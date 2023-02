Tres estrategias para neutralizar a un manipulador

20/02/2023 - 12:03 Opinión

Por Bernardo Stamateas





“Me faltaste el respeto”; “Eso que dijiste me ofendió muchísimo”. Son frases típicas de una persona que manipula a través de la ofensa. ¿Sabías que hay gente que se comporta de este modo?

Por un lado, está la persona ofendible que expresa: “Eso que hiciste me molestó mucho. Me heriste”. El mensaje que transmite es: “Cuidado. De vos depende cómo me voy a sentir yo”. Y, por otro lado, está la persona ofensora que necesita ofender constantemente al otro.

La palabra ofensa en el griego es “escándalo” o “trampa”. El escándalo era una trampa que se colocaba para el animal. Lo que pretende el ofensor con su conducta es tenderte una trampa para que caigas en ella y te sientas mal.

Te comparto tres ideas con respecto a su accionar para que puedas reconocer a este tipo de personas mencionadas:

1. El ofensor gana si yo me ofendo

Si yo “muerdo el anzuelo”, el ofensor triunfa en su objetivo de manipularme y causarme malestar. Por lo que tengo que evitar hacerlo.

2. El ofensor no es mi autoridad

Las personas que viven lastimando a los demás no tienen ninguna autoridad ni derecho de hacernos considerar algo de lo que dicen. De manera que lo ideal es simplemente ignorarlas.

3. Tengo que volar más alto

Leí en una oportunidad que, cuando los cuervos molestan a las águilas, lo que las águilas hacen es volar más alto porque los cuervos no pueden alcanzar la misma altura, ya que no soportan la luz del sol. Me parece una metáfora muy interesante. Tenemos que volar más alto hasta perder de vista a los ofensores que vienen a dañar nuestra vida.

Por último, las cosas maravillosas que la vida tiene para ofrecernos son infinitamente más importantes que prestar atención y caer en la trampa de quienes pretenden ofendernos solo para lastimarnos. Es por ello que necesitamos fijar nuestras prioridades y no permitir que nadie venga a perturbar nuestras circunstancias innecesariamente.

Enfócate solo en aquellos y aquello que le agregan valor a tu vida, pues largo camino te resta por transitar.