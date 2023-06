09/06/2023 - 00:50 Opinión

Por EL Mg. Pedro José Basbus, Magistrado, Docente Cátedra de Derecho Internacional Público UCSE

Las recientes maniobras que realizara el ejército de la República Nacionalista China en la zona del estrecho de Taiwán, frente a las costas de la provincia de Fujian, encendieron nuevamente las alarmas de la comunidad internacional organizada frente al peligro inminente de una escalada bélica en la zona que, por obvias razones, atentaría en contra de la tensa calma existente.

Los ejercicios llevados a cabo no solamente involucran a dos estados, en el caso La República Popular de China y la República de China conocida asimismo como Taiwán, sino que, concitan la atención de toda la comunidad internacional, debido a sus características y a lo que se encuentra en juego. Intentaré, en estas líneas, analizar la historia de la crisis, su génesis, los actores involucrados y las consecuencias que podría tener el desarrollo de eventuales actos bélicos.

Las crisis en el estrecho de Taiwán no fueron sólo una sino que, a lo largo de la historia, se sucedieron en tres oportunidades. La primera, conocida también como la Crisis de los años 1954/1955 o Crisis de Formosa, tuvo lugar tras el fin de la guerra civil china (en la que tiene lugar la revolución china de 1949) y por la cual las fuerzas comunistas lideradas de Mao Zedong, derrotan a las fuerzas nacionalistas dirigidas por Chiang Kai-shek.

Este último y su ejército se refugian en la isla de Taiwán (conocida como Formosa) quedando así, el estrecho de Taiwán, como la frontera natural entre las dos Chinas. Los Estados Unidos de Norteamérica, en un principio, manifestaron su presidencia en la crisis, empero luego de la guerra de Corea, propuso la neutralización del estrecho (vgr. su desmilitarización, similar a la condición actual del Estrecho de Magallanes) pues se veía imposible la recuperación de la China continental por las fueras de Chiang Kai-shek.

Las prioridades de Mao Zedong eran, por un lado, eliminar a Chiang kai shek y por el otro lograr la unificación China para así reclamar el puesto o asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU (hoy la república de china es uno de los cinco miembros permanentes, según Resolución Agnu 2578/71). Los avances militares de Mao hicieron que EE.UU. viera peligrar el equilibrio entre las dos partes. Para impedir que los comunistas invadieran Taiwán en diciembre de 1954 se firmó un Tratado de Seguridad Mutua entre los EE.UU. y Taiwán, Tratado que fue sólo una solución parcial pues sólo contemplaba la seguridad de la isla de Taiwan y las Islas Pescadores. Mao fue informado asimismo que, en caso de intervención de los EE.UU., éste podía hacer uso de la opción nuclear.

Las conversaciones entre aliados y la China de Mao se extendieron por varios años, hasta la segunda crisis del Estrecho, acaecida en los meses de agosto y septiembre de 1958. Una vez más los EE.UU. se preparaban para la opción nuclear, empero el presidente Eisenhower la descartó, limitándose al principio, a brindar ayuda a la Isla de Taiwán de acuerdo al Tratado de Seguridad mutua suscrito en 1954.

Este conflicto finalizaría con el retiro de las fuerzas chinas ante la evidente superioridad estadounidense (más allá de la ayuda brindada por la entonces URSS a China) y el regreso de las cosas a su estado anterior al conflicto (status quo ex ante). No obstante, el conflicto no había terminado. La tercera crisis del estrecho de Taiwán, tuvo lugar entre los años 1995 y 1996, particularmente desde el 21 de julio de 1995 al 23 de marzo de 1996 y durante la administración Clinton.

La génesis del conflicto no había terminado. La República Popular de China insistía en el estatus de “Una sola China” y consideraba a Taiwán como una provincia y lanzó, como demostración de poder, una tanda de misiles balísticos en contra de la República de China o Taiwan. Los Estados Unidos de Norteamérica no pudieron mantenerse indiferentes frente a dichos ejercicios militares y destinaron una movilización de tropas y armamentos considerada, por los expertos, como la mayor presencia militar estadounidense en Asia.

