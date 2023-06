¿Cómo afecta la diabetes a nuestra salud ocular? Consejos para evitar complicaciones

11/06/2023 - 21:36 Opinión

Por EL DR. PASSONE, Sociedad de Oftalmología de Santiago del Estero



La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles altos de azúcar en sangre. Cuando ésta tiene valores por encima de lo normal, se lo denomina hiperglucemia, y cuando se sostiene en el tiempo, puede dar lugar a complicaciones en diferentes órganos. Aun así, con un seguimiento y tratamiento adecuado, se puede prevenir y llevar una vida normal.

Según los datos de la cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo realizada por el Ministerio de Salud 1,3 de cada 10 argentinos tiene glucemia elevada o diabetes tipo 2. Sin embargo, y dado que por varios años los pacientes permanecen sin síntomas, aproximadamente 5 de cada 10 personas que padecen diabetes desconocen su condición. Cabe destacar que, a nivel mundial, la Federación Internacional de Diabetes (IDF) señaló que 537 millones de adultos tienen diabetes.

Si tiene diabetes, probablemente ya sepa que corre el riesgo de tener problemas de la vista. Usted sabe que controlar su nivel de azúcar en la sangre y monitorear su A1C es vital para su salud en general. También es fundamental para prevenir la retinopatía diabética, que es la causa más común de pérdida de visión a causa de la diabetes.

Datos

Pero desde la Sociedad de Cardiología de Santiago del Estero vamos a brindar algunos datos sobre la diabetes y la salud de sus ojos que quizás no conozca :

1. La mayoría de las principales enfermedades oculares causadas por la diabetes tarda entre cinco y diez años en desarrollarse.

Pero eso no significa que su visión esté a salvo durante esos años. El daño a sus ojos por un nivel de azúcar en la sangre no controlado no presenta síntomas al principio. Por eso es fundamental que un oftalmólogo examine sus ojos con regularidad para encontrar problemas antes de que los note.

2. Las personas con diabetes tienen el doble de probabilidades de desarrollar cataratas que otros adultos

Las personas con diabetes son más propensas a las cataratas. Las cataratas se desarrollan a una edad más temprana y progresan más rápido en adultos con diabetes que en personas sin ella. Los niveles altos de azúcar en la sangre conducen a una acumulación de células y proteínas en el cristalino del ojo, lo que lo nubla. Mantener un control estricto de los niveles de glucosa en sangre puede ayudar a retrasar la aparición de cataratas.

3. Las mujeres con diabetes que quedan embarazadas corren un alto riesgo de retinopatía diabética y pérdida de la visión.

Las mujeres con diabetes deben hacerse un examen de la vista al comienzo del embarazo, y luego nuevamente según lo recomiende su oftalmólogo. Sin embargo, las mujeres que desarrollan diabetes durante el embarazo (llamada diabetes gestacional) generalmente no corren el riesgo de desarrollar retinopatía mientras están embarazadas, lo que sin dudas es una noticia tranquilizadora.

4. La diabetes puede causar parálisis de los músculos oculares y visión doble.

Cuando la diabetes causa suficiente daño a la circulación del cuerpo, puede provocar la parálisis de los músculos que mueven los ojos. Si uno o más músculos de un ojo no funcionan correctamente, los ojos no funcionan juntos. El cerebro recibe dos imágenes en lugar de una, lo que provoca visión doble o diplopía. La visión doble suele durar de unos días a unas pocas semanas. Mantener el nivel de azúcar en la sangre bajo control y tomar los medicamentos para la diabetes según lo recetado puede ayudar a resolver este problema de la vista.

5. Las personas con diabetes pueden ser más propensas a contraer infecciones oculares.

Probablemente sepa que las personas con diabetes contraen infecciones fácilmente. De hecho, cuando la diabetes no se controla adecuadamente, puede afectar el sistema inmunológico de su cuerpo, lo que reduce su capacidad para combatir infecciones. Eso puede provocar conjuntivitis (ojo rosado) y otras infecciones oculares. Para prevenir infecciones oculares, mantenga sus niveles de azúcar en la sangre bajo control, lávese las manos con frecuencia, no se toque los ojos y acuda regularmente a su oftalmólogo para un mejor control de la salud ocular.

6. La visión borrosa por la diabetes puede ser temporal o mucho más grave.

Si su nivel de azúcar en la sangre no está bajo control, puede tener una visión borrosa que va y viene. Esta borrosidad desaparecerá cuando controle su nivel de azúcar en la sangre. Estabilice su nivel de azúcar en la sangre antes de sus exámenes de la vista para obtener la receta correcta de anteojos.

El daño a largo plazo de la diabetes también puede afectar la retina y los vasos sanguíneos en la parte posterior del ojo. Esto puede causar una visión borrosa y fluctuante y una posible pérdida permanente de la visión. Acuda a todas sus citas con su oftalmólogo para detectar problemas a tiempo.

Factores de riesgo

Las especialistas explican que los factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 son, entre otros, la mala alimentación y el sedentarismo, que a su vez conducen al sobrepeso y la obesidad.

Estos son factores de riesgo para hipertensión arterial, dislipidemia (colesterol elevado) y enfermedad renal. El 94% de los pacientes con diabetes tienen además otros factores de riesgo cardiovascular, por lo que las profesionales consideran fundamental lograr una atención integral: el objetivo debe ser no solo disminuir la concentración de glucosa en sangre apuntando a valores normales, sino también lograr valores adecuados de presión arterial y colesterol además de la glucemia.

Si se aplican correctamente los recursos y los mecanismos preventivos que ya conocemos y que son de probada eficacia es posible, –aseguran todos los expertos– cambiar el curso de esta enfermedad y asegurar a las personas con diabetes una buena calidad y una larga expectativa de vida.

La mejor forma de encarar medidas contra esta epidemia es que el médico y el paciente trabajen en la mejora real del manejo de la diabetes y sus síntomas asociados para lograr reducir la carga de esta enfermedad.

Por otro lado, favorecer el diagnóstico temprano de las complicaciones más frecuentes como la ECV y enfermedad renal son una prioridad.

Por qué crecen los casos de diabetes en el país y el mundo

Las causas del incremento de casos están relacionadas con tres principales factores:

* El aumento de prevalencia de sobrepeso y obesidad (situaciones que se ven favorecidos por la mala alimentación).

* El sedentarismo y la falta de actividad física.

* El fenómeno demográfico del crecimiento y envejecimiento de la población.

En resumen, diversas circunstancias sociales, económicas y culturales que se combinan para encuadrar hoy a la diabetes tipo 2 como una enfermedad con alto impacto y con un peso creciente sobre la salud pública, situación que tiende a empeorar.

Es importante tomar medidas para prevenir la diabetes y sus complicaciones. Esto incluye mantener un peso saludable, hacer ejercicio regularmente y seguir una dieta equilibrada.

Además, es importante realizar exámenes de detección temprana y controlar los niveles de azúcar en sangre para prevenir las complicaciones asociadas con la enfermedad.

En el país tenemos como materia pendiente mejorar el acceso a tratamientos más efectivos, las campañas de concientización y educar a los profesionales de la salud, para que conozcan mejor las herramientas terapéuticas.