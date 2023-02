Por qué los rusos se van de Rusia en un éxodo histórico

13/02/2023 - 12:57 Opinión

Por Francesca Ebel y Mary Ilyushina

Para Infobae

Cuando las tropas rusas irrumpieron en Ucrania el pasado mes de febrero, haciendo huir a millones de ucranianos para salvar sus vidas, miles de rusos también se apresuraron a hacer las maletas y abandonar sus hogares, temiendo que el Kremlin cerrara las fronteras e impusiera la ley marcial.

Algunos se oponían desde hacía tiempo al creciente autoritarismo, y la invasión fue la gota que colmó el vaso. Otros lo hacían por interés económico, para preservar sus medios de subsistencia o escapar a las sanciones. Entonces, el pasado otoño, una movilización militar espoleó a cientos de miles de hombres a huir.

La guerra del Presidente ruso Vladimir Putin ha desencadenado un éxodo histórico de su propio pueblo. Los primeros datos muestran que al menos 500.000, y tal vez casi un millón, se han marchado en el año transcurrido desde el inicio de la invasión: un maremoto a la escala de la emigración que siguió a la Revolución bolchevique de 1917 y al colapso de la Unión Soviética en 1991.

Ahora, como entonces, las salidas pueden redefinir el país durante generaciones. Y la avalancha puede estar aún en sus primeras fases. La guerra no parece haber terminado. Cualquier nuevo reclutamiento por parte del Kremlin provocará nuevas salidas, al igual que el empeoramiento de las condiciones económicas, que se espera a medida que se prolongue el conflicto.

El enorme éxodo ha engrosado las comunidades de expatriados rusos existentes en todo el mundo y ha creado otras nuevas.

Algunos huyeron a países cercanos, como Armenia y Kazajstán, a través de fronteras abiertas a los rusos. Algunos con visado huyeron a Finlandia, los países bálticos u otros lugares de Europa. Otros se aventuraron más lejos, a los Emiratos Árabes Unidos, Israel, Tailandia o Argentina. Dos hombres del Lejano Oriente ruso incluso navegaron en una pequeña embarcación hasta Alaska.

El coste financiero, aunque enorme, es imposible de calcular. A finales de diciembre, el Ministerio de Comunicaciones ruso informó de que el 10% de los trabajadores informáticos del país se habían marchado en 2022 y no habían regresado. El Parlamento ruso debate ahora un paquete de incentivos para que regresen.

Pero también se ha hablado en el Parlamento de castigar a los rusos que se marcharon despojándoles de sus bienes en su país. Putin se ha referido a los que se fueron como “escoria” y ha dicho que su salida “limpiaría” el país, aunque algunos de los que se fueron no se oponían a él ni a la guerra.

Con el gobierno restringiendo severamente la disidencia e imponiendo castigos por las críticas a la guerra, los que quedaban en la mermada oposición política también se enfrentaron este año a una disyuntiva: la cárcel o el exilio. La mayoría eligió el exilio. Activistas y periodistas se agrupan ahora en ciudades como Berlín, y en las capitales de Lituania, Letonia y Georgia.

“Este éxodo es un golpe terrible para Rusia”, afirmó Tamara Eidelman, historiadora rusa que se trasladó a Portugal tras la invasión. “La capa que podría haber cambiado algo en el país ahora ha sido arrasada”.

Mientras los refugiados ucranianos eran acogidos en Occidente, muchos países rehuían a los rusos, sin saber si eran amigos o enemigos y si, en cierto modo, todo el país era culpable. Algunas naciones han bloqueado las llegadas imponiendo restricciones de entrada o denegando nuevos visados, sembrando a veces el pánico entre los rusos, especialmente los estudiantes, que ya se encontraban en el extranjero.

Mientras tanto, la afluencia de rusos a países como Kazajstán y Kirguistán, que durante mucho tiempo enviaron inmigrantes a Rusia, ha desencadenado temblores políticos, tensando los lazos entre Moscú y los demás antiguos Estados soviéticos. Los precios inmobiliarios en esos países se han disparado, provocando tensiones con las poblaciones locales.

