¿POS POLÍTICA? LA ALTERNANCIA ENTRE CENTRO DERECHA Y CENTRO IZQUIERDA

02/05/2023 - 13:50 Opinión

Por Diego Ramos

Politólogo

“Él es de centro izquierda”, “su opinión es más de centro derecha”, “pero la propuesta de aquel sector es más de ultra derecha…” Izquierda, derecha, izquierda, derecha, como marcando un ritmo de un desfile miliar se van marcando las opiniones entre los actores políticos y militantes; mientras tanto una sociedad sin tiempo, y en muchos casos sin herramientas para decodificar, espera entre la paciencia y la impaciencia.

Hasta no hace mucho tiempo los escenarios políticos electorales tenían como mandato natural la reelección, situación que hoy se ve interrumpida en los 40 años de democracia ininterrumpida ¿será una pura casualidad? Lo cierto es que el escenario de la alternancia está instalado entre nosotros: Macri no pudo reelegir, Alberto Fernández ya no reelegirá, con el riesgo latente que el Frente de Todos no conserve el sillón de Rivadavia.

Cristina Fernández hace unos días atrás en la “catedra magistral” expresó que la política pasó a ser un mero asunto técnico de administración del orden establecido, en alusión a un enemigo externo, casi invencible, llamado FMI. Se trata de un terreno reservado para expertos, deslizo, pero que sin embargo la mayoría del arco político entró en ese juego, algunos pocos con solvencia del tema y otros ejecutando de oído en una discusión que no hacía más que confundir, irritar y perder el tiempo, algo que Cristina pudo advertir: había que recuperar la mística en el territorio.

El clima de discusión estéril de los dos frentes políticos más importantes no está alcanzando para captar el interés de la sociedad argentina, a diferencia de Milei que le dejaron casi en bandeja servida los temas y contenidos cruciales que la sociedad percibe y demanda. Es claro que Milei no es un fenómeno en sí mismo, el fenómeno está en las nuevas generaciones de una franja etaria que va desde los 16 a 35 años, cualquiera que oficie de encuestador doméstico y conviva con las nuevas generaciones logra verificar este fenómeno generacional, hablamos de las nuevas generaciones emergentes que tensionan y reclaman principios éticos a la cultura política obsoleta. Al frente se ubica la otra realidad de generaciones de 40 años en adelante que esperan nuevos tiempos, casi en una actitud paciente, aprendida de una cultura presidencialista en crisis.

Hace una semana atrás un medio nacional publicó una nota al gobernador de la provincia Gerardo Zamora, y si hay algo que reconocerle es su claridad conceptual, hoy demandada por la sociedad argentina a la dirigencia política en general. En su entrevista descomprime y desafía al mismo tiempo a barajar y dar de nuevo “percibo el agotamiento de la gente”, la puesta en escena de la autocrítica y la no autocensura al que se anima a disputar abre un fuerte y profundo debate frente a lo que expresó “hay un cansancio de la gente de todos los sectores políticos, que hemos fracasado, sobre todo, en términos económicos”.

La percepción que hasta la fecha percibe una porción importante de la población, lectura que hace a partir de su vida diaria y cotidiana, se inclina a que las elecciones ya no ofrecen la posibilidad de decidir entre alternativas reales ¿qué diferencia hay entre Macri y Fernández? expresa la cotidianidad del ciudadano a pie. Posiblemente estaremos iniciando una fase pos política, es decir en la alternancia bifrentista del poder (Juntos por el Cambio y Frente de Todos) distribuidos entre partidos de expresión de centro derecha y de centro izquierda, que transitaron los mismos problemas neurálgicos sin poder dar soluciones eficaces. Siendo así ¿no abre una nueva instancia en la que se debería comenzar a acordar agendas comunes que permitan sacarnos de la sumergida crisis a la que asistimos?

Pensar la fase pos política solo es posible a partir de la presencia de una fase pos democrático, caracterizado por la erosión de los pilares y los ideales democráticos: igualdad y soberanía popular. El último documento de los obispos argentinos (guiado por el Papa Francisco, al que tanto recurren los actores de los diferentes arcos políticos para reforzar sus argumentos) invita “con fervor a seguir confiando en el camino democrático con la esperanza de que estamos a tiempo”, hay síntomas de agotamiento, pero la sociedad argentina ya eligió ser un país en democracia y hay que honrarla en estos 40 años ininterrumpidos, a partir de un contrato social de fuerte decisión programática política que beneficie a la gran mayoría.