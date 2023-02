La fiesta de River fue completa

13/02/2023 - 11:56 Opinión

Por Walter Vargas

La noche del agasajo a los hijos de la casa campeones mundiales y del regreso de Daniel Passarella al estadio Monumental, River sacó adelante su compromiso con Argentinos Juniors y ganó por 2-1 con sendos penales de Miguel Borja y Ezequiel Barco, en una noche de domingo en la que Racing empató 2-2 con Tigre y uno de los punteros, Huracán, terminó 0-0 con Instituto, en la tercera fecha de la Liga Profesional.



El partido de River ofrecía un elemento adicional con ribetes morbosos: ¿cómo sería recibido Passarella después de pasados muchos años de su pésima presidencia rubricada con un inefable descenso a la B Nacional?



Y en realidad, cuando entró a la cancha Passarella no fue repudiado (tampoco ovacionado, por cierto) y se perdió en el tumulto de los aplausos al Pato Fillol, al Ratón Ayala, Pablo Aimar, Franco Armani, Oscar Ruggeri, el Beto Alonso, Héctor Enrique y Cinthia Luque en representación post mortem de su padre, Leopoldo Jacinto, figura destacada del Mundial 78.



Después hubo un partido, difícil, como todos los que River juega con el Argentinos de Gabriel Milito, cuyo empate transitorio fue señalado por Kevin Mac Allister, pero al cabo fue perjudicado por las espantosas decisiones del árbitro Fernando Rapallini y del VAR.



Argentinos sufrió la no convalidación de dos goles legítimos y para peor fue castigado por un penal inexistente: el presunto en perjuicio de Enzo Pérez tras una escandalosa zambullida del veterano mendocino.



En el Cilindro de Avellaneda fue tablas al cabo de 90 minutos que, como hubiera enfatizado un comentarista de la vieja guardia, "tuvo alternativas cambiantes".



Maxi Romero y Gabriel Hauche marcaron los goles de Racing, mientras que Brian Leizza y Mateo Retegui sellaron los de Tigre.



Toda la emoción que hubo en el reducto de "La Acadé" faltó en el Monumental Alta Córdoba, donde Instituto y Huracán no pasaron de un desangelado empate de 0-0.



Pese a todo, los de Parque Patricios comparten el liderazgo con Rosario Central y Belgrano, tres que han sumado siete puntos.



Sin brillar, ni mucho menos, Central remontó frente a Arsenal después de quedar en desventaja en el score cuando en el comienzo mismo del juego Leandro Guzmán batió a Gastón Servio.



Sin embargo, dos minutos después el cuadro de Sarandí sufrió la expulsión de Joaquín Pombo y ya en tiempo añadido del primer tiempo corrió igual suerte Adrián Sporle.



Allanado el camino tras esas expulsiones, los rosarinos fueron lo suficientemente pacientes como para empatar por intermedio de Francis Mac Allister y desequilibrar por Alejo Véliz, con lo cual se sumaron al lote que manda en la tabla.



También Banfield en el Florencio Sola gozó de casi una etapa de superioridad numérica cuando Ignacio Miramón recibió una roja directa, pero sin embargo Gimnasia supo resistir un intenso asedio y al cabo fue premiado con un meritorio 0-0.



La tercera fecha de la Liga Profesional se completará hoy con los cotejos entre Barracas Central-Unión a las 17 y Estudiantes-Lanús a las 20. En caso, de ganar, el Granate quedará líder en solitario.



El sábado, en el Mario Alberto Kempes, el mejor Talleres pasó por arriba al peor Boca que, sin embargo, se llevó un 1-2 de oferta.



El uruguayo Michael Santos y Equi Fernández en contra marcaron para un Talleres que en el desarrollo del juego y por oportunidades de gol estuvo muy por encima de un Boca indescifrable, que terminó con diez por la expulsión de Sebastián Villa y apenas si merodeó el empate cuando descontó el juvenil Luca Langoni y ya no había tiempo para más.



También el sábado, en el Nuevo Gasómetro San Lorenzo le ganó a Godoy Cruz a favor de un penal del paraguayo Adam Bareiro, mientras que Vélez e Independiente aburrieron con un lánguido 0-0 en el José Amalfitani.



Defensa y Justicia (gol de Kevin Gutiérrez en el primer tiempo) logró ante Newell's su segundo triunfo consecutivo; y en Vicente López repartieron los puntos el local Platense y Atlético Tucumán: Mauro Quiroga de penal abrió la cuenta para los Calamares y el empate fue sellado por el paraguayo Marcelo Estigarribia.



El viernes, en el estadio Alfredo Terrera de Santiago del Estero, a cuatro minutos del final, el santafesino Pablo Vegetti confirmó su gran momento y el del "Pirata" de la Docta frente a un desvaído Central Córdoba.



Esa misma noche, otro local que cayó fue Colón, que todavía no ha sumado ni un punto. Sarmiento se llevó los tres gracias a un penal convertido por el cordobés Javier Toledo y un golazo de Luciano Gondou.