La depresión: una enfermedad mental que no todos comprenden

06/06/2023 - 10:53 Opinión

Por Sheila Morataya

¿Quién no conoce a Alejandro Sanz? El cantante español más prolífico de los últimos tiempos, que agota todos los boletos de inmediato cuando anuncia una gira, está deprimido. Así lo ha escrito valientemente en sus redes sociales:

«No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro de mí dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar en el ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual».

La Organización Mundial para la salud indica en sus páginas, que a escala mundial existen más de 280 millones de personas deprimidas .Cada año se suicidan más de 770 000 personas y el suicidio es la cuarta causa de muerte para jóvenes entre 15 y 26 años.(2)

¿A qué se le puede llamar depresión?

De acuerdo al Profesor y Doctor en Filosofía Wenceslao Vial y autor de Madurez Psicológica y Espiritual (Ediciones Palabra) se habla de trastorno del humor cuando hay una alteración en el estado de ánimo que va más allá de lo que se espera en las circunstancias normales de la vida. (1)

Para la APA Asociación Americana de Psicología, la depresión es más que solo tristeza; es el trastorno mental más común. Las personas con depresión también pueden experimentar:

-Cambios físicos, cognitivos y sociales, incluidos

-Hábitos alimenticios o de sueño alterados,

-Falta de energía o motivación, dificultad para concentrarse o

-Tomar decisiones y retraimiento de las actividades sociales

Desde mi experiencia como psicoterapeuta y coach de vida, la depresión es una enfermedad de la mente. La persona no puede gestionar sus sentimientos, que le llevan a tener pensamientos distorsionados de la realidad y hasta suicidas «a veces quiero ni estar«.

¿Qué es lo recomendable para superarla?

La naturaleza de la persona es la paz. La salud mental es bienestar físico y psíquico. Es importante agregar la dimensión espiritual que es lo que convierte a cada uno, en una unidad indivisible de cuerpo y espíritu.Una grieta en cualquiera de estas dimensiones puede comprometer al edificio entero, donde habrá fallas más o menos profundas. Una alteración física o psíquica puede afectar la dimensión espiritual que sostiene la fe, escribe Wenceslao Vial .

En el caso de que una persona este deprimida se recomienda llevar a cabo un proceso terapéutico para que la persona aprenda a gestionar sus emociones, identifique sus pensamientos automáticos (terapia cognitiva) y aprenda estrategias de inteligencia emocional.

Además si se identifica que existe una depresión clínica es importante que la persona acepte seguir además del tratamiento psicológico, la utilización de los antidepresivos que servirán para la recaptación de la serotonina en el cerebro.

Hay que dejarse ayudar

La evidencia nos muestra que cuando una persona habla abiertamente sobre su depresión, lo que hace es mostrar coraje. Hablar sobre ello, sobre lo que pasa en mi mente y en mi interior representa el primer paso hacia la recuperación.

El sábado anterior Alejandro Sanz comenzaba la segunda etapa de su gira Sanz en Vivo en la ciudad de Pamplona, Navarra, España y aprovecho para agradecer a su público las maravillosas muestras de apoyo, cariño y oraciones de la gente. Con esto ha mostrado al mundo que los artistas también son personas que anhelan una vida buena, una vida sana en dónde se entrecruzan a cada rato el sufrimiento y la felicidad. «A estas cosas nunca intentemos buscarles un porqué, no es por nada ni por nadie», ha dicho Alejandro.

Efectivamente, el dolor y la enfermedad; el sufrimiento y la felicidad; el triunfo y el fracaso son palabras dentro del vocabulario VIDA. Otorguemos a este cantante que representa los miles y millones de personas que hoy están deprimidos; que hoy se suicidarán y que hoy verán todo negro , nuestra oración, nuestra buena vibra y nuestros pensamientos de buena salud física, mental y espiritual .

Todos en algún momento de nuestra vida nos enfrentaremos a una prueba que requerirá toda nuestra energía mental y espiritual. No hay que vivirlo solo. Buscar ayuda es el primer paso hacia la curación mental permanente.

Fuente: es.aleteia.org