Casi un año después del inicio de la invasión -y de la nueva salida de rusos-, periodistas del Washington Post viajaron a Ereván y a Dubai para conocer de cerca la situación de los emigrantes y preguntarles si piensan regresar algún día. Ereván, la capital de Armenia, antigua república soviética, es un destino para rusos con escasa movilidad económica: un país cristiano ortodoxo donde el ruso es la segunda lengua. Por el contrario, la cara Dubai, en el Golfo Pérsico, es predominantemente musulmana, de habla árabe, y atrae a rusos más adinerados que buscan ostentación u oportunidades de negocio.

Ereván

Para muchos rusos huidos, Armenia era una opción rara y fácil. Es uno de los cinco países ex soviéticos que permiten la entrada a los rusos con un simple documento nacional de identidad, lo que lo convierte en un destino popular para antiguos soldados, activistas políticos y otras personas que necesitan una huida rápida.

Dada la religión compartida y el uso común de la lengua rusa, los rusos no suelen enfrentarse a la animadversión ni al estigma social. La obtención de permisos de residencia también es sencilla, y el coste de la vida es inferior al de la UE.

Ereván ha atraído a miles de informáticos, jóvenes creativos y trabajadores, incluidas familias con niños, de toda Rusia, que han creado nuevas escuelas, bares, cafeterías y sólidas redes de apoyo.

En el patio de la “Escuela Libre” para niños rusos, creada en abril, Maxim, director de una empresa de construcción, esperaba a su hijo Timofey, de 8 años. La escuela empezó con 40 alumnos en un apartamento. Ahora son casi 200 en un edificio de varios pisos en el centro de la ciudad.

Maxim, a quien The Post sólo identifica por su nombre de pila por motivos de seguridad, voló a Ereván desde Volgogrado para evitar la movilización del pasado septiembre. “Nos fuimos por la misma razón que todo el mundo: De repente había un peligro real en el país para mí y, sobre todo, para mi familia”, dijo.

La familia se ha adaptado perfectamente a Ereván. Todo el mundo a su alrededor habla ruso. Maxim trabaja a distancia en proyectos en Rusia. A Timofey le gusta la escuela y está aprendiendo armenio. Maxim está seguro de que la familia no volverá a Rusia. “Tal vez nos traslademos a otro lugar, incluso a Europa si las cosas empiezan a normalizarse”, dijo.

En un refugio a las afueras de Ereván, Andrei, de 25 años, ex militar de la región rusa de Rostov, dijo que también se estaba adaptando a su nueva vida, tras huir igualmente del servicio militar obligatorio. “No quería ser un asesino en esta guerra criminal”, dijo Andrei, identificado por su nombre de pila por razones de seguridad.

Andrei trabaja como repartidor y comparte una modesta habitación con otros dos hombres en un refugio creado por Kovcheg, una organización de apoyo a los emigrantes rusos. “Antes de la guerra nunca seguía la política, pero después de la invasión empecé a leer sobre todo”, dice Andrei. “Me siento muy avergonzado por lo que ha hecho Rusia”.

Mientras tanto, en un espacio de trabajo del centro, grupos de activistas rusos organizan debates, reuniones políticas y sesiones de terapia. En las paredes cuelgan mensajes de apoyo a Ucrania, junto con la bandera blanca y azul adoptada por la oposición rusa. En una reunión celebrada a finales de enero, decenas de rusos estaban encorvados sobre las mesas, escribiendo cartas a los presos políticos en Rusia.

“Cuantas más cartas, mejor”, dijo Ivan Lyubimov, de 37 años, activista de Ekaterimburgo. “Es importante que no sientan que están solos”. Levantó una caricatura de un panda sonriente. Para eludir la censura de la cárcel, deben evitar escribir nada político, pero los dibujos se los entregan con toda seguridad.

Tanya Raspopova, de 26 años, llegó a Ereván el pasado marzo, con su marido, pero sin un plan, abrumada y asustada. Entonces, oyó que otro emigrante buscaba socios para montar un bar, un espacio donde los expatriados rusos pudieran reunirse, y ella quiso ayudar. Tuf, que toma su nombre de la roca volcánica rosa común en toda Ereván, abrió sus puertas en un mes.

