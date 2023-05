Salud ocular: cuatro hábitos cotidianos que dañan tus ojos

15/05/2023 - 01:55 Opinión

Lentes de contacto mal utilizadas, maquillaje que no se retira, calefacciones… Los enemigos de nuestros ojos se multiplican en nuestro día a día.

Seguramente, de todas las revisiones médicas que nuestro cuerpo pasa de manera frecuente, las que tienen que ver con la salud ocular o con los ojos pasen relativamente desapercibidas. Es habitual que pasemos por la consulta del dentista al menos una vez al año o que nos hagamos análisis de manera periódica. Sin embargo, incluso cuando sufrimos algún defecto de refracción (como la miopía o la hipermetropía) o utilizamos lentes de contacto, dejamos en un segundo plano las revisiones periódicas.

La realidad es que, padezcamos o no alguno de estos problemas, nuestros ojos sufren de manera diaria pequeñas agresiones de las que no somos conscientes. Acostumbrados a no sufrir problemas de visión en la juventud, la realidad es que en el mundo hay un 39% de la población que sufre algún tipo de afección visual, datos que en el futuro podrían llegar al 50% de la población total. Dato que también refrenda la Organización Mundial de la Salud, que también indica que una de cada dos personas en el año 2050 serán miopes.

De hecho, según informes elaborados en la post pandemia, la franja de edad de 18 a 35 años, sin importar género, está cerca del 50% de miopes y, además, un 80% de la población europea sufre algún problema de visión o vista. Una veda que se abre también en torno a los nativos digitales, pues nunca antes hubo tanta población joven con alteraciones de la salud ocular.

Estas apreciaciones hablan de cómo un estilo de vida más sedentario donde las pantallas son importantes como posible causa de incidencia en la miopía. Teléfonos móviles y smartphones; tablets y ordenadores son, como veremos a continuación, parte de esos causantes de ciertos problemas oculares; mucho más después de 2 años de confinamiento por el Covid.

La agresión externa

Solo la noche suele ser el momento en que nuestros ojos realmente descansan. El resto del día, la vista es un sentido que apenas conoce la pausa, ya sea en la vida laboral o en la vida personal. Por eso, tener en cuenta pequeños gestos para aliviar nuestros ojos es más que conveniente.

Una forma de distender la visión y dejar de concentrarnos en un mismo punto es mirar a lo lejos. Basta con estar sentados en una silla y dirigir la mirada a una cierta lejanía en las cuatro direcciones (arriba, abajo y a los lados). También podemos hacer un pequeño ejercicio de relajación de párpados, haciendo un masaje delicado y circular sobre ellos. Además, también conviene hacer ejercicios de rehidratación ocular, abriendo y cerrando los ojos, para lubricar los ojos.

De esta manera podríamos combatir ciertos malestares, no graves pero sí molestos, como es la fatiga oftálmica (que no debe confundirse con la presbicia o vista cansada) o el síndrome del ojo seco. A ellos además podemos contribuir negativamente con ciertas actitudes cotidianas, apenas perceptibles, que lastran la salud ocular.

Frotarse los ojos

Frotarse los ojos a menudo y con fuerza puede acabar lesionando la córnea.

Este gesto, muy habitual cuando estamos cansados, especialmente al final del día, es uno de los pequeños incordios a los que someter a nuestros ojos. A veces surge además como respuesta o reacción ante una alergia, ya que suelen causar rinitis o rinorrea, además de abundante lagrimeo. Por eso, el enrojecimiento de ojos suele venir acompañado de este gesto.

A pesar de parecer un gesto inocente, el frotamiento ocular puede contribuir a desarrollar el queratocono, según explican los especialistas. Cuando los frotamos, deformamos la córnea y la debilitamos, disminuyendo también la visión. Este queratocono es una alteración ocular por el adelgazamiento de la zona central de la córnea (que es la que se encarga de recibir la luz en el ojo y de la que depende que veamos con claridad).

Si se empieza a formar este queratocono, la forma esférica de la córnea muta a una forma cónica. Cuando aparece, se forma un astigmatismo irregular que distorsiona la imagen y disminuye la visión. Además, frotarse los ojos —sobre todo con las manos sucias— puede desembocar en ciertas enfermedades como la conjuntivitis (inflamación de la conjuntiva) o la blefaritis (inflamación del párpado).