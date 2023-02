12/02/2023 - 00:05 Opinión

El próximo martes 14 celebra San Valentín, una fiesta que ha tomado auge en nuestro país hace unos años y que habla, concretamente, del amor de pareja, y que, dado que hemos madurado bastante como sociedad, eso incluye expresamente lo sexual como una forma consistente, necesaria, dinámica y deseada de manifestar el amor en la pareja. Es más, el San Valentín actualmente no pide que haya amor, pero si alguna intención de intimidad, se puede decir, a partir de las costumbres vigentes. Pero nos concentremos hoy en la idea original que el amor esté presente.

Sobre esto, aún persisten dos verdades que hacen que lo idílico toque la realidad con fuerza: el amor no es mágico, sino que se concretiza en actos y eso implica disponibilidad y dedicación de mínima. Lo segundo es que en el amor también se presentan problemas y que algunos de ellos nos pueden afectar bastante. Pero se persiste en el amor y, por lo tanto, en su búsqueda, porque hay una convicción general que el amor es una riqueza que no sólo vale la pena, sino que nos ayuda a crecer.

Esto sigue siendo verdad, a pesar que no siempre se ve eso. Mi hipótesis es porque muchas veces confundimos al amor con otras cosas. Desde las más banales hasta otros tipos de sentimientos que hasta pueden ser más profundos y ser algún tipo de amor, pero que no es el que estamos hablando, el amor de pareja.

Definiciones de amor hay muchas y los poetas se han encargado que sean hermosas y elocuentes, fáciles de entender y muy compartidas. Por mi parte lo quiero pensar como la capacidad humana de propiciar el encuentro entre dos personas que se valorizan a sí mismo suficiente y saludablemente, para poder intentar generar espacios y momentos con otra persona para que lo compartido genere un balance positivo de plenitud y satisfacción y sea, también, un soporte posible frente a los inconvenientes que la vida va planteando. Adecuándolo a los tiempos en que las canciones dicen cosas axiales sobre el amor, y simplificando muchísimo, sería lo que hace que una persona que es capaz de “comprarse flores”, pero que se permite que otra persona lo pueda hacer y disfruta eso de manera saludable.

Pero, recordemos, el amor existe porque se da y se recibe. Aunque parezca utilitario es una operación deseable; Porque no se basa en nada material, sino en aquellas cosas que existen por ser uno mismo. No se ama por dar una casa –aunque es verdad lo que decía el dicho que “casados” casa quieren- sino porque logran construir un espacio compartido. Es decir, el amor es aquella fuerza que nos impulsa al encuentro con quien amamos y que cataliza virtudes para potenciar y genera que los defectos no se minimicen, pero se pueda mejorarlos. Lo que digo que el amor tiene que ver con la calidad de las relaciones que uno desarrolla y que las personas concernientes potencian el valor que tenemos en sí mismo. El amor no es grande por lo que doy, sino que también se debe evaluar por cómo lo recibimos. Tanto el mío como el del otro. Por eso a veces, cuando el amor no es correspondido, no se establece el diálogo y por lo tanto el amor es una ficción que nos contamos que puede ser hasta mediática, pero no logra ser lo que nos merecemos.

Dentro de esto, y San Valentín de por medio, en el amor de pareja es imprescindible el erotismo como vivencia y esto implica procurar estimularlo. Esther Perel, una especialista en terapia de parejas, define al erotismo como: “el arte y la práctica de cultivar el placer por sí mismo. No es el sexo per se, sino las cualidades de vitalidad, curiosidad y espontaneidad las que nos hacen sentir vivos”. Se trataría, entonces, de devolver la aventura, el juego y la creatividad a nuestras vidas. Pero, no sólo por pensarlo en presente, sino también como una buena “vacuna”, porque cuando los tiempos son difíciles, el erotismo nos mantiene conectados con nuestro sentido de humanidad, esperanza y alegría a pesar de todas las adversidades.

Así que en este San Valentín que quienes tienen pareja renueven el entusiasmo del encuentro, la intención del deleite, la búsqueda del placer y la convicción de la compañía. Los que no, renueven la convicción que en el amor, hacerlo con alguien sabe siempre más rico.