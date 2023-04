Porque debemos cuidar el Cepsi

28/04/2023 - 12:23 Opinión

Por Dr. Carlos Scaglione. Ex docente de la Unse.





Los hospitales de pediatría, o centros de atención médica especializados en el cuidado de la salud de los niños, han existido desde hace siglos en distintas partes del mundo. Sin embargo, los hospitales de pediatría modernos, que cuentan con tecnología avanzada y personal especializado en la atención de enfermedades y trastornos infantiles, surgieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

El primer hospital de pediatría moderno se fundó en París en 1802, aunque no fue hasta la década de 1920 que se crearon los primeros hospitales de pediatría en los Estados Unidos. En general, la creación de hospitales de pediatría en todo el mundo se ha debido a la necesidad de brindar una atención médica especializada y enfocada en las necesidades únicas de los niños, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de las enfermedades y lesiones infantiles.

En la Argentina, el primer hospital de pediatría se fundó en Buenos Aires en 1887 y se llamó Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. Posteriormente, en 1914, se inauguró el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que sigue siendo uno de los hospitales de pediatría más importantes de la Argentina, junto al Garrahan.

El primer pediatra argentino fue el doctor Carlos Alberto Gianantonio, nacido en la ciudad de Buenos Aires en 1895. Gianantonio se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 1919 y, luego de realizar estudios de posgrado en París y en otros centros médicos de Europa, se especializó en pediatría.

En cuanto a la residencia de pediatría en la Argentina, el primer programa de residencia en pediatría se estableció en 1958 en el Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires. Este programa fue creado por un grupo de pediatras liderado por el doctor Ricardo Gutiérrez, y fue el primer programa de residencia en pediatría en toda América Latina.

El emperador Marco Aurelio decía: Cada vez que beses a tu hijo recuerda que estás besando a un mortal. Esta frase que puede parecer tan catastrófica, nos ayuda a darnos cuenta de que podemos perder aquellas cosas que tenemos, apreciamos y creer que estarán ahí siempre. Los estoicos nos enseñaron una técnica que se llama: praemeditatio malorum, que significa algo así como «visualización negativa». Lo que permite esta técnica es que no tengamos que valorar las cosas tarde, que nos adelantemos, las valoremos a tiempo y las podamos gozar, agradecer e incluso potenciar.

No todos los Santiagueños, valorizan en toda su dimensión lo que significa tener un Centro de Salud totalmente gratuito como nuestro Hospital de Niños y a los efectos de dimensionar la magnitud de lo que significa la frase de la salud no tiene precio pero si tiene costos repasemos en promedio lo que cuesta una atención general de internación en un hospital de niños en otras latitudes.

Los costos promedio de una internación privada por día de un niño en España pueden oscilar entre 500 y 1000 euros por día. Si hablamos de Alemania pueden oscilar entre 800 y 1.500 euros por día. Y en los Estados Unidos pueden oscilar entre $1,500 y $2,500 dólares por día.

Un hospital pediátrico como el CEPSI en Santiago del Estero es importante porque se enfoca específicamente en el cuidado y tratamiento de la salud de los niños y adolescentes.

Los niños parece una obviedad, son diferentes a los adultos en términos de su fisiología, anatomía, desarrollo y necesidades de atención médica. El hospital pediátrico se especializa en el cuidado de la salud de estos y está equipado con personal médico y enfermería capacitada en el cuidado, con tecnología médica especializada y una infraestructura diseñada para satisfacer las necesidades de los pequeños.

El mismo juega un papel importante en la prevención de enfermedades y en la educación de los padres y cuidadores sobre la salud infantil. Este Centro ofrece servicios que incluyen atención médica preventiva, diagnóstico y tratamiento de enfermedades infantiles, atención de emergencias pediátricas y apoyo a largo plazo para enfermedades crónicas y discapacidades.

Además, el CEPSI de Santiago del Estero es importante para la región debido a que es el único hospital pediátrico de alta complejidad en la provincia y brinda atención médica especializada a niños de todo el norte argentino. Es esencial para asegurar que los niños tengan acceso a atención médica de calidad y a un equipo de profesionales capacitados que puedan satisfacer sus necesidades médicas y de atención a largo plazo.



El CEPSI, ofrece una amplia gama de servicios médicos y de atención a la salud para la población infantil de la región. Entre los servicios que ofrece, se incluyen:

Consultorios externos: brindan atención ambulatoria en diversas especialidades médicas, como pediatría, odontopediatría, oftalmología, neurología infantil, entre otras.

Internación: cuenta con un sector de internación pediátrica para la atención de niños con diversas patologías.

Unidad de cuidados intensivos (UCI) pediátrica: cuenta con un área equipada con tecnología de última generación para la atención de pacientes críticos.

Área de emergencias: con atención las 24 horas del día para la atención de urgencias pediátricas.

Centro de diagnóstico por imágenes: que cuenta con tecnología moderna para la realización de estudios de diagnóstico por imágenes, como radiografías, ecografías, tomografías, entre otros.

Atención a enfermedades crónicas: brinda atención médica y apoyo a largo plazo para niños con enfermedades crónicas, como diabetes, asma, epilepsia, entre otras.

Además, el CEPSI ofrece servicios de atención social y psicológica, con el fin de brindar una atención integral a los niños y sus familias, y cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales que trabajan en conjunto para garantizar la mejor atención médica y de contención posible.

