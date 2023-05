Mama Antula, una santa en su tiempo y para todos los tiempos

03/05/2023 - 22:04 Opinión

Por el padre Mario Ramón Tenti



La fama de santidad de Mama Antula se remonta al tiempo en que vivió. Son múltiples los testimonios que atestiguan su vida de santidad, no sólo los que tuvieron un trato de intimidad con ella, ya sea personal como Ambrosio Funes o epistolar como el Padre Juárez, sino de muchas personas que la trataron en el ejercicio de su ministerio evangelizador a través de la práctica de los Ejercicios Espirituales y tantas otras expresiones religiosas que ella animó con el fin de comunicar la vida de Dios a los hermanos, que era su pasión y lo que le daba sentido a su vida y misión.

El anónimo opúsculo el "Estandarte de una Mujer fuerte" (Editado en francés en 1791 y reeditado en castellano en 1899) hace referencia al testimonio de la obra misionera de Mama Antula: "Me limito a hablar de la grande maravilla de nuestros días, de esa mujer fuerte que con el estandarte de San Ignacio ha subyugado y asegurado a su legítimo soberano una gran parte de la América Meridional". La ausencia de los Jesuitas, tras su expulsión, fue la oportunidad para que Dios envíe a esta extraordinaria mujer con la misión de sostener la fe del pueblo de Dios con la herramienta utilizada por la Compañía de Jesús, que ella conocía y valoraba: "los Ejercicios Espirituales", que producían frutos de santidad en los ejercitantes e iban santificándola a ella.

La tarea misionera descripta por San Pablo en la 2a Carta a los Corintios se aplica adecuadamente a la santidad de María Antonia de San José: "Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, el Señor, y nosotros no somos más que servidores de ustedes por amor de Jesús… Siempre y a todas partes, llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y así aunque vivimos, estamos siempre enfrentando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De esa manera, la muerte hace su obra en nosotros, y en ustedes, la vida". (2 Cor4, 5-12) De esto se trata la santidad, "morir para que otros tengan vida". Queremos rescatar algunos testimonios del pasado que describen las virtudes de Mama Antula y que pueden ayudarnos a reconocer su vida de santidad en el ayer de su tiempo y para todos los tiempos.

En la carta de Ambrosio Funes al Padre Juárez del 7 de octubre de 1784 leemos: “y aunque no hay profeta acepto en su patria, ésta como verdadera sierva del Señor…tuvo tanta aceptación universal en todos, que comenzaron a venerarla como a una nueva Apóstola”.

Igualmente, en el borrador de Ambrosio Funes al Padre Juárez del 6 de agosto de 1784 refiere: “es el Javier de Occidente, y el Apóstol de nuestra India; con el mismo fundamento que la he aplicado las expresiones del Oráculo divino cuya adhesión ningún recelo me inspira, porque su extraordinaria virtud, sus milagros, su Misión y su conducta todo lo merece, todo lo indica, todo lo exige, ex operibusejus”.

La tarea evangelizadora de Mama Antula, su trabajo apostólico, manifiestan su santidad, no sólo por su esfuerzo y entrega, sino sobre todo por su fin: la glorificación de Dios a través de la salvación de los hombres.

Por último, citamos la carta de Ambrosio Funes al Padre Juárez del 6 de Julio de 1786: “Hace muchos meses… que yo no cedo a la negligencia, para adquirir las instrucciones necesarias y verificar consecuentemente a su vida prodigiosa, cuya colección formará algún día la historia de sus hechos. Pero ¿De qué hechos? De aquellos que en sí mismos llevan el carácter de los santos”.

Los santos son testimonios del amor misericordioso de Dios, muestran lo que Dios es capaz de hacer en nosotros y con nosotros cuando le abrimos el corazón y dejamos que él nos vaya moldeando.

“Cada santo es una misión; es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar, en un momento determinado de la historia, un aspecto del Evangelio. Esa misión tiene su sentido pleno en Cristo y solo se entiende desde él. En el fondo la santidad es vivir en unión con él los misterios de su vida. (Gaudete et Exultate 19).

El reconocimiento en vida de la santidad de Mama Antula y lo que su “testimonio de fe” sigue suscitando hoy entre sus devotos es un signo claro del amor providencial de Dios que no quiere que se pierda ninguno desus hijos (Mateo 18, 12-14), porque Él se alegra cuando arrepentidos de nuestros pecados vivimos en su presencia (Lucas 15, 10).

Los devotos de Mama Antula anhelamos su pronta canonización, el reconocimiento oficial de su santidad de parte de la Iglesia. Este anhelo es genuino porque significaría reconocer su docilidad al Espíritu Santo en la misión que Dios le encomendó.

Sin embargo, lo más importante no está allí, sino en la finalidad de su misión, que Dios sea conocido, amado y servido en los hermanos: “Oh mi Dios¡ Quien os viera ya amado de todas las creaturas, tanto cuanto merece ser amado” (Mama Antula). Qué el árbol no nos tape el bosque, no confundamos lo accidental con lo esencial. No le haríamos ningún honor a Mama Antula si nuestro único interés fuera su Canonización. La liberación de las ataduras del mal y la salvación de los hombres y del mundo era su misión y también debe ser la nuestra. La vida de Mama Antula no es tanto un modelo para “difundir” sino para “imitar”.