El lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta adelantó las presidenciales y cambió el eje del debate

25/02/2023 - 12:35 Opinión

Por Diego Dillenberger





“¿Querés ser feliz o tener razón?”, cuestionó durante años un enorme grafiti desde el Puente Saavedra del lado de la provincia de Buenos Aires, hasta que lo taparon con pintura: invitó a reflexionar durante mucho tiempo a los cientos de miles que pasaban por ese importante cruce de la avenida General Paz.





El grafitero anónimo se había anticipado en décadas al espíritu de la campaña a candidato presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de gobierno porteño decidió el jueves con su prolijo y calculado lanzamiento oficial a la precandidatura presidencial por Juntos por el Cambio encarnar el “ser feliz” y arrinconar a su rival interna, Patricia Bullrich, en el rol de “tener razón”.





Todas las encuestas, incluso las del propio kirchnerismo, vienen pronosticando que es altamente probable que el ganador de la primaria de Juntos por el Cambio sería el próximo presidente que asuma el 10 de diciembre.





13 de agosto: el día clave

El día clave ya no es el 22 de octubre, fecha fijada para las elecciones presidenciales, ni la muy probable segunda vuelta del 9 de noviembre, sino el 13 de agosto: la elección presidencial se define en la Primaria Abierta, Simultánea y Obligatoria nacional. Y el cuadrilátero no ofrecerá la clásica pelea del antiperonismo contra el peronismo, sino el combate a muerte de “consenso versus grieta”. O, si se prefiere: en este rincón, ser feliz; en la otra punta del ring, tener razón.





El ganador de esa interna se llevaría todo: la última encuesta de Jorge Giacobbe muestra a una Patricia Bullrich con mejor imagen que Rodríguez Larreta. Pero el sondeo del joven encuestador también indica que el 60 por ciento quiere que pierda las elecciones el Frente de Todos, y solo el 24 por ciento define claramente por que gane el kirchnerismo: gana quien salga de la pelea interna de Juntos por el Cambio.





Rodríguez Larreta eligió enfrentar a su rival -que oficializó ya en 2021 sus intenciones de competir en la interna opositora- en la cancha más inclinada a su favor: la de consenso versus grieta, y hasta definió que con el consenso los argentinos pueden volver a “ser felices”. Tiene seis meses por delante para intentar demostrarlo.





El propio Giacobbe da la clave de por qué esa cancha favorece al “team felicidad” y perjudica a “team tener razón”: ofrece una nube de palabras de qué emoción les produce a los encuestados la situación actual de la Argentina y gana “tristeza” muy por encima de “bronca”. Esa “nube” estaría favoreciendo la postura de Rodríguez Larreta: habría más votantes en el “equipo felicidad” que en el “equipo razón”, que se alimenta más de bronca que de tristeza.





El triunfo estará del lado del que logre definir qué propuesta es superadora: consenso o grieta.





Pero ya en las presidenciales de 2015 el hoy ministro de Economía Sergio Massa había apostado fuerte a una “ancha avenida del medio” con su Frente Renovador para superar al kirchnerismo y a la alianza Cambiemos y salió tercero, con el 20 por ciento: la avenida al final terminó convertida en un sendero.





Pero aunque el electorado prefirió a Mauricio Macri, las encuestas realmente ya por entonces mostraban que -en teoría- los extremos agrietados que prefieren tener razón sumaban menos que las mayorías que podrían haber elegido ser “felices”.





Lo que de entonces a hoy cambió es que el electorado ya pasó por demasiadas experiencias “agrietadas” que coronaron más de dos décadas de retroceso económico y aumento de la pobreza.





El consultor Carlos Fara revela que está viendo encuestas y focus groups que reflejan que hay cada vez más gente que está de un lado de la grieta, pero empieza a transar: “es gente que dice que preferiría cortarles la cabeza a Moyano, Baradel y Grabois, pero que teme que al final se termine cansando de esperar los resultados y terminan eligiendo los resultados antes que la pelea”, grafica Fara.





Team “Felicidad” vence a Team “Tener Razón”

Por algo, el jefe de gobierno porteño descalificó duro en su cuidado video de lanzamiento desde la Ruta 40 en la kirchnerísima provincia de Santa Cruz que la grieta es un “invento de los políticos para ganar elecciones”. Parecía una referencia casi tomada prestada del iracundo “libertario” Javier Milei.





