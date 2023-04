SOBRE LA NIÑEZ

15/04/2023 - 23:12 Opinión

Hoy 16 de abril en Argentina es el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Repito: hoy 16 de abril de 2023 se señala como un día para reflexionar sobre la esclavitud infantil, un día que tiene su origen en el año 1996 luego del asesinato de IqbalMasih de apenas doce años, en Pakistán. Lo que nos debería sorprender, alarmar y entristecer enormemente son las fechas. De un lado que nuestro milenio haya terminado con darnos cuenta que la esclavitud aún existe y que en el 2023 (siglo XXI) todavía esa actividad no sea algo del pasado. Eso me recuerda lo que un profesor de historia decía hace un tiempo: el ser humano, si lo pensamos aún no ha progresado, un asesinato mítico –él se refería al de Caín y Abel- fundó la humanidad y todavía no hemos logrado superar al asesinato como una opción recurrente.

La palabra esclavitud nos remite a lo peor de nuestra humanidad, sin dudas, junto, tal vez, con genocidio, violación y desnutrición. La esclavitud porque habla de la privación de la libertad, bien preciado como especie, lo segundo porque conlleva la esencia del mal fruto de la intolerancia, lo tercero porque nos refiere a la humillación humana en el uso y abuso del poder y lo cuarto porque es la desidia de la abundancia. Entre todos esos delitos se crea el ancla más poderosa para el avance de la evolución definitiva de nuestra especie. Pero hoy nos detengamos en la esclavitud infantil.

La esclavitud siempre significó dos cosas axiales: 1 el uso del poder desmedido de alguien sobre otra persona y 2 la negación de la entidad ser humano; la esclavitud principalmente denigra a quien la ejerce porque impide el principio básico que nos convierte en humanos: la alteridad como elemento central para reconocernos. Yo no soy vos y por ello, vos sos imprescindible. La otra persona, quien la sufre, no deja de ser persona, lo que hace que el esclavizador se denigre a una instancia deplorable. Pero, lamentablemente en la práctica este último la sufre.

Ahora bien, está claro que cuando un tema nos molesta, nos afecta de modo insoportable tratamos de poner distancia. En este caso, diremos que niños con cadenas no hay ya en nuestro país, o sea no existe una esclavitud extrema y que, aunque es lamentable, nosotros estamos mejor en comparación con lugares del mundo donde aún existe. Pero aquí quisiera analizar un poco más. La lucha contra la esclavitud infantil también conlleva el desarrollo de las mejores estrategias para apuntalar, desarrollar y promover la libertad como bien preciado, necesario y creador de sociedades saludables.

Entonces la pregunta importante sigue siendo como sociedad ¿qué estamos haciendo para promover una infancia saludable con los mejores recursos para la libertad? No hablemos de lo obvio: que no haya trabajo infantil, para lo que debe haber un esfuerzo para combatir y mejores condiciones para vivir. Tampoco nos referimos a la protección de la salud que, aunque puede haber déficits, existen programas de salud infantil que se ofrecen y que son muy buenos, aunque en este punto debemos pensar seriamente en lo que está faltando, no pensar solo en “modo campaña”, es decir en mostrar sólo los aciertos para que no nos ataquen. Salud y protección contra el trabajo infantil son necesidades indudables y que siempre debemos mejorar.

Pero para promover la libertad hay que pensar en el desarrollo de “habilidades para la vida” (como la Organización Mundial de la Salud propone). Esto implica pensar en Educación sexual integral. Por - que no existe sistema más eficaz para desarrollar la libertad que un sistema educativo que genere el fortalecimiento de la autoestima, la promoción de los derechos humanos, el aumento del conocimiento certero, el desarrollo de habilidades sociales, el aprendizaje de la gestión pacífica de los conflictos y el interés en la búsqueda del bienestar y del placer, entre otros elementos.

Básicamente debemos recordar que la libertad nace de nuestra capacidad humana de reconocernos como humanos. Por ello, en este día, también es oportuno recordar y exigir para nuestras infancias que la educación sexual integral debe estar presente para que el siglo XXI sea esa realidad anhelada.