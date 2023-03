05/03/2023 - 00:53 Opinión

Por Francisco Viola

La vida humana es encuentro. Cada cual recorre la misma y en el camino se topa con personas que son de las más diversas. En esa vida, existen mujeres. Las hay de todo tipo. Las que dan todo, otras bastante, algunas poco, varias nada, según las circunstancias y no siempre asociado a los méritos de los demás. Lo que uno desearía siempre es que lo hagan libres y soberanas siempre.

Hay mujeres que, según el estereotipo subjetivo y cultural de los cuerpos, son bellas, capaces de generar deseo, y otras que no necesariamente lo generan o al menos no en las mismas personas. Algunas mujeres logran juntar deseos, belleza y sentimiento, otras sólo deseo. De un modo u otro, que siempre sea consentido, esa sería la regla.

Hay mujeres leales, otras no tanto y hasta aquellas que pueden traicionar sin culpa. Y eso nunca es tan grave y jamás merece violencia. Hay mujeres que deslumbran con su inteligencia y de las que uno debería aprender más veces; otras que sorprenden por decir tonterías o tener algo de ignorante. En todos los casos, ambas merecen el respeto sublime de ser personas y, por lo tanto, nunca desprecio, sería la regla esencial.

Hay mujeres artistas con una sensibilidad que conjugan universos y, otras con una sensibilidad nula o casi. Mujeres que bailan para expresarse y otras que sólo se mueven por obligación. Mujeres que repiten roles y otras que, rebelándose, los crean.

Hay mujeres con discursos machistas, mujeres con declaraciones feministas – recordando que no son opuestos nunca-, mujeres verborrágicas, mujeres sin palabras, mujeres calladas y con palabras vacías, mujeres para escuchar y otras para aprender el infinito en sus decires. Mujeres que se someten, mujeres que dominan, mujeres que gritan y otras que murmuran. Mujeres que solo quieren guerras, otras que buscan únicamente amor y otras que andan en su vida dispuestas a lo que llega. Hay mujeres pacíficas, violentas, indiferentes, comprometidas, capaces, profesionales y amas de casa. Mujeres que se sienten orgullosas de ser madres y otras decididas a no serlo. Hay mujeres felices y tristes. Mujeres que ríen a más no poder y las que contienen la risa. Las que lloran y las otras, las que hacen llorar.

Hay mujeres brillantes, empoderadas, sensuales, asertivas, teóricas, prácticas, indiferentes, con cuerpos de todo tipo, pero aún más con mentes diversas. Mujeres superficiales y, también profundas hasta donde yo, sin dudas, nunca conseguiría llegar. Hay mujeres admirables y otras que nada que ver. Mujeres trabajadoras y holgazanas. Mujeres ricas opulentas, como también pobres más allá de lo justo y en el medio muchas mujeres. Y la lista puede seguir más aún.

Se podría decir que casi lo mismo para hombres. Casi todo, o –con muchas licencias- de modo semejante. Porque esa es la humanidad, porque no somos nunca una sola forma de ser, sino infinitas. Esa es nuestra riqueza como especie: somos diversos y, si estamos disponibles, la vida es encuentro.

Entonces, ¿por qué el día de la mujer? No es porque sólo son geniales, hermosas, empoderadas, sin capacidad de rendirse, sino porque la humanidad es todo. Es el día de la mujer porque sé que aún está vigente la lucha para que los derechos de ellas sean siempre universales, indiscutibles, permanentes, constantes e indiscriminados.

Es el día porque aún estamos lejos de haber llegado a la meta, aunque estemos decididamente más cerca que otras épocas. Porque la inequidad aun golpea fuerte, sobre todo en “femenino”. Porque la violencia contra ellas sigue siendo una constante que no todos consideran como lo que es: nuestra deficiencia como humanidad. Porque la libertad es una obligación humana y es libertad porque lo debe ser para todas las personas. Porque todo eso es porque somos humanos y no por otra razón. O sea, hay un día de la mujer, porque, lo sepamos, la humanidad aún está en deuda con la misma humanidad.