La conclusión de Larreta en su video lanzamiento: “Con la grieta, ganás la elección, pero después no podés gobernar”: saludos al expresidente Mauricio Macri, que tuvo la posibilidad de ampliar su coalición de gobierno para tener mayor margen de maniobra en 2015 y prefirió gobernar solo con lo que tenía: su frustrado “gradualismo” no fue otra cosa que admitir que “como solo no voy a poder, entonces hago lo menos posible”.





Macri dio señales claras de que no simpatiza con Larreta. Pero -después de su frustrado paso por la Presidencia- hoy el apoyo del ingeniero pesa mucho menos que cuando, en 2015, decidió apoyarlo contra la postulación a alcaldesa porteña de Gabriela Michetti.





Pero tampoco Macri fue muy explícito en su apoyo a Patricia Bullrich: eligió mostrarse el día del lanzamiento de Larreta acompañando una improbable precandidatura de María Eugenia Vidal, que le podría comer votos a Bullrich y a Larreta. La exgobernadora bonaerense conserva buena imagen, pero su figura se desperfiló en los últimos años. Hoy ya ni queda claro si es “halcona” o “paloma”.





Mientras tanto, Patricia ya cometió su primer error antes del primer round en la pelea que le ofrece su retador, Larreta, aceptando el cuadrilátero y las reglas que le propone el jefe de gobierno: en un hilo de Twitter planteó horas antes del lanzamiento de su rival: “No hay lugar para dialogar con quienes son parte del problema y profundizan la decadencia de nuestro país. No hay lugar para respuestas tibias ante la triste realidad que sufren los argentinos” y da varios ejemplos de personajes con los que no se podría dialogar: Cristina, Massa, Baradel, Grabois, Aníbal Fernández, Eugenio Zaffaroni.





Más allá de que el propio Larreta el mismo jueves por la tarde debió aclarar que su límite es el kirchnerismo y que su propuesta de consenso no implica una coalición con Cristina o el sindicalista Roberto Baradel: no está ahí su talón de Aquiles.





La debilidad del larretismo podría estar en que el alcalde porteño no se anime a definir cuál sería el plan económico y las reformas concretas que emprendería, como afirma, “no en los primeros cien días, sino en las primeras cien horas” para las que necesitaría tanto consenso.





“No vamos tan lejos como Carlos Menem como para decir que si decimos lo que queremos hacer, en una de esas no nos votan, pero tampoco podemos dar tanto detalle”, confiesan cerca de Horacio Rodríguez Larreta.





Lo de Menem probablemente sea un mito autoconstruido por el riojano, que con sus exóticas patillas llegó al poder en medio de la hiperinflación de Raúl Alfonsín con un discurso ambiguo y bastante “setentista”. Después se volcó a una economía totalmente promercado y occidental con privatizaciones y desregulaciones como nunca antes.





Muchos analistas sostienen que Menem, en realidad, durante la campaña electoral de 1989 no tenía la más mínima idea de qué hacer en materia económica, pero la caída del Muro de Berlín lo sorprendió justo en el arranque de su presidencia. El pragmatismo del riojano lo “empujó” para el lado occidental de Berlín. Tuvo éxito y no tenía por qué arruinarse la fama admitiendo que todo fue “producto de la casualidad”. Así habría nacido el famoso “si decía de entrada lo que iba a hacer, en una de esas no me votaban”.





En el larretismo, apuestan igual a la fórmula de la incógnita menemista porque sostienen que “la gente quiere reformas, pero no quiere aceptar sacrificios” y señalan que Patricia “tampoco larga prenda de qué planes concretos tiene”.





Más detalles viene dando Javier Milei. Pero en el búnker larretista de la calle Uspallata, ven irónicamente al economista despeinado casi como un aliado inconfeso que puede llevarse una parte del voto “agrietado” de Patricia Bullrich y terminar perjudicando más las aspiraciones presidenciales de la jefa del PRO que las propias.





El desafío de Bullrich, además de conseguir que se abran las billeteras de los empresarios remisos a financiarle la campaña, será evitar una fuga masiva de “votos castigo” en la PASO hacia Milei.





El otro desafío de Patricia Bullrich será proponerle a Rodríguez Larreta una cancha más incómoda, en la que tenga que explicar con más detalles qué plan aplicará con esos consensos que promete. Pero para eso, antes la jefa del PRO debería presentar con muchos más detalles su propio plan.





Deberá demostrar por qué tener razón puede ser mejor que ser feliz.





Fuente: TN