Empezaron con un bar iluminado con neones y una cocina en la planta baja, que pronto se amplió a un pequeño patio. Luego abrieron una segunda planta, y después una tercera. Arriba hay ahora un estudio de grabación, una boutique de ropa y un salón de tatuajes. Un miércoles de enero por la noche, el local estaba lleno de jóvenes rusos y armenios que cantaban karaoke, bebían cócteles y jugaban al ping-pong. “Desde entonces hemos creado una gran comunidad, una gran familia”, afirma Raspopova. “Tuf es nuestro nuevo hogar”.

Dubai

Los rusos están por todas partes en Dubai: agarrados a bolsos de Dior encima de maletas de Louis Vuitton en el aeropuerto, paseando por los centros comerciales en chándal y rodando TikToks y Reels cerca del Burj Khalifa.

Los ricos y poderosos de Rusia llevaban mucho tiempo viajando a Dubai, pero era sólo uno de los muchos lugares de moda. Eso cambió cuando la guerra aisló a los rusos de Occidente.

Miles de personas han elegido los Emiratos Árabes Unidos, que no se sumaron a las sanciones occidentales y siguen teniendo vuelos directos a Moscú, como su nuevo hogar. Los rusos pueden viajar sin visado durante 90 días y es relativamente fácil obtener un documento nacional de identidad por negocios o inversiones, para una estancia más larga.

El elevado coste de la vida hace que no haya activistas ni periodistas. Dubai es un refugio, y el patio de recreo al que acuden fundadores tecnológicos rusos, multimillonarios bajo sanciones, millonarios no sancionados, famosos y personas influyentes.

Poco después de la invasión, las conversaciones en el acaudalado barrio moscovita de Patriarch Ponds giraron en torno a las mejores ofertas inmobiliarias de Dubai, según Natalia Arkhangelskaya, que escribe para Antiglyanets, un mordaz e influyente blog de Telegram centrado en la élite rusa. Un año después, los rusos han desbancado a británicos e indios como principales compradores inmobiliarios de Dubai, yates de propiedad rusa atracan en el puerto deportivo y aviones privados zigzaguean entre Dubai y Moscú.

Los rusos aún pueden comprar apartamentos, abrir cuentas bancarias y hacerse con artículos de cuero de diseño que antes compraban en Francia. “Dubai se basa en el concepto de que la gente con dinero viene aquí”, afirmó Arkhangelskaya.

La acogida de las empresas extranjeras por parte de los EAU ha atraído a un flujo de trabajadores rusos del sector informático que desean romper sus lazos con Rusia y seguir vinculados a los mercados mundiales. Las nuevas empresas buscan financiación en aceleradoras estatales. Las empresas más grandes buscan clientes que sustituyan a los perdidos por las sanciones.

Un apartamento en el piso 40 de una de las torres de Jumeirah Beach Residence, con unas vistas impresionantes, se reserva para reuniones semanales abiertas a los recién llegados de las TI. En una ventosa tarde de enero, el organizador, Ivan Fediakov, que dirige una empresa de consultoría, recibió a los invitados con una sudadera negra con capucha en la que se leía “Todo el mundo lo entiende todo”, un eslogan popularizado por Alexey Pivovarov, un periodista ruso tachado por Rusia de agente extranjero cuyo canal de YouTube tiene 3,5 millones de suscriptores.

Alrededor de una docena de personas llegaron para hablar de oportunidades en la India, que ha mantenido lazos con Rusia a pesar de la guerra. La mayoría expresó su amargura por la política del Kremlin y su añoranza de Moscú cuando era un centro mundial con aspiraciones.

Alexandra Dorf, empresaria de TI, se trasladó a Dubai con sus dos hijos en abril. “Nadie sabía lo que iba a ocurrir a continuación”, dijo Dorf. “Las fronteras pueden cerrarse bruscamente. “Había que tomar una decisión: o te quedas o te vas rápidamente”.

En 2022, Dorf cortó todos los lazos con Rusia: Vendió su apartamento y su coche, y encontró un nuevo trabajo en Dubai como responsable de desarrollo de negocio en una empresa centrada en la IA.

“Durante los dos primeros meses, estás constantemente estresada, tus hijos han sido arrancados de su modo de vida habitual y no puedes matricularlos en un colegio a mitad de curso”, explica. “Pero Dubai es un centro floreciente”.