Algunas razones por las que el CEPSI es importante y debe ser valorado incluyen:

Ofrece atención médica de alta calidad a niños de toda la región: como el único hospital pediátrico de alta complejidad en la provincia, el CEPSI brinda atención médica especializada a niños de toda la región norte de Argentina, lo que significa que muchos niños que no tendrían acceso a este tipo de atención de otra manera pueden recibir la atención médica que necesitan.

Personal altamente capacitado: el CEPSI cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados y especializados en el cuidado de la salud infantil, lo que garantiza que los niños reciban la mejor atención posible.

Compromiso con la prevención de enfermedades: además de brindar atención médica, el CEPSI también trabaja para prevenir enfermedades infantiles a través de programas de vacunación y atención médica preventiva.

Atención integral: no solo se enfoca en la atención médica, sino que también ofrece atención social y psicológica para los niños y sus familias, lo que garantiza una atención integral y completa.

En resumen, es un centro de atención médica pediátrica de alta calidad que brinda atención especializada a niños de toda la región, y trabaja incansablemente para garantizar la salud y el bienestar de los niños y sus familias. Por estas razones, debe ser valorado y apoyado en su importante labor.

Además de médicos, algunos de los otros profesionales que trabajan en el CEPSI incluyen:

Enfermeros y enfermeras: que brindan atención y cuidado directo a los pacientes, incluyendo la administración de medicamentos, la supervisión de signos vitales, y el apoyo emocional.

Psicólogos: que brindan apoyo emocional y atención psicológica a los pacientes y sus familias, ayudando a los niños a enfrentar y superar los desafíos emocionales relacionados con la enfermedad.

Trabajadores sociales: que brindan apoyo social y asesoramiento a los pacientes y sus familias, incluyendo la ayuda con el acceso a recursos y servicios comunitarios, y el apoyo durante la transición de la atención hospitalaria a la atención en el hogar.

Terapeutas ocupacionales: que ayudan a los niños a recuperar y mejorar las habilidades motoras finas y gruesas, y a realizar actividades cotidianas como vestirse, comer y jugar.

Fonoaudiólogos: que ayudan a los niños con problemas de comunicación y deglución, y brindan terapia del habla y lenguaje.

Nutricionistas: que brindan asesoramiento nutricional a los pacientes y sus familias, y ayudan a garantizar que los niños reciban una dieta equilibrada y adecuada a sus necesidades.

Además del personal profesional, el CEPSI, cuenta con un equipo de personal no profesional cuyo trabajo es igualmente indispensable para garantizar el funcionamiento y la calidad de la atención médica que se brinda en el centro. Algunos de los miembros del personal no profesional incluyen:

Personal de limpieza: este personal se encarga de mantener las áreas de pacientes y de trabajo limpio y desinfectado, lo que es esencial para prevenir la propagación de enfermedades e infecciones.

Personal de seguridad: este personal se encarga de mantener la seguridad en el centro y garantizar que los pacientes, sus familias y el personal estén protegidos.

Personal de recepción: este personal recibe a los pacientes y sus familias, los registra y los guía a través del centro.

Personal de mantenimiento: este personal se encarga del mantenimiento y reparación de equipos y sistemas del centro, lo que es esencial para garantizar que las instalaciones estén en óptimas condiciones para el cuidado de los pacientes.

Personal administrativo: este personal se encarga de las tareas administrativas del centro, como el mantenimiento de registros, la facturación y el seguimiento de las finanzas.

Todos estos miembros del personal no profesional son indispensables para el funcionamiento del CEPSI y para garantizar que los pacientes y sus familias reciban la mejor atención médica y de contención posible.

El CEPSI es una institución crucial para la salud y el bienestar de los niños de la provincia y, por lo tanto, es importante que la población se involucre y colabore en su cuidado y protección. Algunas formas en las que la población de Santiago del Estero puede cuidar y proteger al mismo incluyen:

Respetar y cuidar las instalaciones del centro: es importante que la población trate las instalaciones del Centro con respeto y cuidado. Esto incluye no dañar las instalaciones o equipos, no tirar basura en las áreas comunes y no fumar dentro del centro. Respetar al personal del centro: el personal del trabaja arduamente para brindar la mejor atención médica y de contención posible a los niños y sus familias. Es importante que la población respete y trate con amabilidad a todo el personal del centro.

Cumplir con las políticas del centro: tiene políticas y regulaciones en vigor para proteger a los pacientes y garantizar que el centro funcione sin problemas. Es importante que la población cumpla con estas políticas y regulaciones.

Colaborar en campañas y eventos de recaudación de fondos: el CEPSI depende en gran medida de la generosidad de la comunidad para mantener y mejorar sus servicios. La población puede y debe colaborar en campañas y eventos de recaudación de fondos para apoyar al centro y asegurarse de que continúe brindando atención de calidad a los niños y sus familias.

Promover la importancia del cuidado de la salud infantil: el CEPSI es un recurso invaluable para la salud y el bienestar de los niños de la provincia.

Ramón Carrillo concibe la medicina como el arte de preservar, conservar y restaurar la salud de la comunidad, configurando un nuevo aspecto de la civilización contemporánea, su evolución y su historia manifiesta el grado de cultura de un pueblo.

Para tomar conciencia y valorar la importancia del Centro, es que todos, autoridades sanitarias y la sociedad en su conjunto comprendan acabadamente la enorme e invalorable labor y los servicios que ofrece a la comunidad.