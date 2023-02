Sobre el psicoanálisis; El analista changarín

05/02/2023 - 01:43 Opinión

El psicoanálisis no es una ciencia. No es una filosofía. Tampoco es un truco de magia burgués para que la cajita sea más feliz.

El psicoanálisis es una changa.

La changa, la changuita, ese lugar entre lo formal y lo informal, ni adentro ni afuera, sin sueldo ni valor de referencia.

Eso que empieza por un lado y nunca se sabe dónde ni cuándo termina. Donde el motivo de consulta termina siendo diferente a la verdadera demanda.

Cliente y changarín trabajan a la par, se ayudan, se acompañan.

Si se los ve de lejos, podría no ser tan evidente quien es quien...

El changarín responde al llamado del que no puede solo, del que necesita una mano. Pero el cliente (en general los varoncitos) se sienten frustrados por requerir esa ayuda. Lo viven como un fracaso de su autonomía. Pero el changarín, que es piola en su oficio, le hace creer al cliente contrariado que fue él quien resolvió verdaderamente el asunto y que ya no lo necesita.

El psicoanálisis no es un perfume francés del 68 para conquistar voluntades.

No es un discurso que sobrevuela a los demás mirando por encima de su hombro topológico. No es una pasión, no es un sentimiento... es solo una changa.

Pero ojo que a veces, cada tanto, una changuita te salva la vida.