“Lo más importante para mí es poder desarrollar proyectos internacionales e integrar a mis hijos en una comunidad global, para que crezcan en un entorno libre”, añadió.

Aparte de los tecnólogos, muchos rusos de clase media han seguido el dinero hasta Dubai, para trabajar en hostelería, abrir salones de belleza o simplemente trabajar a distancia lejos de la belicista madre patria.

Artem Babinov, fundador de un espacio de convivencia llamado Colife en Moscú, abrió una oficina en Dubai días antes de la invasión, con la esperanza de atraer a especialistas británicos en finanzas. La guerra cambió sus planes, y ahora alquila docenas de propiedades como vivienda a corto plazo, principalmente a rusos de unos 30 años. “La comunidad aquí es clave”, afirma Babinov. “La gente necesita a otra gente”.

Tercer éxodo

Al igual que los emigrantes rusos blancos de la era bolchevique y los inmigrantes postsoviéticos de la década de 1990, es probable que muchos de los que abandonaron Rusia a causa de la guerra en Ucrania se hayan ido para siempre.

Eidelman, historiador ruso, afirma que cuanto más dura la guerra, más profundas son las cicatrices. “Cada mes extra lleva a la gente a acostumbrarse a un país diferente”, dijo. “Consiguen un trabajo allí, sus hijos van a la escuela, empiezan a hablar un idioma diferente. Cuanto más dure la guerra, cuanto más dure la dictadura en el país, menos gente volverá”.

Pero la tecnología hace que este éxodo no sea como los anteriores, garantizando que los rusos en el extranjero sigan conectados con su pasado.

Matthew Rojansky, presidente de la U.S. Russia Foundation, un grupo con sede en Washington, dijo que los rusos expatriados podrían convertirse en “un depósito de habilidades relevantes para una Rusia mejor, más libre y moderna”. Por ahora, sin embargo, dijo Rojansky, la salida envía un mensaje claro.

“Es histórico”, afirmó. “Esta gente vota con los pies. Se van por lo que está haciendo el régimen de Putin”.

© The Washington Post 2023

Por Francesca Ebel y Mary Ilyushina

Para Infobae



Cuando las tropas rusas irrumpieron en Ucrania el pasado mes de febrero, haciendo huir a millones de ucranianos para salvar sus vidas, miles de rusos también se apresuraron a hacer las maletas y abandonar sus hogares, temiendo que el Kremlin cerrara las fronteras e impusiera la ley marcial.



Algunos se oponían desde hacía tiempo al creciente autoritarismo, y la invasión fue la gota que colmó el vaso. Otros lo hacían por interés económico, para preservar sus medios de subsistencia o escapar a las sanciones. Entonces, el pasado otoño, una movilización militar espoleó a cientos de miles de hombres a huir.



La guerra del Presidente ruso Vladimir Putin ha desencadenado un éxodo histórico de su propio pueblo. Los primeros datos muestran que al menos 500.000, y tal vez casi un millón, se han marchado en el año transcurrido desde el inicio de la invasión: un maremoto a la escala de la emigración que siguió a la Revolución bolchevique de 1917 y al colapso de la Unión Soviética en 1991.



Ahora, como entonces, las salidas pueden redefinir el país durante generaciones. Y la avalancha puede estar aún en sus primeras fases. La guerra no parece haber terminado. Cualquier nuevo reclutamiento por parte del Kremlin provocará nuevas salidas, al igual que el empeoramiento de las condiciones económicas, que se espera a medida que se prolongue el conflicto.



El enorme éxodo ha engrosado las comunidades de expatriados rusos existentes en todo el mundo y ha creado otras nuevas.



Algunos huyeron a países cercanos, como Armenia y Kazajstán, a través de fronteras abiertas a los rusos. Algunos con visado huyeron a Finlandia, los países bálticos u otros lugares de Europa. Otros se aventuraron más lejos, a los Emiratos Árabes Unidos, Israel, Tailandia o Argentina. Dos hombres del Lejano Oriente ruso incluso navegaron en una pequeña embarcación hasta Alaska.



