¿Es este el error de comunicación que está causándote problemas de pareja?

10/06/2023 - 12:39 Opinión

Por Cecilia Pigg

Vale, ¿por qué estás enfadada? me preguntó mi marido. «¿Qué quieres decir? ¡No estoy enfadada!», respondí. «He visto el gesto que has hecho. Lo he visto. Eso significa que estás enfadada», dijo.

No quería estar enfadada, pero resulta que lo estaba. Fue unos meses después de nuestro matrimonio, y me sorprendió que él fuera tan consciente de mis emociones y de cómo mi cuerpo las expresaba.

El lenguaje corporal es una parte de la comunicación, una que a menudo no tenemos en cuenta. La mayoría de las personas tienen hábitos arraigados cuando se trata de cómo reaccionan y canalizan las emociones. Y es fácil malinterpretarlas o malinterpretar el lenguaje corporal de la otra persona, y esa mala lectura puede causar mucha falta de comunicación.

Expresión de las emociones

¿Qué quiero decir con hábitos arraigados cuando se trata de canalizar emociones? Algunas personas responden con los ojos en blanco cuando están frustradas, otras pueden necesitar comenzar a moverse y caminar cuando están enojadas.

Uno puede llorar cuando está frustrado o quedarse con los brazos cruzados y negarse a hacer contacto visual cuando procesa algo. Averiguar cómo es el lenguaje corporal de alguien y explorar el suyo propio puede ayudar a aumentar y mejorar enormemente la forma en que interactúan.

Una cosa que nos ha ayudado mucho a mi esposo y a mí es reconocer y nombrar nuestras reacciones cuando nos encontramos con una emoción fuerte. Cuando mi esposo está molesto por algo, especialmente por una injusticia percibida, el tono de su voz cambia y comienza a hablar. Quiere resolverlo hablando en este momento mismo. Tuve que aprender a darle espacio para que pudiera hablarlo y resolverlo, y seguir adelante.

Por mi parte, una cosa que él me ha hecho notar es que cuando no quiero seguir discutiendo algo porque estoy frustrada o abrumada, dejo de hacer contacto visual.

Hablar de emociones

Cuando ambos pueden hablar sobre lo que su lenguaje corporal dice emocionalmente, esto les ayuda a empezar a darse cuenta de lo que está sucediendo en las conversaciones.

De esa manera, mi esposo puede decir: «Oye, ya no me miras, ¿necesitas tiempo para procesar esto?» y ayúdame a descubrir cómo volver a entrar en la conversación. Eso podría significar que volvamos a hablar un poco más tarde, o podría significar que yo supero mi enfado y me esfuerzo para volver a unirme a la discusión. Pero de cualquier manera, que él señale eso y lo exprese nos ayuda a tener una conversación más productiva.

La parte que hace que el lenguaje corporal sea más complicada, es que es posible que hayas estado en otra relación en la que cierta reacción o respuesta emocional significó algo diferente de lo que significa en tu relación actual.

Entonces, si en el pasado tu ex novia usaba el llanto como una forma de ganar discusiones y manipularte, entonces es probable que esperes que tu pareja actual use la misma táctica.

Conocer al otro de verdad

Ahora, el llanto te indica que retrocedas y te protejas. En cambio, sin embargo, resulta que tu prometida llora cuando está frustrada y anhela tu calma y tu presencia en esos momentos. Pero, en cambio, tu retroceso la frustra aún más y ha iniciado un ciclo negativo en el que ella no se siente atendida y tú tampoco, ya que te proteges tan pronto como llegan las lágrimas.

Descubrir lo que la otra persona realmente dice con sus reacciones físicas puede aclarar muchos problemas en su relación. Claro, es difícil; requiere mucho esfuerzo de ambos individuos, y la voluntad de darse cuenta de que esta otra persona no es tu ex pareja, o tu mamá o papá, o tu amigo de la escuela secundaria, y que él / ella tiene una forma única de canalizar la emoción.

Fuente: es.aleteia.org