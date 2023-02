Blood 2023: Maternidad y el irrefrenable vínculo de la sangre

26/02/2023 - 11:58 Opinión

Por Heraldo Pastor.

No prestemos atención al título poco inspirado y digamos que "Blood" basa su premisa en una situación inverosímil que afecta (empaña) a todo el desarrollo de la trama: ¿por qué Jess, la protagonista, oculta la condición médica de su pequeño hijo, Owen? Encima, es enfermera. No tiene ninguna lógica. Stephen King se toma gran parte de las cerca de cuatrocientas páginas de su novela "Pet Sematary" (1983) para que las locuras que hace ese padre sean creíbles. En la serie "Let the right one in", también se procura meticulosamente dar un sustento verosímil a las acciones de un padre que llega al crimen para que su hija vampira no tenga que matar para sobrevivir.

Seguramente no es casual que el niño de "Blood" se llame igual que el de "Let me in" (2010), adaptación estadounidense de la novela de John Ajvide Lindqvist. Bien podrían ser primos cinematográficos lejanos.

El nuevo Owen tiene el impulso de beber sangre luego de haber sido mordido por su perro extrañamente enfermo (otro eco de King en esta reseña). La película tiene varios ingredientes apreciables para los aficionados al terror: una atmosfera oscura, suspenso, violencia, gore, intriga, escenas de gran impacto; pero para disfrutarlo, es preferible no pensar en que gran parte de las complicaciones de la familia en desgracia se habrían evitado si la madre hubiese pedido ayuda a especialistas médicos desde el principio.

El realizador Brad Anderson tiene gran experiencia en series (lo que suele ser una gran escuela para directores) y films de terror y thrillers. Para mencionar algunos de sus trabajos más conocidos: las curiosas y atmosféricas "Session 9" (2001), "The machinist" (2004, la de Cristian Bale raquítico), "The call" (2013, la de Halle Berry); y tuvo a su cargo episodios de "The wire" (2002), "Masters of horror" (2005), "Fear itself" (2008), "Fringe" (2008), "Person of Interest" (2011), "The Killing" (2011) y "The sinner" (2017).

El amor maternal como núcleo dramático

Desde el afiche promocional, con la imagen de una Jess como mamá gallina, acompañada por la frase "¿Hasta dónde irías para salvar a tu hijo?", está claro que la idea de Anderson (sobre un guion de Will Honley) es transmitir la idea del amor maternal que lo justifica todo (en línea con la Rosemary de Polanski/Levin), hasta el asesinato. En la intención de evitar el rechazo del espectador por ello, la narración le procura hasta una víctima ideal, comprensiva y desahuciada por una enfermedad terminal. El oficio de Anderson nos hace estas trampas y se inclina al melodrama, bastante deprimente, incluso incómodo porque empatizamos de inmediato (indudable mérito de todo el elenco) con esta familia fracturada y niños que sufren, y a la vez produce repudio su opción por el mal. De todos modos, si se obvian las mencionadas objeciones, "Blood" puede resultar un espectáculo atendible.