Durante casi todo el conflicto, la máxima preocupación de Taiwán fue la posible ocupación, por parte de la República Popular China de algunas islas menores en la zona, empero la recíproca presencia de tropas chinas y de los EE.UU. impidieron la consumación del conflicto. Así las cosas, arribamos al año 2022, en particular en el mes de agosto, en el que la República Popular China, en respuesta a la visita que la Sra. presidente de la Cámara de Representantes de los EE.UU. Nancy Pelosy, hiciera a Taiwán.

Hubieron simulacros con fuego real, lanzamiento de misiles, incursiones aéreas y despliegues navales, todos llevados a cabo por parte del Ejército Popular de Liberación (Fuerzas Armadas de la República Popular China). Estos ejercicios fueron criticados duramente por la Comunidad Internacional organizada no obstante haber constituido no solamente una fuerza de disuasión hacia los EE.UU. para evitar que este país se involucre en los asuntos internos de China, sino en la demostración palpable del poder de este Estado en la zona.

La República Popular China insiste en que sus ejercicios militares conllevan fines pacíficos, pero subyace la intención de unificar China y con ello extender influencia en el Pacífico y quizá su amenaza en islas lejanas como Guam y Hawái (actuales bases militares de los EE.UU. China podría intentar fortalecer los lazos económicos con Taiwán e intentar por medios pacíficos la reunificación (en mi opinión algo totalmente utópico), mas en cualesquier confrontación militar, las fuerzas armadas de China superarían ampliamente a las de Taiwán.

No olvidemos que China gasta más que cualquier otro país, excepto EE. UU., en defensa y podría aprovechar sus capacidades (vgr. el poder naval, la tecnología de misiles, aviones y ataques cibernéticos) Los EE.UU. mantienen una política de ambigüedad estratégica (según expertos) en relación a Taiwán pues si bien se apega a mantener vínculos formales sólo con Beijing, en mayo del año 2022 el presidente Biden expresamente indicó que saldrían en defensa de Taiwán frente a un eventual ataque Chino. De más está decir que la zona del conflicto es de vital importancia para ambas potencias por la vinculación económica este oeste.

El estrecho de Taiwán es el paso marítimo que separa China de la isla de Taiwán, y es de crucial valor geoestratégico, por ser el paso obligado de parte del comercio mundial. A través del estrecho de 130 a 180 km., de ancho, circulan las mercancías chinas que van a Europa y a Norteamérica. Según los cálculos de la agencia Bloomberg, el 48% de los 5400 portacontenedores han navegado por este paso en 2022. Esta vía representa además el 88% del tráfico mundial de grandes cargueros. Bordear la isla para evitar el estrecho es posible pero arriesgado, ya que los navíos se verían obligados a navegar por aguas filipinas, donde los tifones son frecuentes.

Un detalle no menos importante es el hecho de que Taiwán es el principal productor de semiconductores (transistores, chipos, diodos). Taiwán fabrica el 63% mundial, mientras que China sólo el 8%. Suponer, por ejemplo, un mundo sin smartphones sería algo impensado más allá de la crisis económica mundial.

Es evidente que los ejercicios militares chinos y una eventual espiralización del conflicto (que suponga la invasión china) tendrían resultados catastróficos para la industria electrónica de Taiwán y de la China, cuya demanda en semiconductores es mucho mayor que la producción nacional, y la producción taiwanesa es vital para su sector electrónico ello sin dejar de considerar el impacto económico mundial.

Japón ya ha presentado sus quejas a los ejercicios chinos entendiendo que algunos de los misiles disparados por China ingresaron en su Zona Exclusiva Económica y solicitó el inmediato cese de los ejercicios militares por suponer una amenaza a la paz y seguridad internacionales. De más está decir que el Japón resulta un aliado de los EE.UU. en el tema. Rusia, por su parte, apoya el criterio de “una sola China”. El conflicto no favorece a algún Estado en particular.

Me atrevo a decir que ni a la propia República Popular China, no obstante su pretensión geopolítica según su agenda “China 2050” (transformar a China en una nación plenamente desarrollada y avanzada) lo que podría suponer intentar desplazar a los EE.UU. de su condición de líder mundial. La paz y la seguridad internacionales se encuentran amenazadas una vez más. Los actores de este potencial conflicto hoy forman parte de los asientos permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es de esperar que prime la cordura entre sus líderes, pues de lo contrario, las consecuencias podrían ser impensadas.