El coste financiero, aunque enorme, es imposible de calcular. A finales de diciembre, el Ministerio de Comunicaciones ruso informó de que el 10% de los trabajadores informáticos del país se habían marchado en 2022 y no habían regresado. El Parlamento ruso debate ahora un paquete de incentivos para que regresen.



Pero también se ha hablado en el Parlamento de castigar a los rusos que se marcharon despojándoles de sus bienes en su país. Putin se ha referido a los que se fueron como “escoria” y ha dicho que su salida “limpiaría” el país, aunque algunos de los que se fueron no se oponían a él ni a la guerra.

Con el gobierno restringiendo severamente la disidencia e imponiendo castigos por las críticas a la guerra, los que quedaban en la mermada oposición política también se enfrentaron este año a una disyuntiva: la cárcel o el exilio. La mayoría eligió el exilio. Activistas y periodistas se agrupan ahora en ciudades como Berlín, y en las capitales de Lituania, Letonia y Georgia.



“Este éxodo es un golpe terrible para Rusia”, afirmó Tamara Eidelman, historiadora rusa que se trasladó a Portugal tras la invasión. “La capa que podría haber cambiado algo en el país ahora ha sido arrasada”.



Mientras los refugiados ucranianos eran acogidos en Occidente, muchos países rehuían a los rusos, sin saber si eran amigos o enemigos y si, en cierto modo, todo el país era culpable. Algunas naciones han bloqueado las llegadas imponiendo restricciones de entrada o denegando nuevos visados, sembrando a veces el pánico entre los rusos, especialmente los estudiantes, que ya se encontraban en el extranjero.



Mientras tanto, la afluencia de rusos a países como Kazajstán y Kirguistán, que durante mucho tiempo enviaron inmigrantes a Rusia, ha desencadenado temblores políticos, tensando los lazos entre Moscú y los demás antiguos Estados soviéticos. Los precios inmobiliarios en esos países se han disparado, provocando tensiones con las poblaciones locales.



Casi un año después del inicio de la invasión -y de la nueva salida de rusos-, periodistas del Washington Post viajaron a Ereván y a Dubai para conocer de cerca la situación de los emigrantes y preguntarles si piensan regresar algún día. Ereván, la capital de Armenia, antigua república soviética, es un destino para rusos con escasa movilidad económica: un país cristiano ortodoxo donde el ruso es la segunda lengua. Por el contrario, la cara Dubai, en el Golfo Pérsico, es predominantemente musulmana, de habla árabe, y atrae a rusos más adinerados que buscan ostentación u oportunidades de negocio.



Ereván

Para muchos rusos huidos, Armenia era una opción rara y fácil. Es uno de los cinco países ex soviéticos que permiten la entrada a los rusos con un simple documento nacional de identidad, lo que lo convierte en un destino popular para antiguos soldados, activistas políticos y otras personas que necesitan una huida rápida.

Dada la religión compartida y el uso común de la lengua rusa, los rusos no suelen enfrentarse a la animadversión ni al estigma social. La obtención de permisos de residencia también es sencilla, y el coste de la vida es inferior al de la UE.

Ereván ha atraído a miles de informáticos, jóvenes creativos y trabajadores, incluidas familias con niños, de toda Rusia, que han creado nuevas escuelas, bares, cafeterías y sólidas redes de apoyo.



En el patio de la “Escuela Libre” para niños rusos, creada en abril, Maxim, director de una empresa de construcción, esperaba a su hijo Timofey, de 8 años. La escuela empezó con 40 alumnos en un apartamento. Ahora son casi 200 en un edificio de varios pisos en el centro de la ciudad.



Maxim, a quien The Post sólo identifica por su nombre de pila por motivos de seguridad, voló a Ereván desde Volgogrado para evitar la movilización del pasado septiembre. “Nos fuimos por la misma razón que todo el mundo: De repente había un peligro real en el país para mí y, sobre todo, para mi familia”, dijo.

La familia se ha adaptado perfectamente a Ereván. Todo el mundo a su alrededor habla ruso. Maxim trabaja a distancia en proyectos en Rusia. A Timofey le gusta la escuela y está aprendiendo armenio. Maxim está seguro de que la familia no volverá a Rusia. “Tal vez nos traslademos a otro lugar, incluso a Europa si las cosas empiezan a normalizarse”, dijo.



