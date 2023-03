No ganaron los narcos, perdimos todos

10/03/2023 - 12:55 Opinión

Por Alberto Pravia. Ex fiscal y camarista federal

Rosario es un caos de violencia sin fin y luego de la balacera al supermercado de la familia política de Lionel Messi pareciera que el Estado se despertó de su letargo y se encontró con un problema que ya viene de larga data.

Algunos piensan que los narcos ganaron, pero quienes perdimos fuimos todos porque el Estado no pudo, no supo o no quiso enfrentar al narcotráfico desde un primer momento con todo el rigor que exige la situación ante un delito complejo, transnacional, que moviliza millones de dólares y es por tanto de competencia federal.

Ya se sabe que el narcotráfico gana la calle cuando el Estado está ausente o adopta una posición pasiva, estática o de mero formalismo intrascendente. Las razones son muchas, fronteras desguarnecidas por donde entra la droga, rutas nacionales y provinciales sin presencia policial, salvo los ridículos controles del “adónde va y de dónde viene”, la hidrovía también sin una efectiva vigilancia y contralor, una policía local donde los narcos pudieron atravesar sus filas y las fuerzas federales que se envían a cuentagotas.

Soluciones a la vista son varias desde reforzar las fronteras, desplegar fuerzas y controles efectivos en las rutas, enviar miles de efectivos federales para que estén en los lugares más sensibles de Rosario y reubicar a la policía provincial en aquellos otros que no tienen la presencia del narcotráfico y por tanto pueden dedicarse a otro tipo de los llamados ilícitos comunes y obviamente hacer una verdadera inteligencia criminal.

Pero fundamentalmente necesitamos realizar dos acciones, por un lado asegurar que los jefes de los clanes detenidos en unidades penitenciarias no tengan posibilidad de enviar órdenes o diagramar estrategias delictivas, es kafkiano que los presos puedan hacer uso de teléfonos fijos y celulares y por otro lado comenzar la aplicación inmediata del Código Procesal Penal Federal en Santa Fe con lo cual la investigación de la criminalidad estaría en manos de los fiscales a quienes se los debe munir de toda la infraestructura, logística y recursos humanos necesarias para cumplir con su objetivo funcional.

No existe reparo alguno para que este Código que demostró su efectividad en la jurisdicción de Salta y Jujuy no pueda ser puesto en marcha en Santa Fe a la brevedad, solo falta decisión política. Para ello el Congreso Nacional deberá poner énfasis en dos aspectos, a través de la Comisión Bilateral de implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, activar el inicio del mismo, algo que está demorándose sin razón, recordemos que su sanción fue en febrero del 2018 y comenzó a regir en Salta y Jujuy en junio del 2019 y por el otro lado aprobar la conformación de nuevos juzgados y fiscalías federales y la designación de sus titulares.

Asimismo, el Servicio Penitenciario Federal deberá rever la forma en que resguarda la seguridad de los reos, especialmente de los jefes narcos, una cosa es que las cárceles sean sanas y limpias y otra muy distinta que sea el ámbito donde se planee y dirijan las operaciones criminales de las bandas de narcotraficantes.

Y otra medida que debería adoptarse de inmediato es la derogación de la ley de desfederalización, porque no cumplió con su objetivo de frenar al narcotráfico en su versión minorista, al contrario desde que las provincias se adhirieron a la ley y a través de sus policías y justicia local se dedican a los casos del narcomenudeo, el delito se incrementó y con ello creció la violencia subsecuente.

Dividir la prevención, investigación y persecución de un mismo delito por dos fueros diferentes con multiplicidad de fuerzas federales y policiales locales y con visiones de política criminal diferentes entre la Procuración General de la Nación y las otras fiscalías generales del país, resulta una incongruencia, viola de alguna manera el principio de igualdad constitucional y genera una dispersión de esfuerzos, infraestructura y recursos humanos tan inconducente como poco práctica.

Y en todo ello debemos cambiar el eje por donde discurre la seguridad ciudadana, una cosa es que los derechos humanos sean respetados por las Fuerzas de Seguridad y otra muy distinta que sean los derechos humanos quienes guíen, orienten y estructuren las políticas de seguridad pública.

No podemos estar atados de un falso progresismo, de la tolerancia permisiva, de la permeabilidad garantista, las personas de bien que cumplen con la ley tienen derecho a una seguridad ciudadana y democrática que le dé confianza en contexto de un ámbito de convivencia en paz y tranquilidad.

Es aquí donde deberíamos echar mano a la ley de seguridad interior que señala que dicha seguridad es “la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional”, obviamente hoy en Rosario no es posible resguardar nada de ello.

No alcanzan con las medidas de cortoplacismo que se adoptaron estos días, ni 1400 gendarmes son un número relevante para combatir el narcotráfico en Rosario ni tiene sentido que el Ejército urbanice barrios.

Es hora de aplicar la ley de seguridad interior y que el Consejo de Seguridad Interior establezca como lo dice el artículo 27 el empleo de “las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones” y a la par dar operatividad a la ley de derribo, no hay que tener miedo solo basta contar con decisión y voluntad política de acabar con la violencia del narcotráfico.

Creo que es el momento para que respetándose los derechos humanos de todos los habitantes del país, se protejan con más ahínco y fervor los derechos humanos de aquellos que respetan la ley y a la postre pueden ser víctimas o lo son del delito y no que el Estado esté más ocupado en los derechos humanos de los delincuentes.