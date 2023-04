La política argentina debiera desafiar con optimismo

18/04/2023 - 15:19 Opinión

La realidad política parece entretenerse entre Javier Milei, Eno Alaric, el 7,7% de inflación y la promesa de un recorte del 8% del déficit por venir. De por sí, todo asusta. Milei prometiendo en lo económico cerrar el Banco Central o dejar de emitir, sin decir quién se hará cargo de los nuevos desocupados, de los que arriben forzosamente a la pobreza. Un Milei con números de aceptación en ascenso. Entre paréntesis, ¿puede tanto la bronca y el hartazgo?

Eno Alaric dice venir desde el 2671 y vaticina que la IA en “segundos” dominará a la Humanidad. Este emisario le dice a los terráqueos que estamos perdiendo por goleada –cosa que ya vemos- y no sólo como consecuencia de la inteligencia artificial, que se va adueñando de trabajos que ya no dirigen los humanos; sin surgir aún la sustitución de los mismos.

El 7,7% de inflación sepulta los sueños electorales del ministro responsable de domarla -¿lo sepulta?-, destrozando los bolsillos sin piedad.

Por el otro lado, el economista Martín Lousteau dijo que, de llegar a la Rosada Patricia Bullrich, su equipo de economistas prevé un guadañazo de 8 puntos al déficit en el primer año, es decir, una reducción abrupta del gasto. Aquí cabe iterar la pregunta que esta cronista fórmula ante los dichos de Milei. ¿Quién se hará cargo de los nuevos desocupados y de quienes forzosamente emigren a la pobreza?

Indudablemente, la democracia está en apuros. Sin embargo, como dice el ex presidente uruguayo y periodista Julio María Sanguinetti –y no de ahora-, “la Historia inevitablemente nos hace optimistas”. Pero existe algo innegable: una gran mayoría empatiza con Milei y su política anticasta agresiva; y otra porción, no menor, metamorfosea su desencanto con grandes dosis de desconexión y absoluta falta de interés para con la política.

Pregunto: ¿qué es mejor para la democracia argentina “que se vayan todos” o “el camino Milei” con anarquía en el orillo de sus propuestas?

Un camino alternativo que incluya acuerdos, ¿tiene chances o está tapialado?

Las elecciones en donde Alberto Weretilneck se convirtió por tercera vez en gobernador de Río Negro y Rolando Figueroa ganó en Neuquén fueron expresiones con alto componente provincial, sumado al aporte de colectoras de otras vertientes políticas.

Queda claro que no se pueden proyectar aún estos resultados hacia ninguna de las coaliciones políticas, ni oficialista ni opositora. Tras una semana de exposición verbal altamente combustible, la disputa entre Rodríguez Larreta y Bullrich parece haber bajado unos decibeles en lo público, pero en ambos sectores admiten que la ruptura es irreversible.

Así como Rodríguez Larreta debió mostrar independencia de su factótum Mauricio Macri; Patricia Bullrich debe prodigar que el apoyo de Macri no sea suficientemente ostensible, como para no caer ella en un padrinazgo que podría ser leído como un acto de debilidad que no le favorece.

En la coalición oficialista, un sector aún espera que Cristina Kirchner sea la candidata del Frente de Todos. Preparan un acto el 25 de Mayo para tal fin. El presidente Alberto Fernández no ha dado muestras sobre qué decisión tomará en cuanto a su reelección. El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, le dijo a Infobae: “Si el Presidente decide afirmativamente, yo seré el encargado de su armado político. Si así no fuese, podría pensar en ser su candidato”. Daniel Scioli, quien perdió en el balotaje contra Mauricio Macri, recorre activamente el país de cara a las PASO.

El campo y la agroindustria, columna vertebral de la Argentina, manifiesta su preocupación no sólo para con el oficialismo sino también para con la oposición. En el caso del oficialismo denuncian mora en la implementación de las medidas anunciadas por el gobierno.