En un refugio a las afueras de Ereván, Andrei, de 25 años, ex militar de la región rusa de Rostov, dijo que también se estaba adaptando a su nueva vida, tras huir igualmente del servicio militar obligatorio. “No quería ser un asesino en esta guerra criminal”, dijo Andrei, identificado por su nombre de pila por razones de seguridad.

Andrei trabaja como repartidor y comparte una modesta habitación con otros dos hombres en un refugio creado por Kovcheg, una organización de apoyo a los emigrantes rusos. “Antes de la guerra nunca seguía la política, pero después de la invasión empecé a leer sobre todo”, dice Andrei. “Me siento muy avergonzado por lo que ha hecho Rusia”.



Mientras tanto, en un espacio de trabajo del centro, grupos de activistas rusos organizan debates, reuniones políticas y sesiones de terapia. En las paredes cuelgan mensajes de apoyo a Ucrania, junto con la bandera blanca y azul adoptada por la oposición rusa. En una reunión celebrada a finales de enero, decenas de rusos estaban encorvados sobre las mesas, escribiendo cartas a los presos políticos en Rusia.



“Cuantas más cartas, mejor”, dijo Ivan Lyubimov, de 37 años, activista de Ekaterimburgo. “Es importante que no sientan que están solos”. Levantó una caricatura de un panda sonriente. Para eludir la censura de la cárcel, deben evitar escribir nada político, pero los dibujos se los entregan con toda seguridad.

Tanya Raspopova, de 26 años, llegó a Ereván el pasado marzo, con su marido, pero sin un plan, abrumada y asustada. Entonces, oyó que otro emigrante buscaba socios para montar un bar, un espacio donde los expatriados rusos pudieran reunirse, y ella quiso ayudar. Tuf, que toma su nombre de la roca volcánica rosa común en toda Ereván, abrió sus puertas en un mes.



Empezaron con un bar iluminado con neones y una cocina en la planta baja, que pronto se amplió a un pequeño patio. Luego abrieron una segunda planta, y después una tercera. Arriba hay ahora un estudio de grabación, una boutique de ropa y un salón de tatuajes. Un miércoles de enero por la noche, el local estaba lleno de jóvenes rusos y armenios que cantaban karaoke, bebían cócteles y jugaban al ping-pong. “Desde entonces hemos creado una gran comunidad, una gran familia”, afirma Raspopova. “Tuf es nuestro nuevo hogar”.



Dubai

Los rusos están por todas partes en Dubai: agarrados a bolsos de Dior encima de maletas de Louis Vuitton en el aeropuerto, paseando por los centros comerciales en chándal y rodando TikToks y Reels cerca del Burj Khalifa.

Los ricos y poderosos de Rusia llevaban mucho tiempo viajando a Dubai, pero era sólo uno de los muchos lugares de moda. Eso cambió cuando la guerra aisló a los rusos de Occidente.

Miles de personas han elegido los Emiratos Árabes Unidos, que no se sumaron a las sanciones occidentales y siguen teniendo vuelos directos a Moscú, como su nuevo hogar. Los rusos pueden viajar sin visado durante 90 días y es relativamente fácil obtener un documento nacional de identidad por negocios o inversiones, para una estancia más larga.



El elevado coste de la vida hace que no haya activistas ni periodistas. Dubai es un refugio, y el patio de recreo al que acuden fundadores tecnológicos rusos, multimillonarios bajo sanciones, millonarios no sancionados, famosos y personas influyentes.



Poco después de la invasión, las conversaciones en el acaudalado barrio moscovita de Patriarch Ponds giraron en torno a las mejores ofertas inmobiliarias de Dubai, según Natalia Arkhangelskaya, que escribe para Antiglyanets, un mordaz e influyente blog de Telegram centrado en la élite rusa. Un año después, los rusos han desbancado a británicos e indios como principales compradores inmobiliarios de Dubai, yates de propiedad rusa atracan en el puerto deportivo y aviones privados zigzaguean entre Dubai y Moscú.



