De la ficción a la realidad: las películas ganadoras de los Oscar y las similitudes con la Argentina

14/03/2023 - 12:16 Opinión

Por Daniel Malnatti



Ficción y realidad en la Argentina son, muchas veces, parte de la misma historia. O son dos cosas distintas, pero que no cualquiera puede separar. Para probarlo, voy a mezclar los títulos de algunas de las películas que ganaron ayer el Oscar con las noticias argentinas del día de hoy. Van a ver que no miento.

Empiezo con el título de la ganadora del Oscar a mejor película: Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Esa es la síntesis de la crisis financiera que hoy estamos atravesando como consecuencia del cierre del Silicon Valley Bank. La quiebra del decimosexto prestamista de los Estados Unidos está golpeando fuerte a los mercados de todo el mundo en el mismo momento y no se sabe hasta dónde nos puede arrastrar.

Acá ya está causando estragos. Subió el dólar blue, aumentó la brecha cambiaria, bajaron las acciones y subió el riesgo país. Los políticos ya están sumando esta nueva crisis a su lista de pretextos de por qué cada día estamos peor si ellos son tan geniales.

El catálogo de excusas hoy está encabezado por la sequía, la guerra entre Rusia y Ucrania y la herencia recibida. Esta nueva excusa podría reemplazar tranquilamente a la pandemia del coronavirus que ya está sufriendo cierto desgaste por el paso del tiempo. La excusa del “ah pero Macri” es la más antigua, pero queda porque ya es un clásico.

Sigo. Sin Novedad en el Frente podría ser el título de cualquier diario para informar sobre las candidaturas presidenciales. No falta mucho para las elecciones: se vienen las PASO el 13 de agosto y las elecciones generales el 22 de octubre. Sin embargo, como dice el título de la ganadora al Oscar como mejor película extranjera, no hay nada nuevo en ningún Frente.

Del Frente de Todos no se sabe mucho. Allí todas las miradas apuntan a Cristina. Ella ya avisó que no va a ser candidata, pero por otro lado se quejó porque dice que está proscripta. Ahora bien: si esto último le preocupa tanto es porque sí se quiere postular. Pero no… porque ya avisó que no quiere ser presidenta. Estaría buenísimo que se ponga de acuerdo ella y después nos cuente.

En la otra vereda, el expresidente Mauricio Macri tampoco decide si va a ser candidato a presidente. Así que agarró su carry on y de Cumelén se fue a Europa en donde permanecerá hasta marzo. “Andá tranqui que te esperamos”, seguro le dijeron en Cambiemos. Después vemos qué onda con el país.

La última mención es la ganadora al Oscar a Mejor Corto Documental. Se trata de El Hombre que le Susurraba a los Elefantes, quien, en esta dinámica, está representado por el Papa Francisco. Es que el Sumo Pontífice recibió y departió amablemente en su despacho del Vaticano (entre otras personalidades), con Milagro Sala, Omar “Caballo” Suarez y Pablo Moyano, que si bien no son elefantes, si son gente pesada.

La noticia con respecto a Francisco es que hoy recibió una carta de felicitación por sus 10 años en el Vaticano firmado (entre otras personalidades) por protagonistas antagónicos de la política como lo son Cristina Kirchner, Horacio Rodriguez Larreta, el presidente Alberto Fernandez y María Eugenia Vidal. Es algo inédito: es la primera vez que estos políticos se ponen de acuerdo en algo. ¿Habrá sido un milagro?.

Quedan muchas películas del Oscar para machear con la realidad. Ellas hablan que ganó a mejor guión adaptado, nos hace acordar a la charla entra Gabriela Cerruti y la Ministra de Igualdad española en donde la vocera presidencial le explicó a la funcionaria que las piedras en la plaza la había puesto “la derecha”.

Nos queda también Pinocho, la película de Guillermo del Toro que ganó el premio a la mejor película animada. Pero hasta acá llegamos. Si nos ponemos a relacionar a este simpático embustero de madera con personajes de la política y la sociedad vernácula esta nota no terminaría nunca.

