Las parejas se separan. Lo hacen un buen día como si respondiese a una lógica total o como si fuera una sorpresa general. Pero pasa. Se separan por muchas cosas que se simplifican por circunstancias, excusas, razones, equivocaciones, entre otras cosas que están en el menú de una separación. Sin dudas, en primer lugar, siempre está el desamor que justifica, exige, ruega por la separación. No obstante, no siempre es esto lo que aparece en la causa, sino que se manifiesta como consecuencia de la separación. El desamor, aunque duela tanto al que puede continuar amando, ocasionalmente, en la pareja, es bueno. Porque permite la separación y con ello la posibilidad de amar bien, de amar de nuevo, de amar mejor. Así que de ese “desamor” no vamos a hablar hoy.

Dejemos también de lado aquellas que se separan porque deciden asumir que nunca fueron una pareja. Que sólo lograron utilizar maquillajes e ilusiones, pero que nunca se constituyeron realmente como una pareja, aún, en ocasiones, teniendo una vida en común. Esas parejas que nunca osaron ser realmente parejas por más que practicaron la ilusión de serlo para ellos y para los demás. Un día decidieron dejar de practicar ese “juego de roles” y optaron por verse sin el maquillaje y “se separaron” sólo para ser coherentes con su realidad. El compromiso era cartón pintado. Esa honestidad, tal vez, permita que haya una posibilidad de elegir bien, elegir comprometido, hacer más, crear verdaderos vínculos.

Nos detengamos en aquellas otras: las que nacieron contra las leyes que estaban vigentes para uno y el otro; en aquellas parejas para las cuales el terreno no era fértil. Esas que se hicieron parejas contra todo y contra todos (o casi). Esas que estaban rodeadas de personas que toleraron o, simplemente, esperaron la oportunidad para ser la cuña de la separación.

A ver, me explico mejor: una pareja siempre se construye entre dos personas que tienen su medio, sus “redes de contención” y estas, aún sin intervenir directamente,colabora o no, como medio que da sujeción, que permite el crecimiento, que favorece la constitución de algo. No siempre directamente, a veces como “adversarios” otras como “estímulos”. En ocasiones, como un verdadero abono frente a la adversidad del medio.

Ese medio donde se constituye la pareja, por más que sea circunstancial, pasajero, o lo que fuera, está allí. Esas personas cercanas, personas circunstanciales, ese medio social, las familias, las amistades, todas esas personas están allí demarcando y alimentando esos tres espacios que siempre deben existir en una pareja real: el yo, el tú y el nosotros. Cuando las crisis aparecen, esa red de contención, que siempre existe, es la que puede –en ocasiones, no siempre- favorecer que la crisis pase, se resuelva y con eso se pueda seguir tentando la armonía.

Cuando esa red de contención no existe o está inutilizada o, muy común, quiere mantenerse muy neutral (sea por cobardía, interés, estupidez, incapacidad o falsa prudencia) la pareja indefectiblemente se va a ahogar en la crisis. ¿Esto quiere decir que pueden evitar la separación? No, cuando el desamor existe pueden ayudar a que las parejas encuentren paz en la separación. Pero en las crisis, situaciones externas que horadan el amor, la paciencia, el cotidiano, pueden evitar que la crisis se profundice y, al generar cierta calma y/o válvula de escape de las tensiones, pueden permitir que el sentimiento positivo no se amenace y el amor se pueda mantener.

Básicamente, comprendamos que cuando hay desamor, apoyemos a las personas para que su trance sea más fácil. Cuando el amor existe, pero está en crisis aprendamos a colaborar para ayudar a soportar la tormenta. En definitiva, está aquí el secreto más importante para las parejas: comprender que no estamos solos, en la medida que sepamos construir compañías. Lo que dicho es fácil pero que sabemos, cuesta siempre. Pero es fácil, el amor no lo elegimos porque es fácil, lo elegimos porque es imprescindible.