Los rusos aún pueden comprar apartamentos, abrir cuentas bancarias y hacerse con artículos de cuero de diseño que antes compraban en Francia. “Dubai se basa en el concepto de que la gente con dinero viene aquí”, afirmó Arkhangelskaya.

La acogida de las empresas extranjeras por parte de los EAU ha atraído a un flujo de trabajadores rusos del sector informático que desean romper sus lazos con Rusia y seguir vinculados a los mercados mundiales. Las nuevas empresas buscan financiación en aceleradoras estatales. Las empresas más grandes buscan clientes que sustituyan a los perdidos por las sanciones.



Un apartamento en el piso 40 de una de las torres de Jumeirah Beach Residence, con unas vistas impresionantes, se reserva para reuniones semanales abiertas a los recién llegados de las TI. En una ventosa tarde de enero, el organizador, Ivan Fediakov, que dirige una empresa de consultoría, recibió a los invitados con una sudadera negra con capucha en la que se leía “Todo el mundo lo entiende todo”, un eslogan popularizado por Alexey Pivovarov, un periodista ruso tachado por Rusia de agente extranjero cuyo canal de YouTube tiene 3,5 millones de suscriptores.

Alrededor de una docena de personas llegaron para hablar de oportunidades en la India, que ha mantenido lazos con Rusia a pesar de la guerra. La mayoría expresó su amargura por la política del Kremlin y su añoranza de Moscú cuando era un centro mundial con aspiraciones.



Alexandra Dorf, empresaria de TI, se trasladó a Dubai con sus dos hijos en abril. “Nadie sabía lo que iba a ocurrir a continuación”, dijo Dorf. “Las fronteras pueden cerrarse bruscamente. “Había que tomar una decisión: o te quedas o te vas rápidamente”.

En 2022, Dorf cortó todos los lazos con Rusia: Vendió su apartamento y su coche, y encontró un nuevo trabajo en Dubai como responsable de desarrollo de negocio en una empresa centrada en la IA.



“Durante los dos primeros meses, estás constantemente estresada, tus hijos han sido arrancados de su modo de vida habitual y no puedes matricularlos en un colegio a mitad de curso”, explica. “Pero Dubai es un centro floreciente”.

“Lo más importante para mí es poder desarrollar proyectos internacionales e integrar a mis hijos en una comunidad global, para que crezcan en un entorno libre”, añadió.

Aparte de los tecnólogos, muchos rusos de clase media han seguido el dinero hasta Dubai, para trabajar en hostelería, abrir salones de belleza o simplemente trabajar a distancia lejos de la belicista madre patria.



Artem Babinov, fundador de un espacio de convivencia llamado Colife en Moscú, abrió una oficina en Dubai días antes de la invasión, con la esperanza de atraer a especialistas británicos en finanzas. La guerra cambió sus planes, y ahora alquila docenas de propiedades como vivienda a corto plazo, principalmente a rusos de unos 30 años. “La comunidad aquí es clave”, afirma Babinov. “La gente necesita a otra gente”.



Tercer éxodoAl igual que los emigrantes rusos blancos de la era bolchevique y los inmigrantes postsoviéticos de la década de 1990, es probable que muchos de los que abandonaron Rusia a causa de la guerra en Ucrania se hayan ido para siempre.

Eidelman, historiador ruso, afirma que cuanto más dura la guerra, más profundas son las cicatrices. “Cada mes extra lleva a la gente a acostumbrarse a un país diferente”, dijo. “Consiguen un trabajo allí, sus hijos van a la escuela, empiezan a hablar un idioma diferente. Cuanto más dure la guerra, cuanto más dure la dictadura en el país, menos gente volverá”.

Pero la tecnología hace que este éxodo no sea como los anteriores, garantizando que los rusos en el extranjero sigan conectados con su pasado.

Matthew Rojansky, presidente de la U.S. Russia Foundation, un grupo con sede en Washington, dijo que los rusos expatriados podrían convertirse en “un depósito de habilidades relevantes para una Rusia mejor, más libre y moderna”. Por ahora, sin embargo, dijo Rojansky, la salida envía un mensaje claro.

“Es histórico”, afirmó. “Esta gente vota con los pies. Se van por lo que está haciendo el régimen de Putin”.

© The Washington Post 2023