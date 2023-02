Cómo salir de la envidia

04/02/2023 - 01:38 Opinión

¿Qué siente una persona envidiosa? Desea tanto tener lo que alguien más tiene que vive en un estado constante de insatisfacción y queja. En realidad, cree que jamás logrará lo que el otro ha logrado en la vida y se deprime por ello. La envidia es una emoción altamente tóxica. ¿Por qué la envidia resulta ser tan tóxica? Porque es un sentimiento que siempre quita el foco de nuestras propias metas y viene acompañado de otras emociones dañinas como el enojo, la tristeza y el resentimiento.

¿Dónde tiene su origen? En la creencia que nos dice que, para ser felices, sí o sí necesitamos tener lo que no tenemos y el otro sí tiene. ¿Qué cosas se suel en en v i d i a r ? Prácticamente todo puede ser objeto de envidia: un auto, una casa, un empleo redituable, un puesto importante, un lindo cuerpo, una familia o una pareja feliz, etc. Debemos tener presente que el éxito siempre puede traer como resultado la envidia de alguien. Nadie envidia a un ser humano que se considera fracasado.

¿Envidian más los hombres que las mujeres? La envidia no distingue sexo ni clase social. Todos podemos envidiar a otros o ser envidiados por otros. Lo más importante es saber que se trata de una emoción negativa que nos puede llevar a sentir el deseo de vengarnos de aquel cuyo brillo no soportamos porque nos ha opacado. Para expresarlo de otro modo, la envidia acorta nuestra visibilidad y podría compararse con la neblina que encontramos a veces en la ruta, pues no nos permite ver más allá de nuestros propios ojos.

Aquel que permite que esta emoción tome el control de su vida procurará a toda costa destruir a la persona que se ha convertido en objeto de su envidia. Esta siempre, aunque no seamos conscientes de ello, dirige nuestras fuerzas hacia el lugar equivocado. En lugar de llevarnos hacia nuestro ser interior donde se hallan todos los recursos que precisamos para triunfar. ¿Es posible ser libre de la envidia? ¡Claro que sí! Para ello, es fundamental sanar la autoestima dañada (por lo general, el daño tiene lugar durante la infancia) y construir un yo firme y seguro de sus propias habilidades.

Pero para conectar con dicho potencial, tenemos que reconocerlo y soltarlo para que nos habilite a perseguir todos nuestros sueños y verlos convertidos en realidad. Siempre sugiero intercambiar envidia por admiración y estar dispuestos a aprender de quienes están un paso más adelante en la vida. l