Alfabetización erótica

26/02/2023 - 03:29 Opinión

Cuando nos referimos a vivencias, de cualquier tipo, pero aún más a nivel de la sexualidad, hay frases o ideas de otros que logran condensar, en pocas palabras, el sentido más próximo de lo que sentimos, además, algunos lo hacen con frases más hermosas que las propias. Cuando nos referimos al erotismo, encuentro que el escritor Octavio Paz sintetiza un universo que uno siente como esencial. Dice el autor mexicano: “el erotismo nos revela otro mundo, dentro de este mundo. Los sentidos se convierten en servidores de nuestra imaginación, dejándonos ver lo invisible y escuchar lo inaudible”.

Digo que este enunciado sintetiza mi noción de erotismo porque exhibe una amplitud de la idea para poder disfrutarla de diferentes formas y, al mismo tiempo, una suerte de norte para poder desarrollar esta cualidad humana. Porque el erotismo al ser algo humano no sólo se ejercita, se lo busca, se lo puede desarrollar, o sea se puede aprender. Para ello hay que ampliar la mirada, educar los sentidos y, como condición esencial, favorecer la comunicación. Parece un plan de trabajo, podríamos decir.

Pero, volvamos un punto, siendo más específicos en la definición. Para ello, consultamos el diccionario, para quien el erotismo tiene dos acepciones y ambas tienen que ver directamente con sentir e, indirectamente, con encuentro o, por lo menos con otra persona. Dice el diccionario que erotismo es 1. Lo que excita el placer sexual, y 2. m. Cualidad de ciertos hechos y situaciones que estimulan la sensualidad. Si buscamos una definición de la práctica clínica, es menester recurrir a Esther Perel, reconocida terapeuta quien nos dice que “los animales tienen sexo; el erotismo es exclusivamente humano: es la sexualidad transformada por la imaginación. De hecho, el acto sexual no es necesario para tener una experiencia erótica integral, aunque el sexo frecuentemente se insinúa, es simplemente imaginado. El erotismo surge del cultivo de la excitación: es la búsqueda intencionada de placer…el erotismo nos muestra otro mundo dentro de este mundo. Los sentimientos se convierten en sirvientes de la imaginación y nos permiten ver lo invisible y oír lo inaudible.”

Ahora bien, por más que todos los seres humanos sean, intrínsecamente seres eróticos, no todos lo saben expresar, cultivar y aplicar. Es decir, que, se puede decir que algunas personas, todavía no han sido alfabetizadas en este arte humano para la sensualidad. Esto, trae como consecuencia que algunas parejas no puedan disfrutar tu parte erótica por no saber cómo hacerlo.

Entre quienes trabajan en este tema sugieren una mini guía a pensar para abocarnos al erotismo. La misma plantea que debemos, en primer lugar, escuchar más a la otra persona. Aquí va la primera sutileza: no es oír sino escuchar, no son sólo las palabras, sino también los gestos y otros sentidos. En definitiva, se trata de aumentar la percepción frente a los estímulos y, aunque parezca obvio, lo remarcan, para conseguirlo es importante estar presente. Porque el erotismo precisa espacio-tiempo en intimidad. No como un lugar cerrado, sino como ese instante que con el otro se genera una vivencia de cercanía protegida. El erotismo crece mejor cuando uno se siente, de alguna forma, protegido.

Cuando esa intimidad se puede conseguir es donde aparece una de las cuestiones más importantes: comprender que la erotización es un camino que debemos recorrer con tres elementos claves: el primero, es obvio, el consentimiento porque sin él no hay nunca erotismo, hay algún tipo de abuso. Lo segundo, el erotismo no puede obviar la protección, tanto a nivel corporal (evitar los embarazos no deseados y las ITS, por ejemplo) como también la salud mental (evitar lo tóxico, la violencia, lo que hace daño); lo tercero es comprender que para aumentar el erotismo es bueno permitírselo, es decir ampliar nuestras experiencias. Remarco, nunca haciendo lo que no queremos, no deseamos o no nos gusta.

El erotismo, en definitiva, es una de las tantas posibilidades que tenemos de hacer que nuestro autoconocimiento, se una a nuestro deseo, para que el encuentro con alguien sea capaz de enriquecernos. Humanamente, creo, es una promesa cierta por el bienestar.