Universos paralelos: el calendario politico electoral marcha disociado de las urgencias de la gente

23/04/2023 - 18:56 Opinión

Por José Aranda

El equipo económico inició en la semana una nueva renegociación de los términos del acuerdo con el FMI, que quedó eclipsada por la suba del dólar. La semana anterior habían sido los datos de inflación. Cuan importantes podrán ser las definiciones y medidas a adoptar para que se apliquen en los próximos 6 meses?. Porque aquí lo único importante es que el Fondo gire algunos dolares para tapar los agujeros fiscales o los propios repagos de sus acreencias. O bien que postergue todos los vencimientos de deuda del país y los patee para 2024 o mas allá. Porque no hay tiempo, espacio ni oportunidad para que el Gobierno haga un ajuste fiscal. Menos un Gobierno que se presume en retirada. Pero que a la vez va a intentar ganar o al menos buscará ser la primera oposición tras las próximas elecciones. El que venga en Diciembre, llegará con otras expectativas y por más que solo quede un camino árido por delante, la renovación del ciclo jugará, en principio, a su favor. Aunque también tendrá que brindar respuestas que alivien en algo a la gente que está viviendo un ajuste brutal vía inflación en este período. Por eso, más allá de cuestiones de forma, lo que pueda acordar Massa con el FMI en estas semanas, es solo si habrá más dólares o no para llegar a la otra orilla. O sea, a Octubre sin explosiones no solo cambiarias, sino también sociales.Este Gobierno ya ha demostrado su incapacidad manifiesta para controlar la suba de precios. Y si hay alguna baja, improbable, más que por méritos oficiales va a ser porque el ciclo de estancamiento económico ya empieza a pesar más. Y eso va camino a agudizarse, con una actividad económica que va frenándose cada semana. Por ejemplo: la semana que termina hoy por el ruido político y la inestabilidad del tipo de cambio finalizó con la suspensión de la venta de harinas por parte de algunos molinos. Además a varios supermercadistas, sus proveedores de fideos, galletitas y otros productos a base de harina, ya les anticiparon que va a haber escasez en las próximas semanas de estos productos. Asimismo, hay concesionarias que no están vendiendo autos, mas allá que ya era un problema conseguir unidades de algunos modelos. Pero ahora la situación se agudizó. Todos, da la impresión, ven más cerca un escenario más crítico de lo que otros vislumbran.

Llama poderosamente la atención, la lectura aparentemente superficial y como que todo está controlado, que se está haciendo desde la política de esta situación. Se está siguiendo un calendario electoral acorde a las urgencias de los políticos que tienen la vaca atada y un buen sueldo asegurado a fin de mes. Pero la urgencia que la gente está viviendo en su vida diaria, de no saber cómo "parar la olla" o de buscar las mil formas de estirar los pesos, ante una inflación agobiante, eso, no está contemplado en la agenda política. Es como si hubiera un universo paralelo entre la política y las necesidades de la gente. Uno tiene necesidades urgentes y apremiantes. En el otro, vamos viendo qué decide Alberto, qué decide CFK o que decide la oposición. Orejeando cada carta antes de jugarla. Todos, tanto oficialismo y oposición dicen y reconocen que la situación está mal. Pero eso no basta. La gente, a diario, y no se trata solo de gente que cobra planes sociales sino tambien y cada vez en mayor medida de asalariados registrados, que comprueban con su propio y crudo diagnóstico que así no se puede seguir. Hoy, más que nunca, los tiempos de la política están disociados de las necesidades de la gente. Y el reloj es implacable para algunos. Seis meses pueden ser una eternidad hasta las elecciones. Pero si no se logra algún tipo de acuerdo para tratar de mitigar la suba de precios, la crisis social está a la vuelta de la esquina. Es imprescindible que toda la clase política entienda esto, antes que sea demasiado tarde. O sea, es imprescindible que hagan algo, más allá de solo definir candidaturas y apegarse al calendario electoral. Porque el reloj sigue corriendo. Tic, tac.