aquí podamos decir que una persona es perfecta si sus facciones lo son, porque están en equilibrio todas ellas. Y lo imperfecto es lo "feo". Pero lo "feo" también es "feo en sí" porque participa de ello. Y volvemos al punto ya tocado.

"Lionel Messi es el mejor jugador del mundo" ¿Lionel Messi es perfecto porque es el mejor en su género? Si lo analizamos futbolísticamente, Lionel Messi tiene muchos puntos que lo hacen, efectivamente, de los mejores jugadores del mundo (Para mí, el mejor). Pero no sé si podría asegurar que, por ello, es perfecto. Porque lo único certero que tenemos aquí es que la perfección es compleja, al mismo tiempo que su concepto es simple. Buscar la perfección tal vez sea dañino, hasta en este mismo momento, pero nosotros debemos luchar por estar en equilibrio con el cosmos y, de alguna forma, rozar esos ideales de perfección ¿Por qué? Porque es lo que tú quieres ser.