Recomendaciones para preservar nuestra salud ocular durante estas vacaciones

22/01/2023 - 21:31 Opinión

Si eres de los que están planeando un viaje para disfrutar del descanso, desconectar con los tuyos de la rutina diaria y conocer nuevos lugares, este artículo es para vos.

¿Ya has elegido el destino? ¿Eres más de playa, ciudad o montaña?

¿Has decidido qué vas a meter en la maleta? No olvides las gafas de sol, el protector solar y un botiquín para emergencias.

¿Sabes ya qué medio de transporte es el más adecuado para tu destino?

Si optas por conducir, hay que poner a punto el vehículo y ¡también la vista!

No deberías pisar el acelerador, sin antes realizar una revisión a tu vehículo y a tus ojos. Y es que en verano, puentes y fechas festivas aumenta el número de desplazamientos y la circulación es más intensa y congestionada, por lo que se incrementan los accidentes de tránsito y muchos de ellos se deben a problemas visuales sin corregir.

¿Sabías que mientras conducimos el 90% de la información que recibimos es visual y existe un vínculo causal entre la mala visión y el 59% de los accidentes de tránsito?

Un dato: según varios informes, alrededor de 7 millones de conductores tienen, al menos, una deficiencia visual que afecta a su conducción en nuestro país. Además, las cifras indican que en torno a la mitad de los conductores no ha revisado sus ojos en el último año y aún hay más: muchos conductores, incluso profesionales, se ponen al volante con una agudeza inferior a lo que es obligatorio por Ley (0,5).

La realidad es que muy pocos de los que se ponen al volante para emprender un viaje, visitan antes a un oftalmólogo para asegurarse de que su visión se encuentra en buenas condiciones.

Mantener tu salud ocular no solo te cuida a vos, también a los tuyos y a los conductores, ciclistas y peatones que se cruzan en tu camino. Por eso, antes de agarrar el volante, deberías acudir al especialista si no has ido en el último año; sobre todo, si presentas algún defecto de refracción (miopía, astigmatismo o hipermetropía), padeces algún problema visual o si ya has cumplido los 45 años.

Pero, además, cuando nos ponemos al volante tenemos que tener en cuenta otra serie de factores:

* Durante la noche debemos extremar la precaución, ya que además de que se reduce considerablemente nuestra agudeza visual (en torno a un 70%) ante la falta de luz, hay que tener en cuenta el deslumbramiento que pueden provocarnos las luces de otros vehículos, sobre todo a la salida de un túnel, después de una curva o al subir una cuesta.

* Varias horas conduciendo nos puede causar fatiga ocular. En ese caso debemos parar el coche, cerrar los ojos o mirar a lo lejos sin fijar la atención en ningún detalle. En cualquier caso, recuerda: descansar cada dos horas o 200 km, estira las piernas y refréscate.

* Para evitar el reflejo de los rayos debemos utilizar siempre gafas de sol homologadas, con filtro solar y polarizadas. Si utilizamos lentes, deben ser graduadas y si no, debemos seguir las indicaciones de los especialistas a la hora de elegir las más adecuadas. Y recuerda que las gafas de sol con filtro 4 y las gafas premontadas o pregraduadas no son aptas para conducir.

* Si utilizas anteojos recetados o lentes de contacto, recuerda tener siempre repuestos en la guantera.

No olvidemos que los ojos nos permiten percibir los momentos más importantes de la vida, este es motivo más que suficiente para cuidarlos.

Por eso, y porque la vista es el sentido más sensible al paso del tiempo, los expertos recomiendan acudir a un especialista periódicamente para una revisión oftalmológica que pueda detectar cualquier posible problema ocular con antelación.

La prevención es el aliado fundamental cuando se habla del cuidado de nuestra vista

En una revisión de ojos integral, el oftalmólogo se encargará de realizar pruebas de agudeza visual, un estudio de fondo de ojo y otros exámenes necesarios en función de la edad del paciente y de las patologías previas que pueda padecer (por ejemplo, diabetes o hipertensión).

Así, se podrá descartar cualquier problema, prevenirlo o tratarlo de la manera más efectiva posible y antes de que pueda causar consecuencias graves.

Dificultades comunes

Las dificultades en la visión como la hipermetropía, la miopía o el astigmatismo son cada vez más comunes por la continua exposición a ordenadores y dispositivos que hacen trabajar sin descanso a nuestros ojos. Pero hay otras patologías, más probables según se avanza de edad, para las que cobra una especial importancia la detección precoz, como es el caso de las cataratas, la retinopatía diabética o el glaucoma.

No importa la edad ni el sexo, la visita al oftalmólogo debe ser incorporada a nuestra rutina para detectar y tratar adecuadamente los trastornos oculares. Ya sabemos, cuidar los ojos es primordial para una buena calidad de vida.