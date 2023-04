Nuestra actitud frente a la vida

19/04/2023 - 10:35 Opinión

T odos, aun cuando no seamos conscientes de ello, podemos decidir adoptar estas tres actitudes frente a la vida.

Creernos omnipotentes

El lema de alguien que se ubica en esta postura es: “Yo puedo todo”. Es la persona que trabaja incansablemente porque no puede determinar dónde está el límite. Esta carencia de límites lo conduce a pensar que lo puede todo, a toda hora y en todo lugar. Por supuesto que el cuerpo no admite esta mentira y, en algún momento, le pondrá un alto por medio de algún síntoma o alguna enfermedad. Esta actitud se basa, por lo general, en una gran inseguridad.

Creernos impotentes

En este caso la persona se siente sin capacidad para enfrentar la vida. Muchas veces, alguien impotente responsabiliza a otros por sus propios males. Únicamente reconoce sus debilidades y asume el rol de la víctima. Entonces, vive quejándose y busca dar lástima al vincularse con los demás. Así le entrega el poder a otros para que se aprovechen de él o ella. Alguien que se percibe impotente se infantiliza y depende de otras personas porque siente mucho miedo de ser castigado.

Creernos potentes

Un ser humano potente es aquel que logra identificar sus fortalezas y sus debilidades y las acepta como parte de él o ella. Puede ver sus limitaciones y se convierte en alguien alcanzable. Nunca fija los límites en los demás, sino que comienza por sí mismo. No culpa a nadie de lo que le sucede en la vida. La verdad es que, más allá de nuestros defectos, todos podemos pararnos en nuestros puntos fuertes para seguir creciendo y avanzando. Cuando nos percibimos potentes, somos conscientes de que nuestro esfuerzo es valioso. No necesitamos pedir afecto y mantenemos el control de nuestra vida. En cambio, cuando nos vemos como impotentes, podemos terminar recurriendo al grito, a la pelea e, incluso, a la violencia. Porque, en el fondo, sentimos que no contamos con los recursos emocionales para manejar las situaciones. Algunos padres, sin darse cuenta, se ponen a la altura de sus hijos y discuten con ellos. Un niño suele someterse por temor, no por autoridad.

Ese adulto se siente impotente y no sabe cómo comportarse; entonces, genera miedo en el otro. Muy probablemente, en el futuro, sus hijos le pasarán factura. La potencia nos permite vivir bajo una actitud de mejora continua sin necesidad de defender aquello que es nuestro. Por ejemplo, alguien que tiene un espacio mejorado en su trabajo, y obtuvo logros allí, no necesita defender su espacio de sus compañeros. En realidad, se defiende produciendo.

Todas las personas experimentamos microfrustraciones que se van acumulando a lo largo del tiempo. El omnipotente las niega y las oculta; el impotente se derrumba; mientras que el potente se afirma en su potencial, es decir, en aquello que puede hacer. Entonces, mediante la acción, gasta sus emociones negativas. Adoptar una actitud de potencia nos permite atravesar y superar cualquier dificultad y revela nuestra mejor versión, esa cara que podemos ofrecerle al mundo. l