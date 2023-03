Autoestima: 6 claves para aprender a quererte más

22/03/2023 - 09:52 Opinión

Hace poco fui invitada por un distrito escolar para hablar a un grupo de madres sobre la aceptación de una misma.

Aceptarse pasa por la autoestima, y la autoestima se logra cuando tomas conciencia de quién eres realmente. Cuando te preocupas por formarte, es mucho más fácil comprenderse, gustarse, quererse y aceptarse.

La formación continua te ayuda a ser feliz

Las madres aprendieron mucho de ellas mismas. Maritza se preguntaba si el calificativo «grandiosa», que se adjudicó al inicio del taller, no sería una forma de ocultar su falta de autoestima.

Jacinta, es consciente ahora de que su excesivo sentido crítico está relacionado con una falta de aceptación y que ya va siendo hora de cambiar.

Laura comprendió que el siempre querer ser el centro de atracción, está relacionado con la necesidad del reconocimiento constante de los demás.

Las seis claves para quererte más

Al terminar el taller, las participantes se fueron a casa con una serie de ejercicios prácticos para quererse más. A continuación te los comparto.

Relájate por completo. Esto quiere decir que no pongas el foco en ti. Cómo luces y que tan segura te sientes en tu piel siempre es importante. Sin embargo, cuando una persona se acepta a sí misma, su rostro y su cuerpo siempre estarán relajados.

Piensa en alguien que te quiere. En situaciones que te hacen sentir vulnerable. Observa cómo te mira esa persona.

Imagina que escribes tu biografía como si estuvieras contándosela a esa persona que te quiere. Verás como poco a poco empezarán a llegar palabras a tu mente que relatan tu vida.

Visualiza a la persona que sabes que te quiere. Esta parada en el fondo de la habitación y te mira. Mírala tú también. Entonces, decides describirla en tu biografía, narrando el papel que ha desempeñado en aquellos momentos en los que no creías en ti misma, no te aceptabas y no te amabas.

Obsérvate con compasión. Mientras escribes sobre ti, trata de meterte en el cuerpo de esa persona que te quiere. Mírate a través de sus ojos. Escucha los pensamientos que tiene sobre ti y siente lo que experimenta por tu persona. Cuando alguien nos quiere, siempre nos mira con amor , dulzura y compasión.

Busca un espejo y mírate en él. Repasa mentalmente las cualidades y aspectos de ti misma que percibiste al mirarte a través de los ojos del amor, no sólo de esa persona que te quiere, sino a través de tus ojos mismos.