Jorge Chemes del CRA le decía a Infobae: “La sequía ha pegado fuertísimo, creo que en un mes o dos, se van a vivir los peores momentos y con gran falta de recursos. Las ayudas conversadas, y acordadas, creímos que iban a llegar más rápido. Seguimos reclamando eliminación de retenciones y unificación del tipo de cambio que funciona como una retención encubierta”. Consultado sobre las perspectivas políticas, aclaró: “Nos preocupa el ver que desde la oposición, no sólo del oficialismo, no hay un proyecto profundo de políticas de Estado para confiar a la hora de invertir. Dicen lo que uno quiere escuchar, básicamente”

En el otro potencial argentino, la energía, se observa que el gasoducto Néstor Kirchner se va a terminar a tiempo. En este sector hay muchos proyectos, según se menciona, esperando que un nuevo gobierno de certidumbre.

Santa Fe

En el capítulo Santa Fe, los candidatos a gobernador del oficialismo han decidido expresar sus políticas de transformación para la bota a través de libros. El viernes, en la capital santafesina, y el jueves, en Rosario, el diputado Roberto Mirabella presentó “Defendamos Santa Fe”. El gobernador y su gabinete estuvieron presentes, pero aún no hubo un lanzamiento formal. Aseguran que “faltan piezas todavía por mover”.

Quien también presentó su libro, en el auditorio de Radio Nacional Rosario, fue Leandro Busatto, representante de La Corriente que lidera el jefe de Gabinete Agustín Rossi, titulado “El grito del siglo 21″, asegurando su autor que pretende de ser electo, que el 95% de los productores rurales paguen menos impuestos, especialmente modificar el regresivo impuesto inmobiliario rural. En este sector, Roberto Sukerman acordó ir a internas a intendente de Rosario con Juan Monteverde de Ciudad Futura. Por su parte, Marcos Cleri se presenta como el único candidato rosarino a la gobernación desde la Cámpora, con el apoyo de Cristina Kirchner.

Por el lado de la oposición santafesina, en las próximas horas pondrían nombre al hasta hoy Frente de Frentes. Este sector se lanzará el 25 de abril en Cayastá. Se sabe que esta fecha es aguardada por la senadora Carolina Losada de la UCR, al igual que por la diputada Clara García del Socialismo, para luego anunciar sus respectivas precandidaturas a gobernadoras.

Con respecto a Losada, todo indica que el hoy presidente del PRO Federico Angelini ha repensado su postura y podría acompañarla como candidato a vicegobernador. En el caso de García, el presidente de la Cámara de Diputados Pablo Farías se esmera en subrayar a Infobae: “No hablamos de fórmulas puras, pero no resignamos la candidatura instalada de Clara García”. Este partido se integró al Frente de Frentes intentando, con candidaturas propias, no perder su identidad. La lista de diputados provinciales podría ser encabezada por Mónica Fein.

Pablo Javkin finalmente ayudaría a construir lo provincial, yendo por su relección a intendente de la ciudad de Rosario.

Maximiliano Pullaro no espera la fecha del 25 de abril y ha decidido lanzar su precandidatura a gobernador este jueves 20, en un acto por streaming en tres puntos: Rosario, Santa Fe y Esperanza. Sin acompañamiento nacional y sin anunciar su candidato a vicegobernador. El diputado se alegra de los resultados que obtiene con encuestadoras que dice no haber contratado. Le explica a Infobae: “Nueva Comunicación me da ganando por 6 puntos. Zuban Córdoba me da ganando por 9. Y Management and Fit me da ganando por 2 la interna”.

Lo notorio en esos trabajos es el volumen que adquiere el candidato de Milei, sin nombre, porque no lo tiene. También se ve una buena performance del senador nacional Marcelo Lewandowski, quien aún no ha decidido en qué categoría pondrá su esfuerzo. Esta cronista cree que le interesa mucho más ser candidato a gobernador, pero al peronismo, en sus vertientes, parecería le interesa más la posibilidad de ganar Rosario.