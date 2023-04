01/04/2023 - 22:15 Opinión

POR FRANCISCO VIOLA

La pornografía existe, lo sabemos desde siempre y hasta no pocos la han visto por circunstancia o por decisión. Es más, en estas épocas de teléfonos inteligentes está al acceso de un clic, como se dice. No como otras épocas en que llegar a ella era mucho más complejo. Hoy no. Pero no sólo el acceso, sino la disponibilidad de casi todo en la web desde lo que llamemos tradicional hasta lo más tradicional hasta lo más extraño o escabroso. Esta es una realidad de estas épocas, independiente de nuestra valoración sobre el hecho. Existe.

Recordemos que la pornografía es cualquier documento escrito, visual o sonoro que describe una actividad sexual genital explícita con el fin de provocar una excitación sexual. En el porno no hay intención de mostrar relaciones saludables de ningún tipo, es más se asocia más con la violencia y la simplificación absurda de lo que sucede en una actividad sexual. Por eso en las películas porno se destacan siempre por la centralidad de lo genital, pero sobre todo por la exaltación de una performance y muestra escenas irrealistas. Es su base. Lo segundo que siempre se utiliza estereotipos, generalmente, corporales. Aunque, como mencioné hoy hay también un porno marginal que está disponible sin tanta dificultad.

Ahora bien, ¿está bien ver porno? Parece una buena pregunta, pero sólo es para posicionarse moralmente porque la realidad es que se ve. No vamos a discutir aquí temas legales sobre la producción de porno, pero siempre recordemos la premisa básica de esta columna, sin un consentimiento verdadero todo acto sexual es un delito. Esto vale para cualquier actividad y la de carácter sexual siempre.

Entonces, ¿cuál es el problema del porno? Habría, a priori, tres problemas graves que, valga decir, tienen soluciones accesibles, de inevitable complejidad. El primero es la industria del porno, eso implica que como tal debe regularse para que no exista ningún tipo de abuso en ella y que esté regulada por leyes y controles que permitan que no sólo exista la autonomía de las personas, sino que estén protegidas. O sea, que no exista ningún resquicio para que sea una forma de avasallar a las personas de ninguna manera.

El segundo problema es el consumo de porno, por la mencionada accesibilidad. Adolescentes y, aunque no nos guste, los niños, tienen en la actualidad una facilidad para poder verlo y, muchas veces, lo hacen. Aquí el problema es que el porno vende un mundo irreal y que produce daño como modelo a seguir, llevando la vida sexual –muy importante para la salud de las personas- a un modelo chato en la cual, insistimos, la perfomance sobresale y no la biografía de las personas que es clave para la salud sexual. ¿Esto cómo se resuelve? Repuesta fácil y obvia: educación sexual integral. La verdadera forma de proveer herramientas para que puedan hacer frente a las dificultades, dudas y situaciones que se pueden enfrentar, inclusive el porno.

La tercera cuestión, la adicción al porno que aparece en algunos adultos. Como toda adicción es algo a diagnosticar y a tratar. Mucho tiene que ver con que la imagen plana es más fácil de participar o ver que una relación que precisa más presencia y otros condimentos que implican cierto tiempo y dedicación. Una relación sexualmente saludable es siempre más excitante que cualquier porno, pero también significa tiempo y dedicación para que funcione.

El porno es una realidad que existe, independiente del punto de vista de cada uno, debe ser considerado en el contexto y eso implica respondernos seria y sinceramente: ¿qué estoy haciendo para vivir la vida sexual saludablemente y para que nuestra sociedad también sea saludable en promover una salud sexual? Y, sobre todo, ¿estamos haciendo lo necesario –educación sexual integral- para darle mejores y eficaces herramientas a nuestros educandos?